David Byrne obradio hit Olivije Rodrigo: Hoće li je izvesti u pulskoj Areni?

Povodom pete obljetnice svog iznimno uspješnog debitantskog singla „Drivers License“, Olivia Rodrigo pozvala je Davida Byrnea, koji je trenutno na turneji, da sudjeluje njenoj u obradi.

„Moja nova prijateljica Olivia Rodrigo pozvala me da interpretiram njezin prvi singl, koji će biti objavljen u paru s objavom naše zajedničke live obrade pjesme ‘Burning Down the House’“, napisao je Byrne na Instagramu. „Shvatio sam da njezina pjesma snažno odjekuje (promijenio sam nekoliko riječi!) i da je univerzalna — svi imamo te osjećaje i imali smo takvo iskustvo… Ovo sam snimio tijekom turneje u Atlanti i Miamiju s nevjerojatnim glazbenicima, pjevačima i plesačima koji su sa mnom. Svi smo se odlično zabavili!“

Rodrigo je dodala: „SOUR ove godine slavi 5 godina! Tim povodom s velikim uzbuđenjem najavljujem nadolazeću seriju iznova osmišljenih obrada albuma SOUR koje će izraditi neki od mojih omiljenih izvođača svih vremena. Počinjemo iznimno snažno s nevjerojatnom preradom pjesme ‘Drivers License’ koju je pripremio jedan od mojih najvećih glazbenih junaka, David Byrne. David nije ništa manje od legende i doslovno sam zaplakala kada sam čula njegovu verziju ove pjesme.“

David Byrne, legendarni američki kantautor i bivši frontmen kultnog sastava Talking Heads, u nedjelju 28. lipnja 2026. godine prvi put će nastupiti u pulskoj Areni, u organizaciji agencije Mars koncerti. Byrne dolazi u Pulu na krilima upravo objavljenog novog albuma „Who Is The Sky?“, koji je ujedno i naziv svjetske turneje. Na turneji David Byrne nastupa s 13 glazbenika, pjevača i plesača – ekipa uključuje i bend koji je već svirao na Byrneovoj turneji American Utopia.

David Byrne je ponajviše poznat po kreativnom i revolucionarnom razdoblju kada je bio frontmen njujorškog new wave sastava Talking Heads. Hvaljen je i zbog svoje solo karijere u kojoj je istraživao različita glazbena područja, performans i filmsko stvaralaštvo. Nakon što se sastav Talking Heads raspao 1991. godine, Byrne je nastavio s brojnim solo projektima. Objavljivao je solo albume, sudjelovao u raznim filmskim i scenskim produkcijama te osnovao glazbenu izdavačku kuću Luaka Bop, koja je odigrala ključnu ulogu u predstavljanju inovativnih južnoameričkih i afričkih umjetnika zapadnoj publici.

U studenom je Byrne objavio album „Who Is The Sky?“, koji je izašao zajedno sa singlom „T Shirt“. Pjesma, koju je producirao Byrneov dugogodišnji prijatelj i suradnik Brian Eno, klasična je elektro-pop skladba, naglašena blago humorističnim, ali uvijek iskrenim političkim komentarom. Pjesma je ubrzo postala jedna od najtraženijih na aktualnoj Byrneovoj turneji.