Izvedbom otvorenja ravnat će švicarski dirigent i dvostruki dobitnik Grammyja Charles Dutoit, koji će uskoro napuniti 90 godina

Preživjeli smo još jednu blagdansku groznicu - jelke su pospremljene, grad više ne miriši po kuhanom vinu i fritulama, a vrijeme se, kao i na početku svake godine, usporilo. Ljubitelji zimskih radosti već su zasigurno rezervirali svoje termine za skijanje, no ako, poput mene, niste fanovi snježnog pokrivača koji je (za čudo) u 2026. stigao i do nas, ili ako nemate vremena za duži odmor, savršeno je vrijeme da se uputite negdje za vikend. Primjerice, u Ljubljanu.

Ondje, naime, 10. veljače počinje deveto izdanje Zimskog festivala, koji će glavni grad Slovenije na mjesec dana ispuniti vrhunskom glazbom i umjetničkim doživljajima, a što nas sve očekuje na ovogodišnjem festivalu saznali smo na današnjoj konferenciji u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, gdje su se okupili umjetnički direktor Ljubljana festivala Darko Brlek, Janja Romih Kulenović iz organizacije Visit Ljubljana te intendantica zagrebačkog HNK Iva Hraste-Sočo.

- Ljubljana Festival jedan je od najvažnijih glazbeno-scenskih festivala u regiji i dijelimo iste temeljne vrijednosti kada je riječ o umjetničkoj izvrsnosti i međunarodnoj suradnji. U prošlosti smo uspješno surađivali, a već sada planiramo nove zajedničke projekte u budućnosti, pa mi je drago da upravo u Zagrebu možemo predstaviti ovogodišnji program Zimskog festivala te tako publici približiti vrhunske umjetničke sadržaje koje Ljubljana nudi - kazala je na samom početku konferencije Hraste-Sočo, koja je riječ zatim prepustila Damiru Brleku koji je otkrio nešto više o samom otvorenju 9. Zimskog festivala.

Umjetnički direktor Damir Brlek intendantici Ivi Hraste-Sočo darovao je monografiju izdanu povodom 70. izdanja Ljubljana festivala, dok je on na dar dobio veliku monografiju našeg nacionalnog kazališta, izdanu povodom 180. obljetnice zgrade HNK Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Ovogodišnji festival održat će se od 10. veljače do 2. ožujka, a otvaramo ga doista posebnim djelom, "Romeom i Julijom" Hectora Berlioza, koje će biti izvedeno u Gallusovoj dvorani u Cankarjevu domu. Riječ je o raskošnoj, rekao bih čak glamuroznoj skladbi koja se rijetko izvodi jer zahtijeva iznimno velik izvođački aparat - veliki orkestar, veliki mješoviti zbor i tri solista, a u izvedbi ove simfoniji sudjelovat će Orkestar Slovenske filharmonije, Državni zbor iz Kaunasa, Festivalski zbor Virtuozi iz Beograda te mezzosopranistica Julie Boulianne, tenor Cyrille Dubois i basist Edwin Crossley-Mercer. Izvedbom će ravnati naš dugogodišnji gost i bliski suradnik, švicarski dirigent i dvostruki dobitnik Grammyja Charles Dutoit, na čiji prijedlog zapravo i pripremamo "Romea i Juliju", a spomenuo bih i da će maestro Dutoit u 2026. napuniti 90 godina, što također doprinosi posebnosti i važnosti ove izvedbe - kazao je Brlek.

Švicarski dirigent i dvostruki dobitnik Grammyja Charles Dutoit Foto: FESTIVAL LJUBLJANA

Tijekom veljače publika će imati prilike čuti i priču o životu slikarice Ivane Kobilce pod nazivom "Ivana priča priču – harfa odjekuje", koju će izvesti glumica Polona Vetrih i harfistica Mojca Zlobko Vjagl, zatim Slokar kvartet trombona čiji je osnivač vrsni trombonist Branimir Slokar, Ansambl Dissonance koji u svojim interpretacijama povezuje tradiciju i sadašnjost, a festival će zatvoriti recital ruskog virtuoza Grigorija Sokolova, koji je sa 16 godina postao najmlađi pobjednik Međunarodnog natjecanja Čajkovski te kojega danas smatramo jednim od najvećih pijanista našeg doba. Valja spomenuti kako ovogodišnji Zimski festival donosi i drugo izdanje Međunarodnog pijanističkog natjecanja, na kojem će sudjelovati 30 pijanista iz 19 različitih država, a najbolji od njih po izboru žirija dobit će 50 tisuća eura. Drugoplasirani će, pak, osvojiti 30 tisuća eura, dok se trećeplasiranom smiješi nagrada od 15 tisuća eura.

