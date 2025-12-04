Naši Portali
Centar za kulturu Trešnjevka

I oni su zvijezde: Invalidi rada i osobe s invaliditetom za Zagrepčane su pripremili plesne koreografije, dramske izvedbe i glazbene nastupe

"I mi smo zvijezde"
UIR Zagreb
VL
Autor
vecernji.hr
04.12.2025.
u 13:00

UIR Zagreba i ove godine nastavlja tradiciju održavanja adventske priredbe kojom žele podijeliti radost, veselje i duh zajedništva s članovima UIR Zagreba, njihovim obiteljima i svim građanima koji će im se pridružiti na tom besplatnom događanju

Udruga invalida rada Zagreba (UIR Zagreba) će organizirati produkciju svojih aktivnosti pod nazivom "I mi smo zvijezde" u Centru za kulturu Trešnjevka (CeKaTe) u Zagrebu, Park Stara Trešnjevka 1, u subotu, 13. prosinca 2025. godine od 16 do 17,30 sati uz besplatan ulaz za sve zainteresirane građane.

UIR Zagreba i ove godine nastavlja tradiciju održavanja adventske priredbe kojom žele podijeliti radost, veselje i duh zajedništva s članovima UIR Zagreba, njihovim obiteljima i svim građanima koji će im se pridružiti na tom besplatnom događanju. Program, koji su s puno entuzijazma pripremili članovi UIR Zagreba - polaznici plesnih, dramskih i glazbenih radionica - donosi bogat i raznolik sadržaj.

Posjetitelje očekuju plesne koreografije, dramske izvedbe i glazbeni nastupi koji svjedoče o kreativnosti, trudu i zajedništvu naših članova. Kao gosti priredbe nastupit će štićenici Doma za starije osobe Trnje i Umjetnička organizacija Dominanta koji će svojim izvedbama dodatno obogatiti program i potvrditi važnost međusobne suradnje i podrške u zajednici. Ta priredba dio je trogodišnjeg programa “ARTuriranje” koji sufinancira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a čiji je cilj razvoj i širenje mreže izvaninstitucijskih usluga za invalide rada, osobe s invaliditetom i osobe starije životne dobi. Pokrovitelj događanja je Hrvatsko društvo skladatelja, a priredba će, kao i uvijek, biti prilika za druženje i dijeljenje pozitivne energije u toploj predblagdanskoj atmosferi.

"Srdačno pozivam sve građane da nam se 13. prosinca pridruže u Centru za kulturu Trešnjevka na priredbi 'I mi smo zvijezde'. U blagdanskom duhu naši će članovi – invalidi rada i osobe s invaliditetom – predstaviti dio svojih aktivnosti koje ispunjavaju njihov život, potiču kreativnost i umjetničko izražavanje i doprinose očuvanju zdravlja i radosti življenja. Dođite i s nama proslavite radost stvaranja i zajedništva!" izjavila je predsjednica UIR Zagreba Nada Vorkapić.

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Još iz kategorije

Tidal Pull
tidal pull

Osvojili su nagradu Rock&Off za najbolje novo ime, napunili Vintage i KSET, a sada su izdali svoj treći album

Nakon drugog, "Kad imamo mirne glave" postava se promijenila, ali novi album "Sve isto kao svaki put do sad" već u naslovu poručuje da nema mjesta zabrinutosti, barem ne s njihove strane. Publike očito imaju,kritičarske podrške ne nedostaje, a s Mirnom Bralić na glavnom vokalu, koja se sjajno snašla (ima i dueta), napravili su promjenu koja može pojačati pažnju promatrača i ove sezone

Let3
2
piše Hrvoje Horvat

Let 3 s novim albumom stiže monumentalno, bombastično i nezaustavljivo

Glavni pogonski motor albuma uz Mrleta je gitarist Matej Zec, ne samo producent i aranžer u čijem je studiju album dovršen nego i koautor svih pjesama uz Damira Martinovića. Naravno da Mrle ima presudnu ulogu u konceptu, izvedbi i sviračkoj energiji albuma – uostalom, autor je i svih tekstova – ali čini se da je nakon brojnih konceptualnih solo radova za kazališne predstave, knjige i dječje programe dio zadataka namjerno prepustio važnom suradniku Mateju Zecu

Kupnja