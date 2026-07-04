Jesen će biti uzbudljiva: Nada Žiljak dobit će veliku retrospektivu u Klovićevim dvorima

Galerija Klovićevi dvori u Zagrebu ove će jeseni predstaviti retrospektivnu izložbu akademske slikarice Nade Žiljak, jedne od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih hrvatskih umjetnica. Izložba će biti otvorena od listopada do prosinca 2026. godine u okviru ciklusa „Moderni klasici“, a autorica izložbenog projekta je Anamarija Komesarović.

Nada Žiljak rođena je 1944. godine u Zagrebu u umjetničkoj obitelji Kinert. Likovno obrazovanje stekla je na Grafičkom odjelu Akademije likovnih umjetnosti, gdje je diplomirala 1967. godine, a potom se specijalizirala za ilustraciju. Tijekom gotovo šest desetljeća umjetničkog djelovanja ostvarila je oko 80 samostalnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu, izlažući u gradovima poput Pariza, Londona, Budimpešte, Kuala Lumpura, Taipeija i Sarajeva.

Retrospektiva će obuhvatiti presjek njezina bogatog stvaralaštva, koje karakterizira iznimna raznolikost medija, tehnika i motiva. Žiljak je tijekom karijere stvarala ilustracije, grafike i ulja na platnu, a posebno mjesto u njezinu opusu zauzima i razvoj InfraredArt slikarstva. Njezina djela nadahnuta su prirodom, životinjama, biblijskim motivima i ljudskom figurom, pri čemu se ističe osoban i prepoznatljiv umjetnički izraz.

Kao umjetnica koja je cijeli profesionalni život posvetila isključivo slikarstvu, Nada Žiljak izgradila je opus koji spaja umjetnost i svakodnevni život. Njezina djela često proizlaze iz promišljanja ljepote svakodnevice, a obilježena su nježnim, nenametljivim i intimnim pristupom.

Izložba u Klovićevim dvorima ujedno će biti prilika za valorizaciju doprinosa umjetnica hrvatskoj likovnoj sceni. Organizatori ističu kako žele dodatno naglasiti važnost ženskog autorskog rukopisa u suvremenoj hrvatskoj umjetnosti te publici po prvi put cjelovito predstaviti stvaralaštvo Nade Žiljak kroz veliku retrospektivu njezina rada.