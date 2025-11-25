Kreativni nemiri obilježit će ovogodišnje izdanje Sa(n)jam knjige u Istri

Ovogodišnji 31. Sa(n)jam knjige u Istri bit će svečano otvoren u petak, 28. studenog točno u podne ispred Doma hrvatskih branitelja u Puli. Tijekom deset sajamskih dana do 7. prosinca uz središnju temu Nemiri bit će održano gotovo stotinu programa, a u Pulu dolazi rekordni broj autora iz cijelog svijeta.

U prodajnom dijelu Sajma posjetiteljima će biti ponuđeno više od 35 tisuća naslova 300-tinjak nakladnika, uz popuste od 10 do 70 posto. Najavljeno je to na današnjoj konferenciji za novinare održanoj u Puli na kojoj je predstavljen program svečanog otvaranja čija su okosnica kreativni nemiri Pule, uz najnovije vijesti 31. Sajma.

„Otvorenje ovogodišnjeg Sajma bit će obojeno karakterom Pule: njenim nemirima, krajnostima, paradoksima. To nije ni čudo jer scenarij otvorenja potpisuje cijela jedna generacija Pule – mlada dramaturginja Emma Kliman, a zvučnu kulisu čine članovi netom osnovanog punk banda Ivezić i BookOwski, koje je u Rojcu okupio producent Edi Cukerić. Trojcu iz Antitodora, kojeg čine Ivan Jović - gitara, Dorian Matošević - bas gitara, Vincent Ereš – bubanj, pridružio se kao frontmen Matija Ivezić. Da, Matija je jedan od “onih Ivezića” s Monte Zara, potomak kultne pulske intelektualne i umjetničke obitelji, praunuk profesorice Ljubice Ivezić, unuk Zorana Ivezića, sin Draška, sljedbenik kreativaca koji su obilježili cijelu jednu epohu u našem gradu. Band Ivezić i BookOwski vraća nas u vrijeme kreativnih nemira s kraja '70-ih i početka '80-ih prošlog stoljeća, u vrijeme rađanja punka u Puli, a podsjetit će nas na Probleme, Gola Jaja, KUD Idijote.

Sajam otvara ovogodišnji počasni gost Boris Dežulović, koji je ovu titulu zaslužio svojom privrženošću Sajmu, već mnogo ranije. No, ove godine bila je prava prilika jer Dežulović dolazi s novim romanom “Tko je taj čovjek” koji duboko i slojevito prikazuje našu temu Nemiri. Sajam ove godine posvećujemo velikom istarskom dizajneru i majstoru fotografije Alfiju Klariću. Alfio, mirni, tihi umjetnik, dubokih unutarnjih nemira zadužio nas je svojim oblikovanjima plakata i kataloga u prvim godinama našeg Sajma“, kazala je Magdalena Vodopija, direktorica Sa(n)jam knjige u Istri.

Program svečanog otvaranja 31. Sajma vodit će glumci Dijana Vidušin, upravo nagrađena Nagradom hrvatskog glumišta, i Livio Badurina, a u protokolu otvorenja govorit će predstavnica Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i ministrice Nine Obuljen Koržinek, Nevena Tudor Perković, župan istarske županije Boris Miletić i gradonačelnik grada Pule Peđa Grbin.

„Prodajni dio ovogodišnjeg Sajma osmišljen je prema knjižarskom konceptu i prati interese kupaca te donosi brojne novosti, a sjajan dizajn postava osmislio je dizajner Matko Plovanić“, kazala je Vlatka Balinčić, voditeljica prodaje Sa(n)jam knjige u Istri.

Pripreme za 31. Sa(n)jam knjige u Istri Foto: Petra Tadić

Naglasila je da će i ove godine u ponudi biti knjige iz najrazličitijih područja, a osim izdanja domaćih nakladnika, posjetitelji će moći pronaći i knjige na talijanskom i engleskom jeziku.



„Najveće iznenađenje je AntikvariArt u Plavom salonu Doma hrvatskih branitelja s ponudom antikvarnih knjiga i knjiga iz područja umjetnosti, a tu će se moći nabaviti i ilustracije brojnih umjetnika, publikacije hrvatskih muzeja i galerija i njihov „gift program“ te knjige na engleskom jeziku po posebno povoljnim cijenama. Ove godine roditelje i djecu dovodimo u isti prostor - u centralnu dvoranu DHB-a. Tu će uz velike izdavače i djela iz područja publicistike, na pozornici biti i dječji odjel. Posebne novosti posjetitelje očekuju i u 'dvorani portreta' u glavnom holu, koja je pretvorena u novo mjesto sajamskih susreta i okupljanja uz program Histrokozmos. Uz knjige iz područja Histrice, knjige istarskih izdavača i autora iz Istre, kao i one koji su temama vezani uz Istru, tu će svoje mjesto imati i Klaster IQ Krešimira Juričića s vinima istarskih i šibenskih vinara. U ponudi su i posebno dizajnirane čaše za vino s logom Sajma, a moći će se kupiti i kušati i vino „na dec“ i opustiti se u okružju literature, naglasila je Vlatka Balinčić.

Tijekom cijelog Sajma posjetiteljima su za sve potrebne informacije i preporuke, uz Vlatku Balinčić i Laru Manzin Grganja, voditeljicu prodaje Sajma, dostupni informatori uz knjigu - knjižarka Tereza Pulja, Hana Kolić Peranić, Manuel Manzin i Magdalena Špoljarić, a prodajni dio Sajma realizira se uz veliki trud i rad studenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, kojima je upućena posebna zahvala.

