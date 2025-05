Majstori improvizacije The Necks po deveti će put nastupiti u Zagrebu

Nakon nedavno održanog koncerta u Laubi u sklopu povratničkog No Jazz Festivala – koji je bio jedan od najuzbudljivijih koncerata kod nas kraja godine – u Zagreb se vraćaju Australci The Necks, ovaj put na svoj prvi nastup u Močvari u četvrtak, 22. svibnja. The Necks su zasigurno jedan od najposebnijih bendova na svijetu. Osnovani 1987. godine u Sydneyu, pijanist Chris Abrahams, kontrabasist Lloyd Swanton i bubnjar Tony Buck uspostavili su unikatni obrazac sviranja improvizirane glazbe, kako unutar vlastite diskografije tako i na rasprodanim koncertima diljem svijeta.

Jedna pjesma za jedan album, jedna pjesma za jedan koncert. Sada i nikada više. The Necks su svoj koncept jednosatnih improvizacija mijenjali onako kako se mijenja i tehnologija u glazbenoj industriji – sada, umjesto jedne pjesme na CD izdanju, na dvostrukim vinilnim albumima nude i do 4 pjesme, no suština njihova improvizatorskoga kreda ostala je nepromijenjena.

Svoje koncertne kompozicije grade iz tišine, dugim repeticijama i postupnim podizanjem dinamike koja vodi do konačnog završetka, ispunjenog katarzom i transom, koji svaki put iznova proživljavaju i oni i publika. Iako ih se često stavlja u kategoriju jazza, glazba koju The Necks isporučuju na studijskim albumima, a posebno na živim nastupima, puno je šira transžanrovska hipnotička mantra. Iako je njihov koncept izvođenja improvizirane glazbe nakon gotovo četrdeset godina djelovanja dobro poznat, do samoga kraja koncerta ni publika ni The Necks ne znaju kamo će ih odvesti improvizacija, u koju uvijek iznova uranjaju.

Koncert u Močvari bit će ukupno deveti zagrebački koncert, no kao i svaki prethodni, doimat će se kao da je premijerni jer The Necks će na njemu izvesti materijal koji do tada nisu čuli ni oni, ni publika, pa će novo pojavljivanje The Necksa u Zagrebu zasigurno biti jedan od najuzbudljivijih trenutaka ove klupske sezone.