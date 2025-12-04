Porečki autor, gitarist, aranžer i producent Danijel Damjanović objavio je svoj novi autorski album Projekt Psalmi

Široj publici najprije je postao poznat kao član porečkog benda Kultura, dobitnika Porina 1999. godine, čiji su hitovi poput Na kraju dana, Folirancija, Vožnja i Kraj obilježili domaću glazbenu scenu kasnih devedesetih. Od 2001. godine djeluje u grupi Poklon, s kojom stvara suvremenu duhovnu glazbu te osvaja brojne nagrade na festivalima duhovne glazbe, uključujući i dvostruku pobjedu na Uskrsfestu.

U rujnu 2021. Damjanović započinje rad na velikom projektu uglazbljivanja 12 biblijskih psalama, koji je sada objavljen pod nazivom Projekt Psalmi. Album je rezultat četiri godine intenzivnog rada — stotine snimljenih traka, detaljno razrađenih aranžmana i pažljivo oblikovanog zvuka koji Damjanović potpisuje kao producent i aranžer albuma, u suradnji s prijateljem Harisom Brkovićem. Svaki psalam donosi prilagođeni tekst i posebnu interpretaciju, obogaćenu gostovanjem pjevača i pjevačica poput Kristine Jurman Ferlin, Anđele Jeličić Krajcar, Petre Tripar, Ivane Nemarnik, Ive Gortan, Matea Pilata, Josipa Mašine i Vlatke Kladarić. Kako ističe autor, privilegij je spojiti vječne biblijske tekstove sa suvremenim glazbenim izričajem i stvoriti djelo koje govori o ljudskoj čežnji, nadi i trajnom traženju smisla.

Kad pogledam unatrag, osobito me raduje što je album Projekt Psalmi konačno završen. Četiri godine rada, nebrojeni sati aranžiranja, snimanja i miksanja… Svaka pjesma s više od stotinu traka — pojedinačnih vokala, instrumenata i sitnih detalja koji sami po sebi možda ne znače mnogo, ali kada se spoje, stvaraju jedan živ, dišući svijet.

Govoreći o završetku i objavi albuma Projekt Psalmi, Danijel Damjanović ističe koliko mu ovaj projekt znači na osobnoj i umjetničkoj razini. Nakon godina predanog rada, stotina snimljenih traka, suradnje s glazbenicima različitih stilova i stvaranja glazbenog svijeta koji spaja tradiciju i suvremenost, Damjanović naglašava da je za njega album mnogo više od zbirke pjesama — to je duhovno i stvaralačko putovanje.

Imam osjećaj da sam privilegiran jer sam imao priliku spojiti vječne biblijske tekstove sa svojom suvremenom glazbom koja odražava duh današnje kulture i svijeta u kojem živim. Privilegiran sam što sam imao sposobnosti i mogućnosti realizirati prvotnu viziju albuma: 12 pjesama, 42 minute glazbe, osam gostujućih pjevača, zborske i orkestralne dionice — sve ujedinjeno u glazbi koja pjeva zahvaljujući dodiru transcendencije kroz tekstove koji opisuju ljudsko iskustvo pred Bogom — čovjeka s nadom i čežnjom za onim mističnim, onim što nas nadilazi, što nam daje svrhu, smisao i životnu radost.

Luka Kotlar iz diskografske kuće Laudato Music naglasio je značaj ovog novoobjavljenog albuma za kršćansku glazbu u Hrvatskoj.

Album Projekt Psalmi donosi kvalitetnu i suvremenu interpretaciju biblijskih tekstova, predstavljajući ih na način koji je blizak današnjoj publici. Upravo zato smo s velikim zadovoljstvom stali iza Danijela i ovog projekta kao njegov izdavač.

Pjesme albuma dostupne su na svim glazbenim streaming platformama, a fizički nosač zvuka uskoro će biti dostupan u prodaji u Laudato galerijama u Zadru i Zagrebu te u Laudatovoj mrežnoj trgovini.