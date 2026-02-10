Naši Portali
8. Arteria

Tjedan filma o umjetnosti i umjetnicima u Dokukinu KIC

Foto: Amazon Prime
VL
Autor
vecernji.hr
10.02.2026.
u 17:04

Presjek aktualnih i nagrađivanih dokumentaraca o umjetničkom stvaralaštvu u organizaciji Kulturno informativnog centra (KIC) održat će se od 17. do 21. veljače. Ulaz na svih pet projekcija je besplatan

Posveta armenskom filmskom magu Sergeju Paradžanovu, beskompromisnoj američko-francuskoj umjetnici Louise Bourgeois, urgentan arhivski dokumentarac o Orwellu, jednoj od najvažnijih heroina nadrealističke proze – Bretonovoj Nadji, najpoznatijem talijanskom kiparu Albertu Giacomettiju, te 50. obljetnica kvir mjuzikla Rocky Horror Picture Show, čine ovogodišnju selekciju dokumentaraca kustosice Dine Pokrajac o umjetničkom stvaralaštvu i društvenom kontekstu u kojem nastaje.

Program u KIC-u počinje u utorak 17. veljače u 19 sati uz polemičan i košmaran dokumentarni film Orwell 2+2=5 nagrađivanog haićanskog redatelja Raoula Pecka koji kroz arhivske snimke i refleksivnu naraciju povezuje Orwellovu biografiju s današnjim mehanizmima moći i dezinformacije. Nakon projekcije održat će se razgovor u kojem sudjeluju novinar Jerko Bakotin, kritičarka i spisateljica Nataša Govedić te književna teoretičarka i kritičarka Marija Ott Franolić.

U srijedu 18. veljače od 19 sati gledamo Obitelj Giacometti – propitujući dokumentarac o sprezi kreativnosti i odgoja virtuoznog kipara Alberta Giacomettija koji je transformirao svijet umjetnosti svojim skulpturama „tankih ljudi“ inspiriranim Sarterovom egzistencijalističkom filozofijom i borbom za goli život. Nakon projekcije održat će se razgovor u kojem sudjeluju akademski umjetnik Željko Beljan i kustosica Leila Topić.

U četvrtak 19. veljače u 19 sati na programu je lutkarski dokumentarac Sentimentalno putovanje na planet Paradžanov o armenskom filmskom magu Sergeju Paradžanovu. Melankolična filmska posveta snimljena povodom 100. obljetnice rođenja autora remek-djela kao što su Sjenke zaboravljenih predaka i Sajat-Nova, nudi osobnu vizuru na njegov osebujni umjetnički svijet i opresivni sovjetski progon zbog kojeg je proveo pet godina u zatvoru. Nakon projekcije održat će se razgovor u kojem sudjeluju filmolozi Tomislav Brlek i Višnja Pentić. 

Foto: KIC

U petak 20. veljače u 19 sati na rasporedu je film Louise Bourgeois: Skulptura i bijes. Kronika sedam dekada u životu i djelu francusko-američke umjetnice Louise Bourgeois ispričana je kroz dnevničke zapise, refleksije o umjetnosti i psihoanalizi. U istom bloku prikazuje se Sjećanje na Nadju u režiji renomiranog francuskog eksperimentatora Alaina Flesichera. Crno-bijeli spomenar istoimenoj nadrealističnoj junakinji koja utjelovljuje neukrotivo slobodni duh snimljen je povodom 100. obljetnice Bretonova Manifesta nadrealizma. Nakon projekcije održat će se razgovor u kojem sudjeluju kritičarka i esejistica Ana Fazekaš, kiparica i multimedijalna umjetnica Ana Mušćet te likovna i filmska kritičarka Jelena Pašić. 

Program 8. Arterije u subotu 21. veljače u 19 sati zaključit će jubilejni dokumentarac Neobično putovanje: Priča o Rockyju Horroru koji kroz intervjue s izvornim glumcima i slavnim fanovima daje odgovore zašto je kultni mjuzikl Rocky Horror Picture Show već pola stoljeća jedan od najvećih popkulturnih fenomena koji uz participaciju publike slavi kvir estetiku i drag kulturu. Nakon projekcije održat će se razgovor u kojem sudjeluju filmski i glazbeni kritičar Željko Luketić te Sofia Ambicia i Potpuna Prisutnost, članice drag kolektiva House of Ambicía. 

Ulaz na sve projekcije je besplatan.

