Vijeće Animafesta ovogodišnju Nagradu za izniman doprinos proučavanju animacije dodijelilo je Amidu Amidiju

Vijeće Animafesta odlučilo je ovogodišnju Nagradu za izniman doprinos proučavanju animacije dodijeliti velikom novinaru, kritičaru, povjesničaru animiranog filma, izdavaču i uredniku, Amidu Amidiju.

Amid Amidi suosnivač je internetskog časopisa Cartoon Brew, jednog od središnjih mjesta informiranja o animaciji i njezina proučavanja u 21. stoljeću, na kojemu su se razvijali i popratni multimedijski servisi. Od 2004. do 2025. godine bio je njegov izdavač i glavni urednik. Temelje mnogih istraživanja postavio je povremenim objavljivanjem časopisa Animation Blast (1998. - 2007.), a među njegovim se knjigama ističu veoma utjecajna "Cartoon Modern: Style and Design in 1950s Animation" iz 2006. godine za koju je primio nagradu Theatre Library Association Award te "The Art of Pixar Short Films" iz 2009. godine.

Cijenjene su i njegove knjige kao što su "The Art of 'Robots" (2004.) ili "The Art of Pixar: The Complete Colorscripts and Select Art from 25 Years of Animation" (2011.), a u suradnji s Teejem Bosustowom napisao je kraću, ali inovativnu i temeljnu knjigu "Inside UPA" (2007.), logičan nastavak ranije studije moderne animacije. Za 2026. godinu najavljena je i Amidijeva biografska knjiga o američkom umjetniku klasične animacije Wardu Kimballu, možda najutjecajnijem i najinovativnijem autoru iz studija Walta Disneyja.

Amid Amidi Foto: Animafest

Dakako, Amidijeve aktivnosti u svijetu animacije obuhvaćaju i brojne druge aktivnosti, primjerice žirije, uređivanje retrospektiva ili predavanja u Ottawi, Zagrebu, Annecyju, Amsterdamu, Los Angelesu, New Yorku, San Diegu, Portlandu, Fredrikstadu, Rio de Janeiru, Sao Paolu i drugim centrima.

Podjednako zainteresiran za klasično, moderno i suvremeno u animiranom filmu, veliki novinar, kritičar, povjesničar animiranog filma, izdavač i urednik Amid Amidi predstavlja pravog renesansnog čovjeka novijeg proučavanja animacije. Jedan je od temeljnih pokretača i inspiratora kolegama koji su počeli slijediti njegove stope. Njegov se rad nastavlja, no već sada predstavlja jedan od vrhunaca, uistinu izniman i uzoran doprinos proučavanju američke i svjetske animacije.

Amid Amidi bit će glavni govornik na Međunarodnom znanstvenom skupu Animafest Scanner XIII 2026 koji će se održati od 9. - 10. lipnja 2026. u sklopu Svjetskog festivala animiranog filma - Animafesta Zagreb 2026.

Filmski i medijski znanstvenici pozivaju se da predstave najnovija otkrića s područja animacije na trinaesti Međunarodni znanstveni skup Animafest Scanner XIII 2026. Rok za prijavu je 5. ožujka 2026. Skup će se održati od 9. do 10. lipnja 2026. u sklopu Svjetskog festivala animiranog filma - Animafesta Zagreb 2026, s ciljem stvaranja sinergije teorijskog i praktičnog diskursa, kao i razmjene ideja između autora i znanstvenika.