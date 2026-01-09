Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 155
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
Velika turneja

David Byrne obradio hit Olivije Rodrigo: Hoće li je izvesti u pulskoj Areni?

Shervin Lainez
Autor
Milena Zajović
09.01.2026.
u 15:48

Tijekom svoje nevjerojatne karijere Byrne je osvojio Oscara, Zlatni globus, nagradu Grammy te posebnu nagradu Tony, a uvršten je i u Rock and Roll Hall of Fame

Povodom pete obljetnice svog iznimno uspješnog debitantskog singla „Drivers License“, Olivia Rodrigo pozvala je Davida Byrnea, koji je trenutno na turneji, da sudjeluje njenoj u obradi.

„Moja nova prijateljica Olivia Rodrigo pozvala me da interpretiram njezin prvi singl, koji će biti objavljen u paru s objavom naše zajedničke live obrade pjesme ‘Burning Down the House’“, napisao je Byrne na Instagramu. „Shvatio sam da njezina pjesma snažno odjekuje (promijenio sam nekoliko riječi!) i da je univerzalna — svi imamo te osjećaje i imali smo takvo iskustvo… Ovo sam snimio tijekom turneje u Atlanti i Miamiju s nevjerojatnim glazbenicima, pjevačima i plesačima koji su sa mnom. Svi smo se odlično zabavili!“

Rodrigo je dodala: „SOUR ove godine slavi 5 godina! Tim povodom s velikim uzbuđenjem najavljujem nadolazeću seriju iznova osmišljenih obrada albuma SOUR koje će izraditi neki od mojih omiljenih izvođača svih vremena. Počinjemo iznimno snažno s nevjerojatnom preradom pjesme ‘Drivers License’ koju je pripremio jedan od mojih najvećih glazbenih junaka, David Byrne. David nije ništa manje od legende i doslovno sam zaplakala kada sam čula njegovu verziju ove pjesme.“

David Byrne, legendarni američki kantautor i bivši frontmen kultnog sastava Talking Heads, u nedjelju 28. lipnja 2026. godine prvi put će nastupiti u pulskoj Areni, u organizaciji agencije Mars koncerti. Byrne dolazi u Pulu na krilima upravo objavljenog novog albuma „Who Is The Sky?“, koji je ujedno i naziv svjetske turneje. Na turneji David Byrne nastupa s 13 glazbenika, pjevača i plesača – ekipa uključuje i bend koji je već svirao na Byrneovoj turneji American Utopia.

David Byrne je ponajviše poznat po kreativnom i revolucionarnom razdoblju kada je bio frontmen njujorškog new wave sastava Talking Heads. Hvaljen je i zbog svoje solo karijere u kojoj je istraživao različita glazbena područja, performans i filmsko stvaralaštvo. Nakon što se sastav Talking Heads raspao 1991. godine, Byrne je nastavio s brojnim solo projektima. Objavljivao je solo albume, sudjelovao u raznim filmskim i scenskim produkcijama te osnovao glazbenu izdavačku kuću Luaka Bop, koja je odigrala ključnu ulogu u predstavljanju inovativnih južnoameričkih i afričkih umjetnika zapadnoj publici.

U studenom je Byrne objavio album „Who Is The Sky?“, koji je izašao zajedno sa singlom „T Shirt“. Pjesma, koju je producirao Byrneov dugogodišnji prijatelj i suradnik Brian Eno, klasična je elektro-pop skladba, naglašena blago humorističnim, ali uvijek iskrenim političkim komentarom. Pjesma je ubrzo postala jedna od najtraženijih na aktualnoj Byrneovoj turneji.

Ključne riječi
pulska Arena arena muzika glazba koncert obrada singl Olivia Rodrigo David Byrne

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Glazbenik Brano Likić
Premium sadržaj
producent brano likić

Šokiralo me kad sam čuo obradu svoje pjesme – perfektno, ali bez duše, hladno, bez neprimjetne ljudske 'greške'. To je AI

Sinoć sam na TV-u gledao prilog s nekog sajma iz Kine o humanoidnim robotima. Ne samo da su to ljudske kopije, već su istovjetni, komuniciraju, gestikuliraju, reagiraju ljudski, nevjerojatno. Bare i dalje pjeva: "…gdje je nestao čovjek". Kako sačuvati čovjeka? Naravno, ja kao glazbenik ne mogu puno učiniti, ali moram bar pokušati

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!