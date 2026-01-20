Dosta je silovanja franšiza: Više nikoga nije briga za novu seriju iz svijeta 'Igre prijestolja'

Nakon zmajeva, incesta i krvavih bitaka za Željezno prijestolje koje su obilježile "Igru prijestolja" i "Kuću zmaja", HBO gledateljima nudi nešto drugačije iz Sedam kraljevina. Nova serija "A Knight of the Seven Kingdoms" vodi nas u mirnije doba Westerosa, otprilike 90 godina prije događaja "Igre prijestolja", kada su Targaryeni još uvijek na vlasti, ali sjećanje na posljednjeg zmaja polako blijedi.

U središtu priče nisu kraljevi i kraljice, već Ser Duncan Visoki (Peter Claffey) poznatiji kao Dunk, naivni, ali hrabri vitez lutalica, i njegov sićušni, ali pronicljivi štitonoša Egg (Dexter Sol Ansell). Umjesto političkih intriga, serija nudi jednostavniju, topliju priču koja se fokusira na avanture, viteške turnire i svakodnevni život, prikazujući svijet Westerosa iz perspektive malih ljudi, ili kako su je mnogi opisali - to je srednjovjekovni "buddy road trip".

Serija se temelji na seriji novela Georgea R. R. Martina koje je kod nas objavila Školska knjiga pod nazivom "Vitez Sedam Kraljevina" a prva sezona od šest epizoda adaptacija je prve priče, "Vitez lutalica". I dok su neki obožavatelji zadovoljni time što serija ostaje vjerna knjizi, hvatajući atmosferu rane "Igre prijestolja" koja je mnogima nedostajala, kritičari smatraju da je priča previše razvučena i tvrde da epizode koje traju jedva 30-ak minuta ostavljaju dojam da materijala nije bilo dovoljno. Reakcije su stoga podijeljene: jedni hvale seriju kao "manju, pametniju i smješniju", dok je drugi nazivaju "mučnom i sumornom" te "promašenom vježbom u proširivanju franšize".

Međutim, za razliku od manije koja je pratila "Igru prijestolja" i uzbuđenja "Kućom zmaja", osjećaj koji prevladava fandomom nakon izlaska "Viteza Sedam Kraljevina" jest - ravnodušnost. O tome da je svima već dosta nebrojenih prednastavaka, nastavaka i silovanja franšiza općenito, da i ne govorimo, najveći problem koji svi imaju s ovom serijom, nema nikakve veze s njenom radnjom, glumcima ni kvalitetom. Stvar je jednostavna, autor George R.R. Martin nikad nije bio u većoj nemilosti obožavatelja. Knjigu "Vjetrovi zime", šesti dio "Pjesme leda i vatre", fanovi čekaju više od desetljeća, a Martin se u međuvremenu posvetio nizu drugih (i lukrativnijih) projekata, od produciranja spin-offova do suradnje na videoigri "Elden Ring". Mnogi smatraju da ga je slava odvukla od onoga što je najvažnije, a on sam je priznao kako mu pisanje postaje sve teže.

Ironično, "A Knight of the Seven Kingdoms" nosi u sebi sjeme istog problema koji je uništio originalnu seriju. Martin je do sada napisao samo tri novele o Dunku i Eggu. S obzirom na to da je druga sezona već potvrđena, pitanje je trenutka kada će serija ponovno prestići knjige. To kod obožavatelja budi bolna sjećanja na kontroverznu završnicu "Igre prijestolja", gdje su showrunneri, ostavši bez Martinovog predloška, morali sami izmisliti kraj, što je rezultiralo masovnim nezadovoljstvom. Sam Martin je priznao da mora napisati još priča o Dunku i Eggu, dodajući još jedan zadatak na svoj već predugačak popis nedovršenih poslova.