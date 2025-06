Intimna ženska priča smještena u eru epidemije AIDS-a, Playboya, pobačaja i kontracepcijskih pilula

Izvedbeno predavanje

Plesnim pokretom prevodi 'overthinkanje' i traži hrvatsku riječ za taj pojam

"Don’t carry the world upon your shoulders" nova je predstava plesne umjetnice Martine Tomić koja će premijerno biti izvedena 24. i 25. svibnja u Tala ple(j)su, a u njoj ona nastavlja istraživati praksu prevođenja