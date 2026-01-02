Zvijezda Stranger Thingsa brani 'woke' scenu: 'Nije bilo isforsirano, plakao sam na snimanju'

Zvijezda serije 'Stranger Things', Noah Schnapp, stao je u obranu emotivne petominutne scene u kojoj njegov lik izlazi iz ormara, a koja je izazvala val kritika jer je proglašena previše 'woke' i neprimjerenom u trenutku dok se ekipa iz Hawkinsa suočavala s potencijalno smrtonosnom bitkom protiv zlikovca Vecne. Ovaj 21-godišnji glumac, koji se i sam javno deklarirao kao gej putem TikToka 2023. godine, nazvao je scenarij sedme epizode 'savršenim' te je naglasio kako se 'nijedan dio te scene nije činio isforsiranim ili namještenim' za njegovog lika Willa Byersa.

Kako bi se što bolje pripremio za zahtjevnu ulogu, Schnapp je crpio inspiraciju iz vlastitog života. U razgovoru za The Hollywood Reporter, otkrio je da je proces bio iznimno osoban. "Ponovno sam čitao poruke koje sam slao kada sam i sam prolazio kroz to, listao sam po galeriji u mobitelu i gledao fotografije iz tog razdoblja svog života dok sam se mirio s time", prisjetio se glumac rođen u New Yorku. Dodao je kako je teško ostati u takvom emotivnom stanju, pogotovo jer se scena snimala usred noći, što je sve učinilo još iscrpljujućim.

Emocije nisu nedostajale ni na samom setu, a Schnapp ističe veliku podršku kolega. "Dio uspjeha scene leži u tome koliko sam se pripremao, a dio u mojim kolegama i koliko su bili milostivi", rekao je. "Bilo je zaista slatko i emotivno gledati sve na ekranu i vidjeti reakcije svih. Posebno me rasplakala Jonathanova reakcija. Sjećam se da sam nakon rezanja scene zagrlio Charlieja Heatona i plakao, sve je djelovalo tako stvarno." Trostruki dobitnik nagrade SAG priznao je da je osjetio olakšanje već kad je prvi put naglas pročitao scenu s ostatkom glumačke ekipe, osjećajući kako mu je pao 'mali teret s prsa'.

Unatoč glumčevom trudu i emotivnom naboju, epizoda pod nazivom 'The Bridge' nije dobro prošla kod dijela publike. Na popularnoj stranici IMDb dobila je vrlo nisku ocjenu od 5.5, dok je ukupna ocjena publike za cijelu petu sezonu na Rotten Tomatoesu pala na svega 56 posto. Kritičari su scenu prozivali kao nepotrebnu i ideološki nametnutu, no Schnapp, koji je za posljednju sezonu zaradio sedam milijuna dolara, uzdignute je glave ušao u veliko finale. Glumac je otkrio da je kupio deset ulaznica za sebe, prijatelje i obitelj kako bi zajedno pogledali dvoiposatno finale serije, prigodno nazvano 'The Rightside Up', koje je prikazano u petsto američkih kina.

Nakon završetka serije koja ga je proslavila, Schnappa čekaju novi izazovi. Sljedeće godine završit će studij na The Wharton School Sveučilišta u Pennsylvaniji i planira se okušati u kazalištu. Također će se pojaviti kao prezenter na 31. dodjeli nagrada Critics' Choice. Vrijedi spomenuti i da je glumac ograničio komentare na svom Instagram profilu nakon negativnih reakcija zbog svojih pro-cionističkih stavova usred rata u Gazi. Svoju karijeru započeo je s devet godina u drami Stevena Spielberga 'Most špijuna' iz 2015. godine, a iste je godine posudio glas Charlieju Brownu u filmu 'The Peanuts Movie'.