FOTO Od Plenkovića do šokica i jahača: Evo kako je izgledalo otvaranje 60. Đakovačkih vezova

Ispred katedrale svetog Petra svečano su u peta navečer otvoreni jubilarni, 60. Đakovački vezovi kojima je ove godine zemlja partner Austrija.
Ispred katedrale svetog Petra svečano su u peta navečer otvoreni jubilarni, 60. Đakovački vezovi kojima je ove godine zemlja partner Austrija.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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U nazočnosti predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića i brojnih ministara, đakovačko-osječkog nadbiskupa metropolita Đure Hranića i drugih, otvorio ih je gradonačelnik i predsjednik Organizacijskog odbora Đakovačkih vezova Marin Mandarić.
U nazočnosti predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića i brojnih ministara, đakovačko-osječkog nadbiskupa metropolita Đure Hranića i drugih, otvorio ih je gradonačelnik i predsjednik Organizacijskog odbora Đakovačkih vezova Marin Mandarić.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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"Ono što je niknulo prije 60 godina, 1967., sada je doživjelo svoju puninu raskoši tradicijske kulture od koje nikada nećemo odustati", rekao je Mandarić.
"Ono što je niknulo prije 60 godina, 1967., sada je doživjelo svoju puninu raskoši tradicijske kulture od koje nikada nećemo odustati", rekao je Mandarić.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Prigodne riječi u ime Austrije, zemlje partnera Vezova, uputila je veleposlanica Yvonne Tončić-Sorinj, zahvalivši Gradu Đakovu i Vezovima što Austrija u Đakovu može pokazati svoju tradiciju i običaje.
Prigodne riječi u ime Austrije, zemlje partnera Vezova, uputila je veleposlanica Yvonne Tončić-Sorinj, zahvalivši Gradu Đakovu i Vezovima što Austrija u Đakovu može pokazati svoju tradiciju i običaje.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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"Čestitam Đakovčanima na 60. Đakovačkim vezovima, na manifestaciji koja je iz godine u godinu sve ljepša i ljepša, sve posjećenija i posjećenija", rekao je premijer Plenković.
"Čestitam Đakovčanima na 60. Đakovačkim vezovima, na manifestaciji koja je iz godine u godinu sve ljepša i ljepša, sve posjećenija i posjećenija", rekao je premijer Plenković.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Ispred katedrale je u nastavku programa održana scenska slika pod nazivom "Neka se zovu Đakovački vezovi“, čiji su scenarist Mirko Ćurić i redatelj Darko Milas njome podsjetili na vrijeme osnivanja Đakovačkih vezova, 1967. godinu, kao i na osnivače manifestacije, te ostale koji su utkali dio sebe u dugovječnost manifestacije.
Ispred katedrale je u nastavku programa održana scenska slika pod nazivom "Neka se zovu Đakovački vezovi“, čiji su scenarist Mirko Ćurić i redatelj Darko Milas njome podsjetili na vrijeme osnivanja Đakovačkih vezova, 1967. godinu, kao i na osnivače manifestacije, te ostale koji su utkali dio sebe u dugovječnost manifestacije.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Prve priredbe u sklopu Vezova počele su 19. lipnja, a Vezovi se nastavljaju i sutra dok je u nedjelju, 5. srpnja, glavna priredba – svečani mimohod središnjim ulicama grada. U njemu će ove godine prodefilirati oko 70 folklornih skupina iz zemlje i svijeta, okićene svatovske zaprege, jahači i drugi.
Prve priredbe u sklopu Vezova počele su 19. lipnja, a Vezovi se nastavljaju i sutra dok je u nedjelju, 5. srpnja, glavna priredba – svečani mimohod središnjim ulicama grada. U njemu će ove godine prodefilirati oko 70 folklornih skupina iz zemlje i svijeta, okićene svatovske zaprege, jahači i drugi.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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