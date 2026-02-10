Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 117
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'volim žene' u riječkom HNK

Spektakl za Dan žena uz Severinu, Konstraktu, Zdenku Kovačiček, Marinu Perazić...

Foto: Marko Seper/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
10.02.2026.
u 13:35

Koncert "Volim žene" u organizaciji Damira Martinovića Mrleta i Ivanke Mazurkijević u riječkom HNK-u održat će se 3. ožujka u 19.30 sati, a uz njih, nastupit će i Riječki simfonijski orkestar, Severina, Konstrakta, Zdenka Kovačiček, Let 3, Marina Perazić...

Poznati glazbeni par, Damir Martinović Mrle i Ivanka Mazurkijević koji zajednički djeluju pod imenom MrLee & IvaneSky u riječkom HNK-u Ivana pl. Zajca uoči Dana žena, 3. ožujka u 19.30 sati, pripremaju koncertni spektakl „Volim žene“.

Osebujni tandem poznat po svojim jedinstvenim projektima, u kojima uspješno spajaju glazbu, kazalište, poeziju i druge umjetničke forme, ovoga puta s Riječkim simfonijskim orkestrom pod ravnanjem maestra Valentina Egela, slavi kroz presjek autorske glazbe.

Na riječkoj kazališnoj pozornici pridružit će im se Severina, Konstrakta, Zdenka Kovačiček, Let 3, Marina Perazić te glumci Leon Lučev i Jelena Graovac Lučev koji će izvesti završni song predstave “Zakopana čuda” po tekstu Monike Herceg , te Olivera Baljak i Petar Baljak uz intepretaciju tekstova o ženama Tatjane Gromače.  

Zagreb: Ivanka Mazurkijević i Damir Martinović Mrle
15.12.2024., Zagreb - Ivanka Mazurkijevic i Damir Martinovic Mrle u MSU. Photo: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL

Uz goste koji će izvoditi svoje autorske pjesme, hitove u malo drugačijem ruhu, Ivanka i Mrle najavljuju i brojna glazbena iznenađenja. 

Ulaznice na blagajni HNK Ivana pl. Zajca ili online.

Ključne riječi
HNK Ivana pl. Zajca Konstrakta Zdenka Kovačiček Severina Ivanka Mazurkijević Damir Martinović Mrle koncert glazba

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!