U Močvaru dolazi njemačka vokalistica Ute Wassermann, koja hrvatske umjetnike uvodi u eksperimentalne vokalne tehnike

Novu 2026. godinu KONTEJNER započinje programom u gostima - koncertnom večeri s njemačkom vokalisticom Ute Wassermann koja će se održati 12. siječnja 2026. u klubu Močvara, od 20h. Wassermann će ondje predstaviti solističku izvedbu "kimera", kao i zajednički nastup polaznica/ka njezine vokalističke radionice voiceLab.

Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 6 eura mogu se kupiti putem sustava Entrio, dok će cijena na ulazu iznositi 10 eura. Za osobe s invaliditetom, starije od 65 godina i djecu do 16 godina starosti ulaz je besplatan.

Nezemaljsko pjevanje Ute Wassermann nadilazi ljudski glas, stvarajući višedimenzionalne, skulpturalne zvukove koji osciliraju između elektroničkih, animalističkih, anorganskih i ljudskih kvaliteta. Divlje vibracije, jodlanje, grleni dronovi, polifonični krici – samo su neki primjeri. Pjevanje Ute Wassermann obuhvaća različite vokalne identitete koji su uvijek međusobno povezani preklapanjem, nadopunjavanjem, kontradikcijom i bujanjem.

U tom se procesu njezin glas transformira u mnogobrojna hibridna bića kroz korištenje ptičjih zviždaljki, membrana i udaraljki. Wassermann to dovodi do ekstrema stvaranjem visceralnog zvučnog prostora korištenjem različitih vrsta mikrofona. Neke od tih ptičjih zviždaljki čuvaju sjećanje na sada izumrle vrste. Glas još uvijek odjekuje u cijevi, čak i ako ptica više ne postoji. Izvođačica stupa u različite odnose – s predmetom “ptičja zviždaljka”, s prošlošću i sadašnjošću, sa stvarnim ptičjim pjevom i s vlastitim glasom u odnosu na njega. Srž njezina rada je autentično eksperimentiranje. Ona stvara koncepte, a zatim ih proširuje, mijenja ili uništava tijekom kreativnog procesa na pozornici.

Wassermann uživa u transformaciji pogrešaka i slučajnosti s akrobatskom virtuoznošću nalik cirkuskoj umjetnici, kombinirajući kontrolirane i nekontrolirane procese sve dok ne postanu nerazlučivi. Sa svakim izvođenjem "kimere", ona iznova pregovara odnos između kompozicije i improvizacije. Njezin glas je hibrid, kimera, kiborg. Granica između subjekta i okoline postaje fluidna, tako da i sama okolina postaje iluzija u korist složenije stvarnosti. Binarnosti između životinjskog i ljudskog, objekta i čovjeka, prirode i tehnologije preokreću se u korist isprepletenih odnosa temeljenih na uzajamnosti.

Tijekom boravka u Zagrebu, Wassermann će voditi trodnevnu radionicu za hrvatske vokaliste i umjetnike kroz koju će ih uvesti u eksperimentalne vokalne tehnike. Nakon trodnevne radionice, polaznice/ici voiceLab-a će formirati privremeni zbor koji svoje glasove predstavlja kao svestrane, iznenađujuće i ekstremne zvučne instrumente: od uzdaha i šaputanja do rezonantnih polifonija, vriskova i jodlanja.

Polaznici radionice su: Dunja Bahtijarević, Magdalena Bilić, Filip Borelli, Silvija Dogan, Nikolina Kovačević, Melita Lovričević, Alena Orović, Demirel Pašalić, Dina Puhovski, Dinka Radonić, Maja Rivić, Anja Antonia Rončević, Melita Spahić Bezjak, Silvija Stipanov i Ana-Marija Zubčić. Radionica je dio projekta New Perspectives for Action mreže Re-Imagine Europe, koji sufinancira Europska unija.