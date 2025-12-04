Doček Svetog Nikole uz malo drugačiju priču o Ivici i Marici

Premijerom "Ivice i Marice“, bajkovite opere za cijelu obitelj, u subotu, 6. prosinca počinje popularni prosinački program u riječkom HNK Ivana pl. Zajca.

Ova poznata glazbena bajka Engelberta Humperdincka temeljena na jednoj od najpoznatijih priča braće Grimm koja se tradicionalno izvodi u božićno vrijeme, a oduševljava djecu i odrasle već više od stoljeća, bit će, u K-HNK koprodukciji s HNK-om u Varaždinu, prvi put postavljena na riječkoj opernoj pozornici.

Kako je na konferenciji za novinare rekla intendantica Dubravka Vrgoč, namjera je bila stvoriti amblematsku predstavu za božićno vrijeme za sve generacije gledatelja koja će svojom čarolijom obogatiti kazališni program u prosincu. „Premijera je upravo na blagdan svetog Nikole. To će biti naš dar u čizmici svim građanima Rijeke“, rekla je Dubravka Vrgoč.

„U našoj postavi „Ivice i Marice“ poznatu ćemo bajku o dvoje djece koja se izgube u šumi i nadmudre vješticu istražiti i kao poetski i emocionalni put kroz maštu - prostor gdje strahovi i fantazije poprimaju fizički oblik“, istaknula je mlada njemačka redateljica Friederike Blum koja je odrasla uz ovaj operni blagdanski klasik a u čijem je uprizorenju još kao dijete i sudjelovala.

Govoreći o konceptu između stvarnosti i mašte, redateljica je dodala kako na pozornici postoje dva svijeta, stvarni svijet, gdje obitelj pati od siromaštva i gladi, te šuma gdje vlada čarolija. U ovom prostoru nalik snu, djeca susreću predmete koji postaju žive verzije njihovih strahova, ali i unutarnjih moći koje otkrivaju. Na taj način ni Vještica nije tek prepoznatljiva negativka, već više sjena, stvorenje koje se mijenja. „Želimo stvoriti operu za djecu i odrasle koja je dirljiva, maštovita i kazališno smjela - onu koja poštuje emocionalnu istinu u srcu bajke i pokazuje kako, čak i u najmračnijim trenucima, ljudski duh može pobijediti“, zaključila je redateljica Friederike Blum.

Ravnatelj Opere i dirigent Valentin Egel je govoreći o glazbi odnosno svojoj omiljenoj partituri, istaknuo kako je riječ o kompleksnoj, ali toliko bogatoj i koloritnoj glazbi u kojoj se spajaju veliki vagnerijanski stil s narodnim i pjesmama za djecu, tako da će svako dijete u gledalištu ili nakon predstave, ako to bude željelo, moći i zapjevušiti popularne melodije. Zahtjevna ali vrlo zanimljiva za izvedbu, ova glazba, kako je rekao Valentin Egel, pokazuje nevjerojatno skladateljsko umijeće.

Osim što je namijenjena djeci, ova nova riječka opera i uključuje djecu, članice Kreativno-edukativnoga centra „Glazbeni vrtuljak“ i dječjega zbora „Torretta“ koje će se kao Anđeli na pozornici pridružiti solisticama i solistima riječke Opere. Ulogu Ivice u alternaciji će tumačiti Michaela Selinger i Stefany Findrik, a ulogu Marice Anamarija Knego i Gabrijela Deglin u alternaciji. U ulozi Oca izmjenjivat će se Robert Kolar i Jure Počkaj, a ulogu Majke će tumačiti Sofija Cingula. U ulozi Vještice alternirat će Marko Fortunato i Sergej Kiselev, a u ulogama Pjesuljka i Rosuljka izmjenjivat će se Morana Pleše Petruševski i Karla Mazzarolli. Predstava se izvodi na hrvatskom jeziku u prepjevu Hrvoja Banaja.

Michaela Selinger i Anamarija Knego na konferenciji su govorile o tome kako je i koliko zahtjevno odraslima tumačiti djecu, a Anamarija Knego je zahvalila redateljici što je ih ponovno upoznala s djetetom u njima, na tome što su radeći na predstavi ponovno postali djeca.

Dramaturginja predstave je Katharina Duda, scenografkinja Anna Schottl, kostimografkinja Katarina Ravlić, a oblikovatelj svjetla Dalibor Fugošić. Predstava se izvodi na hrvatskom jeziku u prepjevu Hrvoja Banaja.

Na konferenciji je predstavljen i program Advent u Zajcu, koji će započeti na dan premijere „Ivice i Marice“, u subotu, 6. prosinca u 17 sati, a riječ je o tri adventske subote kada će ispred zgrade Kazališta članice i članovi svih umjetničkih ansambala riječkog HNK-a izvoditi prigodan program, plesat će se, interpretirati priče i pjevati božićni klasici.

Osim operne bajke „Ivica i Marica“, prosinački program donosi i izvedbe „Pepeljuge“, baletne bajke za sve generacije te Božićni koncert zbora i solista Opere kao i tradicionalne Novogodišnje koncerte.

Maestro Matteo Salvemini, zborovođa i dirigent, predstavio je program svečanog koncerta koji će Riječki operni zbor izvesti u katedrali sv. Vida 29. prosinca u 19.30 sati.