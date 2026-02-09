Sve što znamo o filmu 'The Hunt for Gollum' i povratku Gandalfa

Warner Bros. je i službeno najavio ono čemu su se obožavatelji diljem svijeta nadali desetljećima, novi igrani film smješten u Međuzemlje pod radnim naslovom "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum". Redateljsku palicu preuzima Andy Serkis, glumac koji je maestralno udahnuo život Gollumu i koji će ponovno uskočiti u njegovu kožu uz pomoć napredne motion-capture tehnologije. No, vijest koja je umirila sve skeptike jest da će redatelj originalne trilogije, Peter Jackson, zajedno sa svojim vjernim suradnicama Fran Walsh i Philippom Boyens, biti uključen u svaki korak produkcije kao producent.

Nakon mjeseci nagađanja, stigla je i potvrda koja je odjeknula poput Gandalfovog vatrometa, legendarni Sir Ian McKellen vraća se ulozi mudrog čarobnjaka. U jednom od intervjua, glumac je potvrdio da je spreman ponovno staviti "šiljasti šešir i bradu" te da snimanje za njega počinje u srpnju 2026. godine. McKellen je također otkrio da se u filmu pojavljuje i Frodo, što je odmah potaknulo nagađanja o povratku Elijaha Wooda, iako službena potvrda studija o njegovom angažmanu još uvijek nije stigla.

Sudbina još jednog važnog lika visi u zraku. Riječ je o Aragornu, čija je uloga u potrazi za Gollumom neizostavna. Viggo Mortensen izjavio je da je otvoren za povratak, ali pod uvjetom da priča ima smisla za lik u njegovim godinama. Međutim, najnovije glasine sugeriraju da studio razmatra drugačiji pristup. Umjesto korištenja skupe i često kritizirane CGI tehnologije za pomlađivanje glumca, navodno se traži novi, mlađi glumac koji bi preuzeo ulogu.

Priča filma "The Hunt for Gollum" temeljit će se na dodacima Tolkienovih knjiga, materijalu koji nudi bogatstvo informacija o događajima koji su se odvili u Međuzemlju, ali nisu detaljno prikazani u Jacksonovoj originalnoj trilogiji. Radnja je smještena u sedamnaest godina između Bilbove proslave 111. rođendana i trenutka kada Frodo kreće na svoje sudbonosno putovanje u Rivendell. U tom razdoblju, Gandalf postaje sve zabrinutiji zbog prirode čarobnog prstena i strahuje da bi Gollum mogao pasti u Sauronove ruke. Stoga čarobnjak traži pomoć Aragorna kako bi zajedno pronašli i uhvatili stvorenje prije nego što bude prekasno.

Film će se, na radost svih fanova, u potpunosti snimati na lokacijama u Novom Zelandu, kao i prethodni nastavci. Scenarij potpisuje već dokazani tim, Fran Walsh i Philippa Boyens, kojima su se pridružili Phoebe Gittins i Arty Papageorgiou. "The Hunt for Gollum" zakazan je za premijeru 17. prosinca 2027. godine, što ga čini prvim igranim filmom iz franšize nakon više od deset godina.