Izložba ispitnih radova Katedre za fotografiju ADU

U utorak 9. ožujka u ADU Galeriji f8 na Trgu Republike Hrvatske 8 u Zagrebu otvara se studentska izložba fotografija "U procesu 4".

Izložba je dio programa kojim Akademija dramske umjetnosti, a posebno Katedra za fotografiju na Odsjeku snimanja, nastavlja s predstavljanjem radova nastalih u sklopu nastave na fotografskim kolegijima preddiplomskog studija snimanja. Studenti svoje radove izlažu u dinamičnom akademskom prostoru umjetničkog eksperimenta, u galeriji koja posljednje tri godine aktivno prezentira njihove projekte.

Foto: ADU

Publika će imati priliku vidjeti fotografske radove nastale tijekom nastavnog procesa, odnosno kreativne studentske odgovore na postavljene zadatke. Studenti preddiplomskog studija snimanja na izložbi se predstavljaju kroz tematske cjeline koje se obrađuju sukladno godini studija: studenti prve godine obrađuju dokumentarističke teme, oni s druge godine u svojim radovima koriste konstruiranu i narativnu fotografiju, dok studenti završne godine preddiplomskog studija obrađuju teme vezane za pejzaž i tijelo.

Foto: ADU

Izloženi su fotografski radovi studentica i studenata 1. godine: Patrika Ivačića, Petra Lebineca, Mie Mihaljević, Ivora Pondelaka i Eve Šustar; studentica i studenata 2. godine:

Davida Bakarića Mihaljevića, Eve Basta, Dore Čaldarović, Ivora Lapića, Tina Ostrošića, Lare Varat i Leonarde Vrček; studentica i studenata 3. godine: Karle Budišćak, Mie Cvitković, Kale Eror, Maje Gregor, Glorie Kovačević, Domena Martinčića, Marka Milohnića, Urha Pirca i Davora Zupičića.

Foto: ADU

Izloženi radovi nastali su pod mentorstvom nastavnika Katedre za fotografiju - doc. art. Jelene Blagović, doc. art. Bojana Mrđenovića, izv. prof. art. Darija Petkovića i umjetničkog asistenta Davora Konjikušića.

Izložba ostaje otvorena do 31. ožujka, radnim danom od 12 do 19 sati, a subotom od 10 do 15 sati.