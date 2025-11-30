Naši Portali
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
svečana dodjela

Završili 14. Bobijevi dani smijeha: Nagradu za najbolju predstavu dobila je predstava 'Muke po Iveku'

Zagreb: Premijera predstave Nina Škrabe "Muke po Iveku" u sklopu 40. Zagrebačkog histrionskog ljeta
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
30.11.2025.
u 11:38

Ocjenjivački sud ovogodišnjih Bobijevih dana smijeha sastojao se od glumice Perice Martinović, predsjednice žirija, kazališne kritičarke Vesne Muhoberac te predstavnika publike Branka Babaca

Svečanom dodjelom nagrada u subotu, 29. studenog, završili su 14. Bobijevi dani smijeha u Histrionskom domu, a nagradu za najbolju predstavu u cjelini dobila je predstava Nina Škrabe "Muke po Iveku" u režiji Ivana-Gorana Viteza

Iz žirija su istaknuli kako ih je predstava oduševila svojom začudnošću, komedijskim silnicama, energijom te neočekivanim obratima, revitalizirajući osnovnu arhetipsku ideju odnosa između muškarca i žene temeljenu na komediji zabune.

Nagrada za najbolju glumicu dodijeljena je Aniti Matić Delić za ulogu Élisabeth Garaud-Larchet u predstavi "Sve zbog jednog imena" redateljice Saše Broz. Naglasili su da glumica u predstavi dobro igra "svu svoju frustriranost, dugogodišnju ogorčenost prema trima muškarcima koji je okružuju: suprugu, licemjeru koji s njom ne dijeli teret roditeljstva i zbog kojega je žrtvovala sveučilišnu karijeru, bratu koji je oduvijek imao bolju poziciju u obitelji i sve mu se dopuštalo i prijatelju iz djetinjstva kojemu je povjeravala sve svoje tajne, a on svoju najvažniju tajnu nije podijelio s njom". 

Ljubomiru Kerekešu i Borku Periću ravnopravno je dodijeljena nagrada za najboljega glumca, dok je nagrada za najbolju glumicu dodijeljena Aniti Matić Delić
Zagreb: Premijera predstave Nina Škrabe "Muke po Iveku" u sklopu 40. Zagrebačkog histrionskog ljeta
1/7

Ljubomiru Kerekešu i Borku Periću ravnopravno je dodijeljena nagrada za najboljega glumca. Kerekeš je nagradu dobio za predstavu "Penzići luduju", koju je režirao i za nju napisao tekst, u produkciji Kerekesh Teatra. "Glumački detalji, gledanje partnera, anticipacija, prirodnost, studiozan rad na sebi, gesta, mimika, replike, mikro-gluma, raspon emocija i glasa od tihih komentara do glasnih odluka toliko su precizni i razrađeni da se za vrijeme predstave može studirati što znači glumačka tehnika i kakav glumac može i mora biti", pojasnili su. 

Borko Perić nagradu je dobio za ulogu Victora Larcheta u već spomenutoj predstavi "Sve zbog jednog imena". Njegov lik je sebičan, licemjeran i tašt, s neobičnim izrazom lica kad god laže, povlašten u obitelji od djetinjstva, omiljeno dijete kojemu je uvijek sve bilo oprošteno. "Kao glumac potpuno suprotnoga senzibiliteta, ulozi je dodao svoj prepoznatljiv šarm, osmijeh kojim osvaja, opuštenost i vedrinu, neposrednost i duhovitost, izvrsno vodeći dijalog sa sestrinim mužem kojemu pokušava dokazati svoju teoriju o imenima", dodali su iz žirija. 

Posebno priznanje dobila je Ankica Dobrić za ulogu u predstavi "Čovječe, ne ljubi se" Petera Quiltera, u režiji Dražena Ferenčine te u produkciji GD Histrion. "Ostvarivši protagonističku ulogu sa svojim glumačkim partnerom, igra izvrsno i razigrano, vodeći računa o svakom detalju uloge, od pokreta i mimike do izvrsno nošenih kostima, pokazujući svu paletu svoga glumačkoga umijeća i glumačkih majstorija u dinamičnome tekstu koji problematizira različita psihofizička stanja, snalaženja u posebnim bračnim situacijama, kao i specifičan odnos prema smrti", istaknuli su iz žirija. 

Žiri je također dodijelio posebno priznanje glumačkome ansamblu predstave "Suparnice", romantične komedije koju je na tekst Marijane Nola režirala Saša Broz u produkciji Kazališne grupe LECTIRUM, za zajedničku igru, uigranost i zaigranost.

Ocjenjivački sud sastojao se od glumice Perice Martinović, predsjednice žirija, kazališne kritičarke Vesne Muhoberac te predstavnika publike Branka Babaca. Nakon dodjele nagrada izvedena je nagrađena predstava "Muke po Iveku". 

kultura nagrada kazalište predstava nina škrabe muke po iveku Histrionski dom Bobijevi dani smijeha

