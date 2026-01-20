Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 133
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'vitez sedam kraljevina' na hbo-u

Dosta je silovanja franšiza: Više nikoga nije briga za novu seriju iz svijeta 'Igre prijestolja'

HBO
VL
Autor
Tia Špero
20.01.2026.
u 14:01

HBO izbacio je još jedan spin-off "Igre prijestolja", "A Knight of the Seven Kingdoms", ali obožavatelji, razočarani autorom Georgeom R.R. Martinom koji, čini se, radi sve osim piše "Vjetrove zime", nisu impresionirani

Nakon zmajeva, incesta i krvavih bitaka za Željezno prijestolje koje su obilježile "Igru prijestolja" i "Kuću zmaja", HBO gledateljima nudi nešto drugačije iz Sedam kraljevina. Nova serija "A Knight of the Seven Kingdoms" vodi nas u mirnije doba Westerosa, otprilike 90 godina prije događaja "Igre prijestolja", kada su Targaryeni još uvijek na vlasti, ali sjećanje na posljednjeg zmaja polako blijedi.

U središtu priče nisu kraljevi i kraljice, već Ser Duncan Visoki (Peter Claffey) poznatiji kao Dunk, naivni, ali hrabri vitez lutalica, i njegov sićušni, ali pronicljivi štitonoša Egg (Dexter Sol Ansell). Umjesto političkih intriga, serija nudi jednostavniju, topliju priču koja se fokusira na avanture, viteške turnire i svakodnevni život, prikazujući svijet Westerosa iz perspektive malih ljudi, ili kako su je mnogi opisali - to je srednjovjekovni "buddy road trip". 

Serija se temelji na seriji novela Georgea R. R. Martina koje je kod nas objavila Školska knjiga pod nazivom "Vitez Sedam Kraljevina" a prva sezona od šest epizoda adaptacija je prve priče, "Vitez lutalica". I dok su neki obožavatelji zadovoljni time što serija ostaje vjerna knjizi, hvatajući atmosferu rane "Igre prijestolja" koja je mnogima nedostajala, kritičari smatraju da je priča previše razvučena i tvrde da epizode koje traju jedva 30-ak minuta ostavljaju dojam da materijala nije bilo dovoljno. Reakcije su stoga podijeljene: jedni hvale seriju kao "manju, pametniju i smješniju", dok je drugi nazivaju "mučnom i sumornom" te "promašenom vježbom u proširivanju franšize". 

Međutim, za razliku od manije koja je pratila "Igru prijestolja" i uzbuđenja "Kućom zmaja", osjećaj koji prevladava fandomom nakon izlaska "Viteza Sedam Kraljevina" jest - ravnodušnost. O tome da je svima već dosta nebrojenih prednastavaka, nastavaka i silovanja franšiza općenito, da i ne govorimo, najveći problem koji svi imaju s ovom serijom, nema nikakve veze s njenom radnjom, glumcima ni kvalitetom. Stvar je jednostavna, autor George R.R. Martin nikad nije bio u većoj nemilosti obožavatelja. Knjigu "Vjetrovi zime", šesti dio "Pjesme leda i vatre", fanovi čekaju više od desetljeća, a Martin se u međuvremenu posvetio nizu drugih (i lukrativnijih) projekata, od produciranja spin-offova do suradnje na videoigri "Elden Ring". Mnogi smatraju da ga je slava odvukla od onoga što je najvažnije, a on sam je priznao kako mu pisanje postaje sve teže.

Ironično, "A Knight of the Seven Kingdoms" nosi u sebi sjeme istog problema koji je uništio originalnu seriju. Martin je do sada napisao samo tri novele o Dunku i Eggu. S obzirom na to da je druga sezona već potvrđena, pitanje je trenutka kada će serija ponovno prestići knjige. To kod obožavatelja budi bolna sjećanja na kontroverznu završnicu "Igre prijestolja", gdje su showrunneri, ostavši bez Martinovog predloška, morali sami izmisliti kraj, što je rezultiralo masovnim nezadovoljstvom. Sam Martin je priznao da mora napisati još priča o Dunku i Eggu, dodajući još jedan zadatak na svoj već predugačak popis nedovršenih poslova.

Ključne riječi
serije TV serija knjige streaming Kuća zmaja HBO Game of Thrones Igra prijestolja George R.R. Martin

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

3
"Heated Rivalry" opčinila je svijet

Kako je serija o gej hokejašima postala jedna od najvažnijih priča današnjice

Mala kanadska romantična serija "Heated Rivalry", o ljubavi dvaju hokejaškh rivala, opčinila je svijet. Javna gledanja organiziraju se diljem svijeta, u Rusiji, gdje je i dalje na snazi stravičan zakon protiv LGBT propagande, gledatelji je potajno streamaju, do sada potpuno nepoznati glumci Storrie i Williams preko noći postali su svjetske zvijezde, a ova priča ohrabrila je čak i neke sportaše da "izađu iz ormara". U Hrvatsku, na HBO Max, stiže 23. siječnja

Znanstevni um iza mačkastog seksepila

Bez nje ne bismo imali Wi-Fi, Howard Hughes krao joj je ideje za modernizaciju aviona, a ni za što nije dobila ni centa

Glumica Hedy Lamarr koja je u filmu “Ekstaza” iz 1933., u kojem joj je supruga glumio naš Zvonko Rogoz, prva u povijesti odglumila orgazam, iza kulisa bila je briljantan um. Vojska je koristila njezin patent upravljanja torpedom koji je bio preteča današnjeg bluetootha, GPS-a i Wi-Fi-ja. Za svoj znanstveni rad nije dobila priznanje jer bila je žena u krivom biznisu, u kojem se ljepota cijenila više od mozga, a preminula je 2000. na današnji dan

Hrvati definitivno vole komediju

'Svadba' obara sve rekorde, još ne igra u kinima, a ulaznice je kupilo 41.263 ljudi!

Film je ostvario rekord najveće pretprodaje svih vremena za filmove prikazane u hrvatskim kinima, nadmašivši čak i rezultate najvećih blockbustera koji su se godinama smatrali nedostižnima – primjerice Star Warsa, koji je u pretprodaji imao 25 tisuća ulaznica. Svečana premijera filma održava se 20. siječnja. Komedija je to redatelja i scenarista Igora Šeregija, a donosi priču o uspješnom hrvatskom poduzetniku koji na svoj rođendan saznaje da je pred bankrotom, dok istovremeno otkriva da mu je kći, koja studira u Londonu, trudna sa sinom srpskog ministra

2026 European Film Awards, in Berlin
Tko je slavio na Europskim filmskim nagradama

Apsolutni pobjednik i najbolji europski film s pet osvojenih nagrada je "Sentimentalna vrijednost" Joachima Triera

Nama najvažniji pobjednik u Berlinu je Igor Bezinović i njegov "Fiume o morte!" kao najbolji europski dokumentarac, a Joachim Trier je uz sve nagrade njegovu filmu i najbolji europski redatelj. Nagrada za životno djelo uručena je Liv Ullmann, a priznanje za izuzetan doprinos svjetskoj kinematografiji Alice Rohrwacher. Dodjelu je obilježila i snažna politička poruka iranskih filmaša za slobodu svoje zemlje

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!