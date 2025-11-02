Naši Portali
Gledali smo "Malo blago" u Exitu

Mamu je pokrao muž narkoman, kćer maturantica je trudna, a baka je 50 godina u braku

Mak Vejzović
Autor
Bojana Radović
02.11.2025.
u 11:29

Mlada redateljica Lea Anastazija Fleger je adaptirala tekst irske dramatičarke Eline Murphy, te predstavu režirala vješto kombinirajući pozicije stand-upa i monodrame, jer svaka junakinja publici svoju priču uglavnom priča sama, s nježnošću zajedničkih scena

Matko Raguž, osnivač i voditelj Teatra Exit, ponovno je dokazao da u ponudi stranih drama zna pronaći onu koja će oduševiti hrvatsku kazališnu puibliku. Baš takva je "Malo blago" poznate irske dramatičarke Eline Murphy, priča o tri geneneracije žena jedne obitelji, podjednako aktualna u Irskoj, kao i u Hrvatskoj.

Priča je naoko jednostavna: baka je u sretnom braku koji traje više od pedeset godina, mami je suprug narkoman pokrao sve što je imao i za uzvrat joj ostavio teži PTSP, a kćer saznaje da je trudna jutro nakon maturalne zabave.

Muškarci su prisutni ko sjenke iz backstagea: djed je teško oštećen moždanim udarom, suprug živi na ulici kao beskućnik, a dečko od odgovornosti bježi u Irsku. One su same i nose se sa svim tim događjima kako najbolje znaju. Tekst je zapravo dirljiva kombinacija komedije, primjerice bakina kupovina vibratora je urnebesna, i tragedije, baš kao i sam život. U tome je istinska čar ove nove predstve Teatra Exit.

Mlada redateljica Lea Anastazija Fleger je adaptirala tekst (prijevod je djelo Tomislava Pavkovića), te predstavu režirala vješto kombinirajući pozicije stand-upa i monodrame, jer svaka junakinja publici svoju priču uglavnom priča sama, s nježnošću zajedničkih scena, a na toj su ideji izgrađeni i glazba Borne Šercara i svjetlo Dragana Micića, dok se scena Irene Kraljić i kostimi Tee Bašić Erceg drže jednostvnosti i bezvremenosti. Predstava je u sigurnim rukma tri odlične glumice.

Mirela Brekalo kao baka i Jelena Miholjević kao mama čine siguran tandem glumica koje su podjednako dobre u ozbiljnosti i komici, te stoga veseli način na koji im, potpuno ravnopravno, parira mlada Anja Jogunica.

Ključne riječi
Lea Anastazija Fleger Mirela Brekalo Jelena Miholjević premijera exit malo blago

Kupnja