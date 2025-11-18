Nagrađeni roman na skliskom terenu između hereze i naglašavanja temeljnih poruka kršćanstva

Dobitnik Nagrade Janko Polić Kamov za najbolju knjigu godine Hrvatskog društva pisaca je Robert Međurečan za roman "Tako neka bude", objavljeno je u ponedjeljak u Rijeci.

Žiri Nagrade Janko Polić Kamov za 2025. godinu činili su Nadežda Čačinovič, Irena Matijašević i Edo Popović, a od 90-tak pristiglih radova na natječaj, među finaliste su odabrali, uz Međurečana, Sandru Antolić za roman "Hrvatska mati", Pavla Pavličića za roman "Ti si ja", Marinu Šur Puhlovski i roman "Adam" te Evelinu Rudan za zbirku poezije "Polja, slama, žudnja".

Kako je tijekom svečane dodjele nagrade naveo predsjednik Hrvatskog društva pisaca Edi Matić, dodjela ove nagrada je pokrenuta u HDP 2014. godine inicijativom Dražena Katunarića i Jadranke Pintarić. Poželjno je da djela koja sudjeluju u natječaju imaju elemente inovativnosti i subverzivnosti, naveo je Matić, dodajući da radovi izabrani u finale nagrade pokazuju da još uvijek ima strasti kod hrvatskih pisaca.

U obrazloženju žirija za nagrađeni Međurečanov roman "Tako neka bude", u izdanju izdavačke kuće Sandorf stoji da je to akcijski povijesni roman koji interpretira razdoblje Judeje u prvom stoljeću, iz perspektive mladog Židova Eleazara, koji staje na stranu Rima, iako je nekoć pripadao sekti radikalnih židovskih pobunjenika protiv rimskih namjesnika i Židova poslušnih rimskoj vlasti.

"Roman sučeljava politeizam i monoteizam, rimsku vlast sklonu praktičnom unaprjeđivanju života gradnjom akvadukata i škola te židovsko iščekivanje spasenja i okrenutost duhovnosti. U atmosferi stalne gladi, ropskog rada i nasilnih smrti protječe tegobni svakodnevni život puka: isluženih vojnika, sućutnih bludnica, gubavaca te se stvara slika razdoblja do početka Isusovog javnog djelovanja", navedeno je.

17.11.2025., Rijeka - Dodjela nagrade Janko Polic Kamov. Nagradu je ustanovilo Hrvatsko drustvo pisaca 2014. godine, a kriterij odabira prvenstveno je knjizevna izvrsnost. Nagrada promice inovativnost u stilsko-jezičnom ili u tematskom smislu. Ovogodisnji pobjednik je Robert Medurecan. Photo: Nel Pavletic/PIXSELL Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

"U ovom, za našu književnost, jedinstvenom pothvatu Međurečan je, osim iznimno uvjerljive autentizacije vremena-prostora, pokazao i velik dar za priču jer posrijedi je roman jake priče s elementima romana ideja, a moguće ga je usporediti i s epskim napeticama i povijesnim rekonstrukcijama iz filmske umjetnosti. Narav same teme dovoljno je provokativna da dovodi na skliski teren između hereze, blasfemije i naglašavanja temeljnih poruka kršćanstva", stoji u obrazloženju.

"Riječ je o djelu koje u mnogočemu nadilazi okvire standardnih čitateljskih očekivanja jer na maštoviti i hrabar način fikcionalizira same temelje na kojima počiva judeo-kršćanska civilizacija, krajnje domišljeno spajajući kritički stav s afirmacijom ljudskih vrijednosti", ocjena je žirija Nagrade Janko Polić Kamov.