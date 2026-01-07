Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 139
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
udruga kontejner

U Močvaru dolazi njemačka vokalistica Ute Wassermann, koja hrvatske umjetnike uvodi u eksperimentalne vokalne tehnike

Ute Wassermann
Cristina Marx/Photomusix/Kontejner
VL
Autor
vecernji.hr
07.01.2026.
u 15:30

Nezemaljsko pjevanje Ute Wassermann nadilazi ljudski glas, stvarajući višedimenzionalne, skulpturalne zvukove koji osciliraju između elektroničkih, animalističkih, anorganskih i ljudskih kvaliteta

Novu 2026. godinu KONTEJNER započinje programom u gostima - koncertnom večeri s njemačkom vokalisticom Ute Wassermann koja će se održati 12. siječnja 2026. u klubu Močvara, od 20h. Wassermann će ondje predstaviti solističku izvedbu "kimera", kao i zajednički nastup polaznica/ka njezine vokalističke radionice voiceLab.

Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 6 eura mogu se kupiti putem sustava Entrio, dok će cijena na ulazu iznositi 10 eura. Za osobe s invaliditetom, starije od 65 godina i djecu do 16 godina starosti ulaz je besplatan.

Nezemaljsko pjevanje Ute Wassermann nadilazi ljudski glas, stvarajući višedimenzionalne, skulpturalne zvukove koji osciliraju između elektroničkih, animalističkih, anorganskih i ljudskih kvaliteta. Divlje vibracije, jodlanje, grleni dronovi, polifonični krici – samo su neki primjeri. Pjevanje Ute Wassermann obuhvaća različite vokalne identitete koji su uvijek međusobno povezani preklapanjem, nadopunjavanjem, kontradikcijom i bujanjem.

U tom se procesu njezin glas transformira u mnogobrojna hibridna bića kroz korištenje ptičjih zviždaljki, membrana i udaraljki. Wassermann to dovodi do ekstrema stvaranjem visceralnog zvučnog prostora korištenjem različitih vrsta mikrofona. Neke od tih ptičjih zviždaljki čuvaju sjećanje na sada izumrle vrste. Glas još uvijek odjekuje u cijevi, čak i ako ptica više ne postoji. Izvođačica stupa u različite odnose – s predmetom “ptičja zviždaljka”, s prošlošću i sadašnjošću, sa stvarnim ptičjim pjevom i s vlastitim glasom u odnosu na njega. Srž njezina rada je autentično eksperimentiranje. Ona stvara koncepte, a zatim ih proširuje, mijenja ili uništava tijekom kreativnog procesa na pozornici.

Wassermann uživa u transformaciji pogrešaka i slučajnosti s akrobatskom virtuoznošću nalik cirkuskoj umjetnici, kombinirajući kontrolirane i nekontrolirane procese sve dok ne postanu nerazlučivi. Sa svakim izvođenjem "kimere", ona iznova pregovara odnos između kompozicije i improvizacije. Njezin glas je hibrid, kimera, kiborg. Granica između subjekta i okoline postaje fluidna, tako da i sama okolina postaje iluzija u korist složenije stvarnosti. Binarnosti između životinjskog i ljudskog, objekta i čovjeka, prirode i tehnologije preokreću se u korist isprepletenih odnosa temeljenih na uzajamnosti.

Tijekom boravka u Zagrebu, Wassermann će voditi trodnevnu radionicu za hrvatske vokaliste i umjetnike kroz koju će ih uvesti u eksperimentalne vokalne tehnike. Nakon trodnevne radionice, polaznice/ici voiceLab-a će formirati privremeni zbor koji svoje glasove predstavlja kao svestrane, iznenađujuće i ekstremne zvučne instrumente: od uzdaha i šaputanja do rezonantnih polifonija, vriskova i jodlanja.

Polaznici radionice su: Dunja Bahtijarević, Magdalena Bilić, Filip Borelli, Silvija Dogan, Nikolina Kovačević, Melita Lovričević, Alena Orović, Demirel Pašalić, Dina Puhovski, Dinka Radonić, Maja Rivić, Anja Antonia Rončević, Melita Spahić Bezjak, Silvija Stipanov i Ana-Marija Zubčić. Radionica je dio projekta New Perspectives for Action mreže Re-Imagine Europe, koji sufinancira Europska unija.

Ključne riječi
kultura zbor koncert glazba Močvara Kontejner Ute Wassermann

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Glazbenik Brano Likić
Premium sadržaj
producent brano likić

Šokiralo me kad sam čuo obradu svoje pjesme – perfektno, ali bez duše, hladno, bez neprimjetne ljudske 'greške'. To je AI

Sinoć sam na TV-u gledao prilog s nekog sajma iz Kine o humanoidnim robotima. Ne samo da su to ljudske kopije, već su istovjetni, komuniciraju, gestikuliraju, reagiraju ljudski, nevjerojatno. Bare i dalje pjeva: "…gdje je nestao čovjek". Kako sačuvati čovjeka? Naravno, ja kao glazbenik ne mogu puno učiniti, ali moram bar pokušati

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!