autor cijenjenih knjiga

Vijeće Animafesta ovogodišnju Nagradu za izniman doprinos proučavanju animacije dodijelilo je Amidu Amidiju

Amid Amidi
Animafest
VL
Autor
vecernji.hr
09.02.2026.
u 16:26

Amid Amidi bit će glavni govornik na Međunarodnom znanstvenom skupu Animafest Scanner XIII 2026 koji će se održati od 9. - 10. lipnja 2026. u sklopu Svjetskog festivala animiranog filma - Animafesta Zagreb 2026. godine

Vijeće Animafesta odlučilo je ovogodišnju Nagradu za izniman doprinos proučavanju animacije dodijeliti velikom novinaru, kritičaru, povjesničaru animiranog filma, izdavaču i uredniku, Amidu Amidiju.

Amid Amidi suosnivač je internetskog časopisa Cartoon Brew, jednog od središnjih mjesta informiranja o animaciji i njezina proučavanja u 21. stoljeću, na kojemu su se razvijali i popratni multimedijski servisi. Od 2004. do 2025. godine bio je njegov izdavač i glavni urednik. Temelje mnogih istraživanja postavio je povremenim objavljivanjem časopisa Animation Blast (1998. - 2007.), a među njegovim se knjigama ističu veoma utjecajna "Cartoon Modern: Style and Design in 1950s Animation" iz 2006. godine za koju je primio nagradu Theatre Library Association Award te "The Art of Pixar Short Films" iz 2009. godine.

Cijenjene su i njegove knjige kao što su "The Art of 'Robots" (2004.) ili "The Art of Pixar: The Complete Colorscripts and Select Art from 25 Years of Animation" (2011.), a u suradnji s Teejem Bosustowom napisao je kraću, ali inovativnu i temeljnu knjigu "Inside UPA" (2007.), logičan nastavak ranije studije moderne animacije. Za 2026. godinu najavljena je i Amidijeva biografska knjiga o američkom umjetniku klasične animacije Wardu Kimballu, možda najutjecajnijem i najinovativnijem autoru iz studija Walta Disneyja.

Amid Amidi
Amid Amidi
Foto: Animafest

Dakako, Amidijeve aktivnosti u svijetu animacije obuhvaćaju i brojne druge aktivnosti, primjerice žirije, uređivanje retrospektiva ili predavanja u Ottawi, Zagrebu, Annecyju, Amsterdamu, Los Angelesu, New Yorku, San Diegu, Portlandu, Fredrikstadu, Rio de Janeiru, Sao Paolu i drugim centrima.

Podjednako zainteresiran za klasično, moderno i suvremeno u animiranom filmu, veliki novinar, kritičar, povjesničar animiranog filma, izdavač i urednik Amid Amidi predstavlja pravog renesansnog čovjeka novijeg proučavanja animacije. Jedan je od temeljnih pokretača i inspiratora kolegama koji su počeli slijediti njegove stope. Njegov se rad nastavlja, no već sada predstavlja jedan od vrhunaca, uistinu izniman i uzoran doprinos proučavanju američke i svjetske animacije.

Amid Amidi bit će glavni govornik na Međunarodnom znanstvenom skupu Animafest Scanner XIII 2026 koji će se održati od 9. - 10. lipnja 2026. u sklopu Svjetskog festivala animiranog filma - Animafesta Zagreb 2026.

Filmski i medijski znanstvenici pozivaju se da predstave najnovija otkrića s područja animacije na trinaesti Međunarodni znanstveni skup Animafest Scanner XIII 2026. Rok za prijavu je 5. ožujka 2026. Skup će se održati od 9. do 10. lipnja 2026. u sklopu Svjetskog festivala animiranog filma - Animafesta Zagreb 2026, s ciljem stvaranja sinergije teorijskog i praktičnog diskursa, kao i razmjene ideja između autora i znanstvenika.

Ključne riječi
kultura povjesničar kritičar Novinar nagrada animafest animacija Amid Amidi

