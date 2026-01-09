Naši Portali
Filjak, Leskovar i vrhunski ansambl donose remek-djela bečke klasike u Pulu

Milena Zajović
09.01.2026.
u 15:13

U okviru koncertnog ciklusa Samo najbolje, u petak, 23. siječnja 2026. godine u 20 sati u Dvorani Ciscutti u INK-u nastupit će glazbenici impresivnih međunarodnih karijera s koncertom posvećenim djelima Brahmsa i Schuberta

U okviru prestižnog koncertnog ciklusa „Samo najbolje“, Dvorana Ciscutti Istarskog narodnog kazališta (INK) postat će u petak, 23. siječnja 2026., središte vrhunskog glazbenog doživljaja. S početkom u 20 sati, pulska publika imat će rijetku prigodu čuti ansambl sastavljen od samog vrha hrvatske i europske glazbene scene koji će izvesti remek-djela Johannesa Brahmsa i Franza Schuberta.

Koncert predvodi jedna od najistaknutijih hrvatskih pijanistica današnjice, Martina Filjak. Pobjednica prestižnog natjecanja „Beethoven“ u Clevelandu i dobitnica Reda hrvatskog pletera, Filjak je redovita gošća najvećih svjetskih pozornica. Pridružit će joj se svjetski priznata violončelistica Monika Leskovar, najmlađa pobjednica Međunarodnog natjecanja „Čajkovski“ i profesorica na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji. Vrhunski sastav upotpunjuju Dunja Bontek, koncertna majstorica Varaždinskog komornog orkestra, te Marija Andrejaš, vodeća viola Simfonijskog orkestra HRT-a. Poseban doprinos bogatstvu zvuka dat će gost na kontrabasu, Branimir Pustički.

Program je koncipiran kao putovanje kroz bečku glazbenu tradiciju. Prvi dio večeri rezerviran je za Brahmsov „Treći klavirski kvartet u c-molu“, poznat i kao „Werther kvartet“. Djelo prožeto dubokom emocijom i nesretnom ljubavlju prema Clari Schumann, sam je autor opisao dramatičnim riječima, sugerirajući da glazba oslikava trenutke krajnjeg očaja. Kontrast drami donijet će drugi dio koncerta i Schubertov „Klavirski kvintet u A-duru“, popularno nazvan „Pastrva“. Ovo djelo, prepoznatljivo po svojoj vedrini i toplini, specifično je po neuobičajenoj postavi s kontrabasom koja mu daje raskošnu zvučnu dimenziju.

Ulaznice za ovaj glazbeni spektakl mogu se kupiti na blagajni Istarskog narodnog kazališta ili putem službene mrežne stranice kazališta. Iz INK-a napominju kako vlasnici zlatne Kazališne kartice ostvaruju popust od 20% na redovnu cijenu ulaznice.

