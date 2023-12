Foto: Promo

Progovarati o nasilju, donositi priče s ciljem ohrabrivanja žrtava i podsjećanjem na to kako nisu same i kako uvijek ima načina za izlazak iz pakla u kojem su se našle, uvijek će biti potrebno. "Samo kad se smijem" priča je inspirirana slučajem Ane Magaš, žene koja je osuđena na zatvorsku kaznu, kojoj je oduzeto dijete i koja je bila primorana platiti basnoslovan iznos obitelji svoga supruga kojeg je ubila u samoobrani. Priča o Tini, tužnoj junakinji ovog filma, koju tumači Tihana Lazović, imaginarna je. No, kako je istaknula redateljica u jednom intervjuu, svijet koji je prikazan u filmu i više je nego stvaran. Jasno je prikazano kako se nasilje ne događa negdje drugdje. Baš svatko, bez obzira na to kako se brak, odnos, partnerstvo i život činili idiličnim, može preko noći postati žrtva nasilja, i to tako da najčešće dojam idile zadrži prema svim promatračima. Najuvjerljiviji dio filma je gluma Tihane Lazović koja uspijeva donijeti i strah, i napetost, i zbunjenost, i nesigurnost, i tugu koju osjeća njezin lik uz muža zlostavljača kojega glumi Slavko Sobin. Iako su njih dvoje solidan dvojac, a film se gleda gotovo bez treptanja, najveća vrijednost ovog filma nije umjetničko ostvarenje kao takvo, nego važna edukativna crta koju nosi.

Drama, Hrvatska, 73 min

Režija: Vanja Juranić

Glumci: Tihana Lazović, Slavko Sobin