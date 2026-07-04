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Djela govore više

Tinejdžerska soba kao umjetnost: Kolektiv Kvadar u programu 61. Zagrebačkog salona

VL
Autor
Hina
04.07.2026.
u 14:22

"Izložba pod nazivom 'Djela govore više' realizira se kao dio službenog popratnog programa glavnog postava Zagrebačkog salona te predstavlja suradnju usmjerenu na predstavljanje mladih umjetnika i njihovih radova široj publici", izvijestili su iz Kvadra.

Kolektiv Kvadar sudjeluje u programu 61. Zagrebačkog salona kroz kuriranje popratne izložbe radova učenika Škole primijenjene umjetnosti i dizajna koja će biti otvorena u ponedjeljak, 6. srpnja u Galeriji Permanenta.

"Izložba pod nazivom 'Djela govore više' realizira se kao dio službenog popratnog programa glavnog postava Zagrebačkog salona te predstavlja suradnju usmjerenu na predstavljanje mladih umjetnika i njihovih radova široj publici", izvijestili su iz Kvadra.

Prema najavi Zagrebačkog salona, izložba ostvarena u suradnji kustoskog kolektiva Kvadar i Škole primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu predstavlja izbor novijih učeničkih radova koji se bave temama suvremene svakodnevice, održivosti, odnosa tijela i prostora, digitalnog okruženja te društvenih promjena koje oblikuju život mladih generacija.

"Nadovezujući se na temu Salona Nova energija, izložba taj pojam tumači kroz svježu stvaralačku snagu autora na početku njihova umjetničkog puta i nagovještaj novih ideja koje će tek oblikovati budući kulturni prostor. Odabrani u suradnji s profesorima škole, radovi nude uvid u razmišljanja, interese i kreativne pristupe mladih autora", stoji u najavi.

Kako je istaknuto, likovni postav, inspiriran prostorom tinejdžerske sobe, tvori cjelinu koja progovara o svijetu koji se ubrzano mijenja iz perspektive generacije koja će ga naslijediti i mijenjati. 

Izložba "Djela govore više" u okviru 61. Zagrebačkog salona otvara se u 19 sati u Galeriji Permanenta u Preradovićevoj ulici gdje će se moći pogledati do 22. srpnja.

Ključne riječi
izložba likovnost Zagrebački salon kolektiv Kvadar

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