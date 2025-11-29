FOTO Nova predstava Kazališta Trešnja osvojila je najmlađu publiku i njihove odrasle pratitelje

U petak, 28. studenoga 2025., u toplom predblagdanskom ugođaju Kazališta Trešnja premijerno je izvedena predstava "A, gdje su lampice?", nastala prema tekstu Ivane Bakarić, u režiji Radovana Ruždjaka. Prožeta božićnim duhom koji spaja naizgled nespojive generacije, nova predstava osvojila je i najmlađu publiku i njihove odrasle pratitelje, ispunivši kazališnu dvoranu smijehom, radošću i pravom blagdanskom čarolijom.

Premijeri su prisustvovali i brojni poznati gosti, među kojima su bili Ante Krstulović, Tamara Vrdoljak, Anja Alavanja, Anita Dujić, Doris Pinčić Guberović, Maša Zibar, Natali Rade, Sanja Pilić i Silvija Šesto, a reakcije publike bile su izuzetno tople - od dječjih osmijeha do ovacija odraslih, svi su uživali u pravoj blagdanskoj čaroliji na sceni.

Predstava "A, gdje su lampice?" donosi dirljivu, pomalo duhovitu priču o neobičnim prijateljstvima i mostovima koji nastaju između naoko udaljenih generacija. Radnja prati susret četvero likova: Lede, Saše, Grge i Ane, umirovljenika koji još uvijek u sebi nose dječju znatiželju i školaraca koji ponekad iznenađuju svojom mudrošću.

Prvu postavu predstave čine Tomislav Dunđer, Lucija Rukavina, Tvrtko Jurić i Aleksandra Naumov Foto: Luka Dubroja

Njihovi svjetovi u početku zvuče nespojivo. Netko se boji tehnologije, netko geografije. Jedni se čude mehaničkim satovima, drugi pametnim telefonima. Nesporazumi su česti, strahovi još češći, no upravo tu počinje čarolija priče. Kroz niz komičnih, dirljivih i prepoznatljivih svakodnevnih situacija, barijere polako nestaju. Učitelji postaju učenici, učenici postaju učitelji, a ono što ih spaja nisu znanja iz udžbenika ni životna iskustva, već ono najvrjednije što možemo jedni drugima pokloniti: razumijevanje, strpljenje i empatija.

Prema riječima redatelja Radovana Ruždjaka, sve je počelo kao jednostavna želja da se okupe ljudi iz Trešnje i zajedno stvore vlastiti božićni projekt, a preraslo je u toplu priču o međugeneracijskom razumijevanju, trudu i strpljenju, osobito kada je riječ o prenošenju znanja i novih spoznaja.

Predstava tako okuplja dvije glumačke podjele: premijernu izvedbu izveli su Tvrtko Jurić u ulozi Grge Adamića, Aleksandra Naumov kao Leda Tkalčec te Lucija Rukavina i Tomislav Dunđer u ulogama Ane i Saše. Uz njih, u glumačkoj postavi predstave "A, gdje su lampice?" nastupaju i Hrvoje Barišić, Vanda Vujanić Šušnjar, Ana Vučak Veljača i Leon Dubroja.

Dramski tekst potpisuje Ivana Bakarić, a režiju Radovan Ruždjak. Efektnu scenografiju osmislila je Ana Sarić Fischer, dok je za kostime, koji vješto oživljavaju likove, zaslužna Ivona Biškupec. Vizualni dojam upotpunjuju rasvjeta Ivana Štroka i animacije Mateja Raiča, a za topli vizualni identitet predstave pobrinula se Ana Rako. Suradnik za glazbu je Matija Antolić, a posebnu čar predstavi daje glazba Čede Antolića koju je kazalištu ustupila njegova obitelj, omogućivši da njegove note i dalje žive i donose radost publici.

Kazalište Trešnja nastavlja s izvedbama predstave već ovoga vikenda, u subotu, 29. studenoga, u terminima u 16 i 18 sati i u nedjelju, 30. studenoga u 12 i 18 sati, a tijekom cijelog prosinca predstava će biti dio redovnog repertoara. Ulaznice su već dostupne na blagajni kazališta ili online, putem stranice ulaznice.hr.

Predstava "A, gdje su lampice?" prilika je za sve zainteresirane da dožive toplu, duhovitu i nadahnjujuću priču koja grije srca i malih i velikih te na čaroban način podsjeća na istinsku bit blagdana. U vremenu darivanja, ona ističe upravo one darove koji se ne mogu zapakirati u sjajni papir i mašnice, ali ostaju - najtrajniji.