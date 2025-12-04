I oni su zvijezde: Invalidi rada i osobe s invaliditetom za Zagrepčane su pripremili plesne koreografije, dramske izvedbe i glazbene nastupe

Udruga invalida rada Zagreba (UIR Zagreba) će organizirati produkciju svojih aktivnosti pod nazivom "I mi smo zvijezde" u Centru za kulturu Trešnjevka (CeKaTe) u Zagrebu, Park Stara Trešnjevka 1, u subotu, 13. prosinca 2025. godine od 16 do 17,30 sati uz besplatan ulaz za sve zainteresirane građane.

UIR Zagreba i ove godine nastavlja tradiciju održavanja adventske priredbe kojom žele podijeliti radost, veselje i duh zajedništva s članovima UIR Zagreba, njihovim obiteljima i svim građanima koji će im se pridružiti na tom besplatnom događanju. Program, koji su s puno entuzijazma pripremili članovi UIR Zagreba - polaznici plesnih, dramskih i glazbenih radionica - donosi bogat i raznolik sadržaj.

Posjetitelje očekuju plesne koreografije, dramske izvedbe i glazbeni nastupi koji svjedoče o kreativnosti, trudu i zajedništvu naših članova. Kao gosti priredbe nastupit će štićenici Doma za starije osobe Trnje i Umjetnička organizacija Dominanta koji će svojim izvedbama dodatno obogatiti program i potvrditi važnost međusobne suradnje i podrške u zajednici. Ta priredba dio je trogodišnjeg programa “ARTuriranje” koji sufinancira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a čiji je cilj razvoj i širenje mreže izvaninstitucijskih usluga za invalide rada, osobe s invaliditetom i osobe starije životne dobi. Pokrovitelj događanja je Hrvatsko društvo skladatelja, a priredba će, kao i uvijek, biti prilika za druženje i dijeljenje pozitivne energije u toploj predblagdanskoj atmosferi.

"Srdačno pozivam sve građane da nam se 13. prosinca pridruže u Centru za kulturu Trešnjevka na priredbi 'I mi smo zvijezde'. U blagdanskom duhu naši će članovi – invalidi rada i osobe s invaliditetom – predstaviti dio svojih aktivnosti koje ispunjavaju njihov život, potiču kreativnost i umjetničko izražavanje i doprinose očuvanju zdravlja i radosti življenja. Dođite i s nama proslavite radost stvaranja i zajedništva!" izjavila je predsjednica UIR Zagreba Nada Vorkapić.