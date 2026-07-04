FOTO Od Plenkovića do šokica i jahača: Evo kako je izgledalo otvaranje 60. Đakovačkih vezova

U nazočnosti predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića i brojnih ministara, đakovačko-osječkog nadbiskupa metropolita Đure Hranića i drugih, otvorio ih je gradonačelnik i predsjednik Organizacijskog odbora Đakovačkih vezova Marin Mandarić.
Ispred katedrale je u nastavku programa održana scenska slika pod nazivom "Neka se zovu Đakovački vezovi“, čiji su scenarist Mirko Ćurić i redatelj Darko Milas njome podsjetili na vrijeme osnivanja Đakovačkih vezova, 1967. godinu, kao i na osnivače manifestacije, te ostale koji su utkali dio sebe u dugovječnost manifestacije.
Prve priredbe u sklopu Vezova počele su 19. lipnja, a Vezovi se nastavljaju i sutra dok je u nedjelju, 5. srpnja, glavna priredba – svečani mimohod središnjim ulicama grada. U njemu će ove godine prodefilirati oko 70 folklornih skupina iz zemlje i svijeta, okićene svatovske zaprege, jahači i drugi.