- Iako u Sloveniji već postoji Nacionalno klavirsko natjecanje s dugom tradicijom, nedostajalo nam je međunarodno natjecanje tog ranga. Prvo izdanje održano je prije tri godine i privuklo je više od 120 pijanista iz cijelog svijeta, a upravo zato odlučili smo natjecanje učiniti stalnim dijelom festivala. Natjecanje započinje 21. veljače u Slovenskoj filharmoniji, dok će se finale održati 28. veljače i 1. ožujka u Gallusovoj dvorani Cankarjevog doma, uz Simfonijski orkestar RTV Slovenije, a dirigent će biti član žirija i vrhunski pijanist Ricardo Castro. Naposljetku, valja reći da se nakon drugog izdanja planiramo prijaviti za članstvo u Međunarodnoj federaciji pijanističkih natjecanja, čime bi se Ljubljana svrstala uz najuglednija svjetska natjecanja poput Međunarodnog pijanističkog natjecanja Fryderyk Chopin ili, pak, Međunarodnog natjecanja Čajkovski - kazao je Damir Brlek te je dodao kako je za ovo natjecanje izdvojeno oko 430 tisuća eura, dok cjelokupni fond Zimskog festivala iznosi oko 870 tisuća eura. Umjetnički direktor također je naglasio kako je Zimski festival nastao s idejom oživljavanja grada jer Ljubljana je u zimskom razdoblju znatno mirnija i pusta, baš kao i Zagreb.

- Upravo kroz ovakve programe željeli smo ponovno ispuniti grad životom i sadržajem. Festival snažno doprinosi kulturnom turizmu, a sve veći broj stranih posjetitelja potvrđuje da kultura ima važnu ulogu u razvoju grada, ne samo u umjetničkom nego i u gospodarskom smislu - rekao je Brlek.

A osim raznolikog glazbenog programa Zimskog festivala, Ljubljana u zimskom periodu nudi još pregršt kulturnih manifestacija i izvedbi, koje je u zagrebačkom HNK predstavila Janja Romih Kulenović.

Na 9. Zimskom festivalu nastupit će i glumica Polona Vetrih, Slokar kvartet trombona, Ansambl Dissonance te ruski virtuoz Grigorij Sokolov, koji je sa 16 godina postao najmlađi pobjednik Međunarodnog natjecanja Čajkovski

- Uz Zimski festival, u Ljubljani se od 8. veljače do 12. ožujka održava LUV festival, događanje posvećeno ljubavi i umjetnosti koje povezuje glazbu, vizualnu umjetnost, gastronomiju i urbane događaje, što znači da će posjetitelji moći uživati u koncertima, izložbama, umjetničkim intervencijama u javnom prostoru i tematskim šetnjama gradom. Središnja značajka ovogodišnjeg LUV festivala jest umjetnička galerija na otvorenom, dok glavna umjetnička instalacija "Brstenje" umjetnice Nike Erjavec simbolizira buđenje prirode, grada i ljudi. Naposljetku, valja napomenuti i da ovaj festival slavi najvećeg slovenskog pjesnika Franca Prešerna - kazala je Romih Kulenović.

Još jedno zanimljivo događanje koje možete posjetiti u Ljubljani jest i Zmajev karneval, točnije povorka koja se održava sredinom veljače, a riječ je, kako kaže Janja Romih Kulenović, o sinonimu za zabavu, šarolikost i kreativnost. Ako vas, pak, više zanima vizualna umjetnost, u Galeriji Cukrarna sve do svibnja možete pogledati sjajnu izložbu Marine Abramović i Ulaya, koja prikazuje njihov dugogodišnji zajednički rad, a posebno zanimljiv izložak je i legendarni Citroën kombi u kojem su umjetnici živjeli pet godina. Naposljetku, u Ljubljanskoj operi u veljači će biti premijerno izvedena Wagnerova opera "Tristan i Izolda", što će zasigurno biti spektakl za pamćenje, a ako uzmemo u obzir da grad u najtišem dijelu godine nudi ovoliko raznolikog sadržaja, preostaje samo jedno pitanje – kada krenuti za Ljubljanu.