Svirao je s Milesom Davisom, a sada dolazi u Hrvatsku: 'U glazbi koristim pomalo od svega, granice žanrova za mene su besmislene'

Ljubitelji bluesa i jazza ovog će ljeta na Jerry Ricks Blues Festival imati priliku čuti jednog od gitarista koji je ostavio trag na svjetskoj fusion i jazz sceni. Barry Finnerty, glazbenik koji je svirao uz Milesa Davisa, The Crusaders i The Brecker Brothers, stiže na Kvarner, 25.7., u Kastav, kao jedan od posebnih gostiju festivala koji već godinama okuplja vrhunska imena međunarodne blues scene.

Finnerty je široj publici možda najpoznatiji po sudjelovanju na albumu The Man With The Horn, kojim se Miles Davis početkom osamdesetih vratio na glazbenu scenu, no njegova karijera obuhvaća desetljeća rada na razmeđu jazza, bluesa i fusiona. Uoči nastupa na festivalu govori o suradnji s glazbenim velikanima, današnjem položaju bluesa i važnosti autentičnog glazbenog izraza.

Malo koji gitarist može se pohvaliti suradnjama s Milesom Davisom, The Crusadersima i Brecker Brothersima. Koje je od tih iskustava najviše utjecalo na vaš glazbeni identitet?



Sva su utjecala na mene, ali na različite načine. Kada je riječ o skladanju, rekao bih da je pisanje Joea Samplea imalo prilično velik utjecaj na mene. Volio bih da sam dulje svirao s Milesom – tko zna što bi se tada dogodilo?

Svirali ste na albumu The Man With The Horn, koji je označio povratak Milesa Davisa nakon višegodišnje stanke. Jeste li tada bili svjesni da sudjelujete u povijesnom trenutku jazza?



Znao sam da je to važno, jer je sve što je Miles radio bilo važno. Teško je razmišljati o nečemu kao o povijesnom trenutku dok ga upravo živite.

Tijekom karijere spajali ste jazz, fusion i blues. Mislite li da su granice između žanrova danas manje važne nego nekada?



Ako išta, mislim da su danas čak važnije. Različiti žanrovi odvojeni su i nude se publici putem algoritama koji ciljaju njihove preferencije, pa ljudi nemaju uvijek priliku čuti glazbu koju već ne poznaju ili ne vole. U vlastitom sviranju pokušavam koristiti pomalo od svega, tako da su meni osobno te granice besmislene.

Osim nastupanja, napisali ste i knjige o improvizaciji. Koja je najveća zabluda mladih glazbenika o improvizaciji?



Jedna od njih, osobito među gitaristima, jest da je brže uvijek i bolje. Također, mnogi misle da se improvizacija može naučiti isključivo kao akademski predmet, bez stvarnog životnog iskustva koje stoji iza nje. Ili da se u tome može postati vrhunski bez mnogo truda i rada.

Koliko vam znači nastupiti na festivalu koji slavi upravo onu autentičnu glazbenu izražajnost iz koje su izvorno nastali jazz i blues?



Zvuči kao da će biti jako zabavno!