Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
Kršćanska glazba

Porečki autor, gitarist, aranžer i producent Danijel Damjanović objavio je svoj novi autorski album Projekt Psalmi

Danijel Damjanović
Foto: Promo
1/4
VL
Autor
Promo
04.12.2025.
u 14:36

Porečki autor, gitarist, aranžer i producent Danijel Damjanović objavio je svoj novi autorski album Projekt Psalmi, glazbeni projekt koji predstavlja vrhunac njegova dugogodišnjeg stvaralačkog puta.

Široj publici najprije je postao poznat kao član porečkog benda Kultura, dobitnika Porina 1999. godine, čiji su hitovi poput Na kraju dana, Folirancija, Vožnja i Kraj obilježili domaću glazbenu scenu kasnih devedesetih. Od 2001. godine djeluje u grupi Poklon, s kojom stvara suvremenu duhovnu glazbu te osvaja brojne nagrade na festivalima duhovne glazbe, uključujući i dvostruku pobjedu na Uskrsfestu.

U rujnu 2021. Damjanović započinje rad na velikom projektu uglazbljivanja 12 biblijskih psalama, koji je sada objavljen pod nazivom Projekt Psalmi. Album je rezultat četiri godine intenzivnog rada — stotine snimljenih traka, detaljno razrađenih aranžmana i pažljivo oblikovanog zvuka koji Damjanović potpisuje kao producent i aranžer albuma, u suradnji s prijateljem Harisom Brkovićem. Svaki psalam donosi prilagođeni tekst i posebnu interpretaciju, obogaćenu gostovanjem pjevača i pjevačica poput Kristine Jurman Ferlin, Anđele Jeličić Krajcar, Petre Tripar, Ivane Nemarnik, Ive Gortan, Matea Pilata, Josipa Mašine i Vlatke Kladarić. Kako ističe autor, privilegij je spojiti vječne biblijske tekstove sa suvremenim glazbenim izričajem i stvoriti djelo koje govori o ljudskoj čežnji, nadi i trajnom traženju smisla.

Kad pogledam unatrag, osobito me raduje što je album Projekt Psalmi konačno završen. Četiri godine rada, nebrojeni sati aranžiranja, snimanja i miksanja… Svaka pjesma s više od stotinu traka — pojedinačnih vokala, instrumenata i sitnih detalja koji sami po sebi možda ne znače mnogo, ali kada se spoje, stvaraju jedan živ, dišući svijet.

Govoreći o završetku i objavi albuma Projekt Psalmi, Danijel Damjanović ističe koliko mu ovaj projekt znači na osobnoj i umjetničkoj razini. Nakon godina predanog rada, stotina snimljenih traka, suradnje s glazbenicima različitih stilova i stvaranja glazbenog svijeta koji spaja tradiciju i suvremenost, Damjanović naglašava da je za njega album mnogo više od zbirke pjesama — to je duhovno i stvaralačko putovanje.

Imam osjećaj da sam privilegiran jer sam imao priliku spojiti vječne biblijske tekstove sa svojom suvremenom glazbom koja odražava duh današnje kulture i svijeta u kojem živim. Privilegiran sam što sam imao sposobnosti i mogućnosti realizirati prvotnu viziju albuma: 12 pjesama, 42 minute glazbe, osam gostujućih pjevača, zborske i orkestralne dionice — sve ujedinjeno u glazbi koja pjeva zahvaljujući dodiru transcendencije kroz tekstove koji opisuju ljudsko iskustvo pred Bogom — čovjeka s nadom i čežnjom za onim mističnim, onim što nas nadilazi, što nam daje svrhu, smisao i životnu radost.

Luka Kotlar iz diskografske kuće Laudato Music naglasio je značaj ovog novoobjavljenog albuma za kršćansku glazbu u Hrvatskoj.

Album Projekt Psalmi donosi kvalitetnu i suvremenu interpretaciju biblijskih tekstova, predstavljajući ih na način koji je blizak današnjoj publici. Upravo zato smo s velikim zadovoljstvom stali iza Danijela i ovog projekta kao njegov izdavač.

Pjesme albuma dostupne su na svim glazbenim streaming platformama, a fizički nosač zvuka uskoro će biti dostupan u prodaji u Laudato galerijama u Zadru i Zagrebu te u Laudatovoj mrežnoj trgovini.

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Tidal Pull
tidal pull

Osvojili su nagradu Rock&Off za najbolje novo ime, napunili Vintage i KSET, a sada su izdali svoj treći album

Nakon drugog, "Kad imamo mirne glave" postava se promijenila, ali novi album "Sve isto kao svaki put do sad" već u naslovu poručuje da nema mjesta zabrinutosti, barem ne s njihove strane. Publike očito imaju,kritičarske podrške ne nedostaje, a s Mirnom Bralić na glavnom vokalu, koja se sjajno snašla (ima i dueta), napravili su promjenu koja može pojačati pažnju promatrača i ove sezone

Let3
2
piše Hrvoje Horvat

Let 3 s novim albumom stiže monumentalno, bombastično i nezaustavljivo

Glavni pogonski motor albuma uz Mrleta je gitarist Matej Zec, ne samo producent i aranžer u čijem je studiju album dovršen nego i koautor svih pjesama uz Damira Martinovića. Naravno da Mrle ima presudnu ulogu u konceptu, izvedbi i sviračkoj energiji albuma – uostalom, autor je i svih tekstova – ali čini se da je nakon brojnih konceptualnih solo radova za kazališne predstave, knjige i dječje programe dio zadataka namjerno prepustio važnom suradniku Mateju Zecu

Učitaj još

Kupnja