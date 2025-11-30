Završili 14. Bobijevi dani smijeha: Nagradu za najbolju predstavu dobila je predstava 'Muke po Iveku'

Svečanom dodjelom nagrada u subotu, 29. studenog, završili su 14. Bobijevi dani smijeha u Histrionskom domu, a nagradu za najbolju predstavu u cjelini dobila je predstava Nina Škrabe "Muke po Iveku" u režiji Ivana-Gorana Viteza.

Iz žirija su istaknuli kako ih je predstava oduševila svojom začudnošću, komedijskim silnicama, energijom te neočekivanim obratima, revitalizirajući osnovnu arhetipsku ideju odnosa između muškarca i žene temeljenu na komediji zabune.

Nagrada za najbolju glumicu dodijeljena je Aniti Matić Delić za ulogu Élisabeth Garaud-Larchet u predstavi "Sve zbog jednog imena" redateljice Saše Broz. Naglasili su da glumica u predstavi dobro igra "svu svoju frustriranost, dugogodišnju ogorčenost prema trima muškarcima koji je okružuju: suprugu, licemjeru koji s njom ne dijeli teret roditeljstva i zbog kojega je žrtvovala sveučilišnu karijeru, bratu koji je oduvijek imao bolju poziciju u obitelji i sve mu se dopuštalo i prijatelju iz djetinjstva kojemu je povjeravala sve svoje tajne, a on svoju najvažniju tajnu nije podijelio s njom".

Ljubomiru Kerekešu i Borku Periću ravnopravno je dodijeljena nagrada za najboljega glumca, dok je nagrada za najbolju glumicu dodijeljena Aniti Matić Delić

Ljubomiru Kerekešu i Borku Periću ravnopravno je dodijeljena nagrada za najboljega glumca. Kerekeš je nagradu dobio za predstavu "Penzići luduju", koju je režirao i za nju napisao tekst, u produkciji Kerekesh Teatra. "Glumački detalji, gledanje partnera, anticipacija, prirodnost, studiozan rad na sebi, gesta, mimika, replike, mikro-gluma, raspon emocija i glasa od tihih komentara do glasnih odluka toliko su precizni i razrađeni da se za vrijeme predstave može studirati što znači glumačka tehnika i kakav glumac može i mora biti", pojasnili su.

Borko Perić nagradu je dobio za ulogu Victora Larcheta u već spomenutoj predstavi "Sve zbog jednog imena". Njegov lik je sebičan, licemjeran i tašt, s neobičnim izrazom lica kad god laže, povlašten u obitelji od djetinjstva, omiljeno dijete kojemu je uvijek sve bilo oprošteno. "Kao glumac potpuno suprotnoga senzibiliteta, ulozi je dodao svoj prepoznatljiv šarm, osmijeh kojim osvaja, opuštenost i vedrinu, neposrednost i duhovitost, izvrsno vodeći dijalog sa sestrinim mužem kojemu pokušava dokazati svoju teoriju o imenima", dodali su iz žirija.

Posebno priznanje dobila je Ankica Dobrić za ulogu u predstavi "Čovječe, ne ljubi se" Petera Quiltera, u režiji Dražena Ferenčine te u produkciji GD Histrion. "Ostvarivši protagonističku ulogu sa svojim glumačkim partnerom, igra izvrsno i razigrano, vodeći računa o svakom detalju uloge, od pokreta i mimike do izvrsno nošenih kostima, pokazujući svu paletu svoga glumačkoga umijeća i glumačkih majstorija u dinamičnome tekstu koji problematizira različita psihofizička stanja, snalaženja u posebnim bračnim situacijama, kao i specifičan odnos prema smrti", istaknuli su iz žirija.

Žiri je također dodijelio posebno priznanje glumačkome ansamblu predstave "Suparnice", romantične komedije koju je na tekst Marijane Nola režirala Saša Broz u produkciji Kazališne grupe LECTIRUM, za zajedničku igru, uigranost i zaigranost.

Ocjenjivački sud sastojao se od glumice Perice Martinović, predsjednice žirija, kazališne kritičarke Vesne Muhoberac te predstavnika publike Branka Babaca. Nakon dodjele nagrada izvedena je nagrađena predstava "Muke po Iveku".