Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 184
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Piletić odlazi iz Vlade, novi ministar šef KBC-a
Plenković: Piletić odlazi u dogovoru sa mnom, osjetim da je dao sve što je imao, iscrpljen je...
Tko je Alen Ružić? Novi ministar rada i socijalne politike dolazi iz vrha hrvatske medicine
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Gospodar prstenova se vraća

Sve što znamo o filmu 'The Hunt for Gollum' i povratku Gandalfa

Warner Bros
VL
Autor
vecernji.hr
09.02.2026.
u 17:47

Novi film iz svijeta Gospodara prstenova, "The Hunt for Gollum", stiže u kina 2027. godine, a režirat će ga Andy Serkis. Sir Ian McKellen službeno je potvrdio povratak u ulozi Gandalfa, dok se obožavatelji nadaju vidjeti i druga poznata lica

Warner Bros. je i službeno najavio ono čemu su se obožavatelji diljem svijeta nadali desetljećima, novi igrani film smješten u Međuzemlje pod radnim naslovom "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum". Redateljsku palicu preuzima Andy Serkis, glumac koji je maestralno udahnuo život Gollumu i koji će ponovno uskočiti u njegovu kožu uz pomoć napredne motion-capture tehnologije. No, vijest koja je umirila sve skeptike jest da će redatelj originalne trilogije, Peter Jackson, zajedno sa svojim vjernim suradnicama Fran Walsh i Philippom Boyens, biti uključen u svaki korak produkcije kao producent. 

Nakon mjeseci nagađanja, stigla je i potvrda koja je odjeknula poput Gandalfovog vatrometa, legendarni Sir Ian McKellen vraća se ulozi mudrog čarobnjaka. U jednom od intervjua, glumac je potvrdio da je spreman ponovno staviti "šiljasti šešir i bradu" te da snimanje za njega počinje u srpnju 2026. godine. McKellen je također otkrio da se u filmu pojavljuje i Frodo, što je odmah potaknulo nagađanja o povratku Elijaha Wooda, iako službena potvrda studija o njegovom angažmanu još uvijek nije stigla.

Sudbina još jednog važnog lika visi u zraku. Riječ je o Aragornu, čija je uloga u potrazi za Gollumom neizostavna. Viggo Mortensen izjavio je da je otvoren za povratak, ali pod uvjetom da priča ima smisla za lik u njegovim godinama. Međutim, najnovije glasine sugeriraju da studio razmatra drugačiji pristup. Umjesto korištenja skupe i često kritizirane CGI tehnologije za pomlađivanje glumca, navodno se traži novi, mlađi glumac koji bi preuzeo ulogu. 

Priča filma "The Hunt for Gollum" temeljit će se na dodacima Tolkienovih knjiga, materijalu koji nudi bogatstvo informacija o događajima koji su se odvili u Međuzemlju, ali nisu detaljno prikazani u Jacksonovoj originalnoj trilogiji. Radnja je smještena u  sedamnaest godina između Bilbove proslave 111. rođendana i trenutka kada Frodo kreće na svoje sudbonosno putovanje u Rivendell. U tom razdoblju, Gandalf postaje sve zabrinutiji zbog prirode čarobnog prstena i strahuje da bi Gollum mogao pasti u Sauronove ruke. Stoga čarobnjak traži pomoć Aragorna kako bi zajedno pronašli i uhvatili stvorenje prije nego što bude prekasno. 

Film će se, na radost svih fanova, u potpunosti snimati na lokacijama u Novom Zelandu, kao i prethodni nastavci. Scenarij potpisuje već dokazani tim, Fran Walsh i Philippa Boyens, kojima su se pridružili Phoebe Gittins i Arty Papageorgiou.  "The Hunt for Gollum" zakazan je za premijeru 17. prosinca 2027. godine, što ga čini prvim igranim filmom iz franšize nakon više od deset godina. 

Ključne riječi
Gollum film j.r.r. tolkien Peter Jackson Ian McKellen Andy Serkis Gospodar prstenova

Komentara 3

Pogledaj Sve
OS
Ostrež
18:06 09.02.2026.

Nadam se da ne bude bilo crnih kratkokosih vilenjaka i sličnog woke smeća

Avatar qrc•code
qrc•code
19:20 09.02.2026.

-"Radnja je smještena u sedamnaest godina između Bilbove proslave 111. rođendana i trenutka kada Frodo kreće na svoje sudbonosno putovanje u Rivendell." - Nemoguće!!! Istog dana kad je Bilbo proslavio rođendan Gandalf je saznao za prsten, nakon nekoliko dana Frodo i ekipa su krenuli u Rivendalle. Kakvih 17 godina?!

CU
curatorcvn
17:54 09.02.2026.

Ovo bi svi trebali znati!. --->> mub.me/statya

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!