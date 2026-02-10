Spektakl za Dan žena uz Severinu, Konstraktu, Zdenku Kovačiček, Marinu Perazić...

Poznati glazbeni par, Damir Martinović Mrle i Ivanka Mazurkijević koji zajednički djeluju pod imenom MrLee & IvaneSky u riječkom HNK-u Ivana pl. Zajca uoči Dana žena, 3. ožujka u 19.30 sati, pripremaju koncertni spektakl „Volim žene“.

Osebujni tandem poznat po svojim jedinstvenim projektima, u kojima uspješno spajaju glazbu, kazalište, poeziju i druge umjetničke forme, ovoga puta s Riječkim simfonijskim orkestrom pod ravnanjem maestra Valentina Egela, slavi kroz presjek autorske glazbe.

Na riječkoj kazališnoj pozornici pridružit će im se Severina, Konstrakta, Zdenka Kovačiček, Let 3, Marina Perazić te glumci Leon Lučev i Jelena Graovac Lučev koji će izvesti završni song predstave “Zakopana čuda” po tekstu Monike Herceg , te Olivera Baljak i Petar Baljak uz intepretaciju tekstova o ženama Tatjane Gromače.

15.12.2024., Zagreb - Ivanka Mazurkijevic i Damir Martinovic Mrle u MSU. Photo: Igor Soban/PIXSELL Foto: Igor Soban/PIXSELL

Uz goste koji će izvoditi svoje autorske pjesme, hitove u malo drugačijem ruhu, Ivanka i Mrle najavljuju i brojna glazbena iznenađenja.

Ulaznice na blagajni HNK Ivana pl. Zajca ili online.