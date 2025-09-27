Knjiga fotografija koja ne vodi nikamo i na svako pitanje “gdje?” odgovara “nigdje”

Naši Portali
Foto: Goran Vranić
VL
Autor
Vecernji.hr
27.09.2025.
u 09:58

U Oktogonu NMMU predstavljena je fotografska knjiga "Nigdje" Marija Kučere, fotografa u čijim radovima nema toponima ni identifikacije. Asketizam njegova pristupa istovremeno pruža mogućnosti brojnih interpretacija i poništava sve interpretacije intenzivnom prisutnošću slike

Fotografska knjiga "Nigdje" Marija Kučere, u izdanju The Wastelanda, predstavljena je u Oktogonu NMMU. Tom prigodom uz povjesničara umjetnosti i likovnog kritičara Feđu Gavrilovića koji potpisuje tekst, govorili su autor Mario Kučera i Marta Radman, kustosica Zbirke umjetnina od 1990. do danas Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti.

Fotografska knjiga Marija Kučere "Nigdje" predstavlja jedinstven antialbum koji nas vodi – nigdje. Nigdje je oznaka koja negira lokaciju, a u kontekstu fotografske umjetnosti, ona negira jedno od ključnih svojstava fotografije: identifikaciju, u ovom slučaju, mjesta. 

U bljeskovima fascinacija Kučera otkriva izvor svake percepcije i činjenicu da je mjesto na kojemu se uvijek nalazimo – nigdje. Asketizam njegova pristupa istovremeno pruža mogućnosti brojnih interpretacija i poništava sve interpretacije intenzivnom prisutnošću slike. Poetične i estetizirane, ove fotografije potiču na kontemplaciju o mjestu nas i naše svijesti u svijetu.

U njegovim radovima nema toponima, nema identifikacije – nema ničega što bi se moglo zabilježiti na karti. Ove poetične, estetizirane slike nisu samo oku ugodne – one izazivaju, potiču i uznemiruju, tjerajući nas da preispitamo gdje smo mi sami unutar vlastitog života. “Nigdje” je knjiga koja, paradoksalno, ne vodi na destinaciju, nego nas vraća sebi. I baš u tome leži njezina snaga.

Mario Kučera rođen je 1967. u Slavonskom Brodu. Diplomirao je povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Iako se fotografijom počeo baviti već u osnovnoj školi, dolaskom u Zagreb počeo je intenzivnije fotografirati. Prve profesionalne fotografije s ratnih područja objavljivao je u važnim hrvatskim i stranim dnevnim novinama. Radio je za Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, a bio je angažiran i u nekoliko tada vodećih novina i časopisa te se paralelno bavio umjetničkim projektima. Redovito izlaže na samostalnim i skupnim izložbama.

Ključne riječi
fotografija feđa gavrilović oktogon NMMU mario kučera

