Malena i Klepetan djeci će pričati basnu o ljubavi

Velika je to ljubavna priča koja traje dulje od brojnih brakova – evo već punih sedamnaest godina. Ove godine njegov je povratak kući u Hrvatsku prošao “ispod radara”; em je stigao na vrijeme, em je zemlja zabavljena Istanbulskom konvencijom i Agrokorom.

No, njih dvoje – rode Malena i Klepetan – odavno su svjetske zvijezde, a njihovu će priču djeca od 26. travnja imati prilike vidjeti kao kazališnu predstavu u Žar ptici. Priču Mirjane Pičuljan Štrige na scenu postavlja redatelj Želimir Mesarić:

– Prošlo je već sedamnaest godina otkako je školski domar našao ranjenu rodu, udomio je i dao joj ime Malena, a ubrzo se pojavio i Klepetan. Malena ne može letjeti, a njezin dragi svaku ranu jesen odlazi u Afriku, dok ga ona vjerno čeka. To je fenomen za koji danas zna već cijeli svijet. Tu kraj nas događa se jedna dokumentarna basna, basna o ljubavi – objašnjava redatelj.

Dramska umjetnica i spisateljica Mirjana Pičuljan Štriga na temelju tih stvarnih događaja napisala je, kaže Mesarić, pravu suvremenu basnu:

– Njezina priča slijedi sve kanone basne: tu su ljudi i životinje, svi govore i razumiju se, a ima i elemenata priče o dr. Dolittleu jer, kada se gledaju snimke na kojima je domar Stjepan sam s Malenom, jasno je da oni međusobno “razgovaraju” – kaže redatelj. Otkriva da je i sama Malena bila pozvana na premijeru, ali je zbog brige o potomstvu morala odbiti poziv na večernji izlazak u Zagreb.

A baš ta ljubav čovjeka i rode bilo je ono što je na prvu oduševilo glumicu Amandu Prenkaj, zvijezdu kazališta Žar ptica, koja se na scenu vratila nakon rodiljskog dopusta i kojoj je pripala uloga Malene, rode za koju zna cijeli svijet.

– Kada smo počeli raditi predstavu i gledati sve te snimke, dirnula me baš ta ljubav čovjeka i životinje, a tek nakon toga dolazi ta ljubav dvije rode – kaže glumica za koju redatelj kaže da je “Bogom dana za ulogu Malene” te nastavlja:

– Mislim da je Malena upravo Stjepanu pružila ispunjenje one duboke ljudske potrebe da se o nekome brine. Otkako se ona pojavila, on više nije sam – govori glumica koja je svjesna da je to velika pouka koju treba prenijeti i malim gledateljima.

Kaže da Klepetana i Malenu vidi kao moderne Romea i Juliju, ali sa sretnim završetkom, dok je priča između Malene i Stjepana priča o dubokom prijateljstvu, ali i načinu na koji je čovjek rodi postao zamjenski otac.

Zoran Pribičević u predstavi je Klepetan, a na pitanje o usporedbi s Romeom spremno kaže da je ovaj rodan “stepenica do Romea”:

– On je naš hrvatski Romeo, a njihova priča definitivno ima te shakespeareovske elemente – objašnjava Zoran. Spremno se slaže i s mišljenjem redatelja da je Malena zapravo i Penelopa koja vjerno u svojem dvorištu čeka Odiseja te dodaje da je to priča koju danas stvarno žive neki ljudi, npr. pomorci i njihove supruge.

– Odlično je da se igra ta priča, a veseli me da baš ja igram Klepetana – govori Zoran Pribičević. O svojem junaku otkriva da je on jedan vrlo zaljubljen i vjeran rodan koji žudi samo za svojom rodom, a po njemu je to i glavna pouka ove basne, da postoji vječna ljubav i da je moguć takav odnos između dvije osobe.

Djecu uskoro u kazalištu Žar ptica čeka, dakle, pravi spektakl. Na sceni su glumci, ali i lutke (rode igraju glumci, a ostale su životinje lutke), a cijeli strop kazališta bit će “odjeven” u projekcijsko platno na kojem će se emitirati filmovi s letom roda.

Kostime je kreirala Danica Dedijer, lutke izradila Ana Sekulić, scenografiju Davor Antolić, glazbu je skladao Damir Šimunović, koreograf je Pravdan Devlahović, a uz Zorana i Amandu na sceni su Ante Krstulović, Matino Antunović, Ana Marija Vrdoljak, Berislav Tomičić, Sanja Crljen i Mladen Vujčić...