Vladimir Torbica, pročelnik Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije, iskazao je potporu organizatorima Sajma i u ime istarskog župana te podsjetio da Istarska županija podupire Sajam od njegovih početaka.



„Sajam podupiremo ponajviše zbog njihovih tema koje su uvijek inovativne, a ovogodišnja tema je posebno pogođena. Jer, nažalost, ovaj vanjski nemir, koji se događa svuda ono nas, koji je agresivan i netolerantan, nikako da ustupi mjesto onom kreativnom nemiru i onoj energiji mira koju širi Sajam knjige“, kazao je Vladimir Torbica te posebno naglasio važnost programa Histrokozmos u kojem se i kroz programe Puna je Pula i Sakramenske ukazuje da u Istri postoji mnogo vrijednih kulturnih projekata koji se predstavljaju publici i široj javnosti.

Paola Orlić, pročelnica Upravnog odjela za kulturu i civilno društvo Grada Pule, u ime Grada Pule i Upravnog odjela čestitala je organizatorima na svečanom porinuću 31. izdanja pulskog Sajma knjige.



„Unatoč tome što u gradu odavno ne čujemo zakivanje sekcija i ne svjedočimo svečanostima u Brodogradilištu, svako novo izdanje Sajma knjige u Istri, nalik je na porinuće velikog imaginarnog broda koji kao kulturni događaj par excellence, Magda i cijela ekipa Sajma svake godine hrabro puštaju nemirnim morima usprkos. Čuvajući kulturni identitet grada koji se pored slave njegovih brodova i filmskog festivala, zahvaljujući Sajmu nedvojbeno prometnuo u Grad knjige, s posebnim veseljem pozdravljam dva događaja koji upravo simbolički zaokružuju tri desetljeća stvaranja, eksperimentiranja i hrabrog promišljanja mnogih tema“, kazala je Paola Orlić te iz programa izdvojila izložbu „Sajam na oko“ Mauricia Ferlina, koja se otvara 28. studenog u Svetim srcima i premijeru filma „Snovi od papira“ Borisa Miljkovića 29. studenog u Istarskom narodnom kazalištu. „Mada izložba i film doista mogu biti svojevrsna rekapitulacija i prigodan pogled unatrag, oni su prije svega snažan poticaj za budućnost: podsjetnik da kultura ne nastaje ni iz čega, nego su za nju potrebna strast, znanje i hrabrost a posebno istrajnost dijaloga s publikom“, zaključila je Paola Orlić.

„Zagrebačka banka već dugi niz godina s ponosom podržava Sanjam knjige u Istri, budući da je kultura u fokusu naših društveno odgovornih aktivnosti. Vjerujemo da kultura povezuje ljude i potiče razvoj zajednice pa kroz ovakve projekte nastavljamo graditi partnerstva koja doprinose očuvanju i promociji vrijednosti važnih za društvo, a istovremeno potvrđujemo našu predanost održivom razvoju i dugoročnoj podršci lokalnim sredinama“, kazala je Nives Pelko Mrvčić, direktorica Regionalnog centra Sjeverni Jadran u Zagrebačkoj banci, u ime generalnog pokrovitelja Sajma.

„Arena Hospitality Group podupire kulturu zajednice u kojoj djeluje, a posebno mjesto tu ima Sa(n)jam knjige u Istri. U današnjem ludom vremenu umjetne inteligencije i tehnologije smatram da je ovaj Sajam nevjerojatan kulturni pothvat. Za moju generaciju i mene osobno knjiga je vrijednost i temelj kulture. Stoga nam predstavlja posebnu radost i veselje podržati Sa(n)jam knjige u Istri“, kazao je Reuel Reli Slonim, predsjednik Uprave Arena Hospitality Group, glavnog sponzora Sajma.

Pozvavši publiku da posjeti Sajam, Magdalena Vodopija je istaknula da već prvi sajamski vikend donosi bogat i sadržajno raznolik program. Uz izložbu i film, sajamska tema predstavlja se kroz Djela Miroslava Krleže, (HAZU, Školska knjiga) i dva okrugla stola - „80 godina pobjede nad fašizmom“ s djelima Šimuna Cimermana, Ive Goldsteina, Borisa Rašete i Gorana Gavranovića te „Nemiri današnjice“ kada su gosti Korado Korlević, Leonida Kovač i Ljiljana Filipović. Sa svojim literarnim prvijencem dolazi mlada autorica Gabrijela Rukelj Kraškovič, prvi gost Doručka s autorom je Mauricio Ferlin, a u Histrokozmosovom programu Puna je Pula bit će predstavljene knjige braće Tončija Pavlinovića i Dejana Pavlinovća. Ljubljana bere donosi nove knjige Andreja Blatnika i Marka Pogačara, a prvi inozemni gosti 31. Sajma su japanska autorica Hiroko Oyamada, gruzijska spisateljica Tamta Melashvili i veliki turski pisac Burhan Sönmez.

Na presici je predstavljen i deplijan posvećen Alfiu Klariću, koji donosi tekstove njegovih bliskih suradnika, uredila ga je Gorka Ostojić Cvajner, oblikovala Fedora Gubaš Štifanić, a nakladnik je Galerija Cvajner. Uz pokrovitelje - Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Grad Pulu i Istarsku županiju te dugogodišnje sponzore Zagrebačku banku d.d. i Arena Hospitality Group, ove su godine mali poduzetnici i posebno poduzetnice Pule velikom potporom stali uz Sajam.

Više informacija dostupno je na službenoj web-stranici i društvenim mrežama Sa(n)jam knjige u Istri (Facebook, Instagram).