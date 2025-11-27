Internet gori od fan teorija: Gdje je Max i hoće li Will i Mike završiti zajedno?

Izlaskom prvog dijela pete, i posljednje, sezone serije "Stranger Things", internet je eksplodirao od fanovskih teorija. Na društvenim mrežama, forumima i blogovima, apsolutno svaka se scena, dijalog pa i poster analiziraju do najsitnijih detalja.

Iako su uoči premijere, kreatori serije braća Duffer izjavili kako puno teorija koje kruže nije točno, neke od njih su jednostavno sjajne i maštovite, a druge potpuno sulude. Ako još niste gledali prve četiri epizode "Stranger Things", čitajte oprezno jer u tekstu slijede i neki spoileri.

Jedna od najdominantnijih teorija koja prožima gotovo sve rasprave vrti se oko Willa Byersa, dječaka čijim je nestankom sve i započelo. Mnogi vjeruju da Will nije bio samo slučajna žrtva, već da je on nesvjesni arhitekt samog Upside Downa ili barem njegove trenutne verzije. Činjenica da je vrijeme u toj mračnoj dimenziji zamrznuto na dan Willova nestanka, 6. studenog 1983., sugerira da je njegova svijest oblikovala taj svijet, a ne da je riječ o pukoj paralelnoj dimenziji koja postoji neovisno o njemu. Prema toj teoriji, Will bi u finalu mogao imati ključnu ulogu, možda čak i veću od same Eleven, jer bi upravo on mogao biti jedina osoba sposobna "resetirati" ili uništiti tu dimenziju, potencijalno uz veliku osobnu žrtvu. Ako ste već pogledali četvrtu epizodu, ova teorija bi vam mogla zazvučati sasvim realistično.

Druga velika skupina teorija fokusira se na podrijetlo i konačni obračun s glavnim negativcem, Vecnom, odnosno Henryjem Creelom. Postoji snažna struja obožavatelja koja vjeruje u teoriju s prizvukom "Ratova zvijezda", prema kojoj je Vecna zapravo biološki otac Eleven. Iako je serija predstavila njezinu majku Terry Ives, identitet oca nikada nije bio potpuno razjašnjen, a s obzirom na odurne eksperimente dr. Brennera, nije nemoguće da je koristio Henryjev genetski materijal u svojim pokušajima stvaranja superdjece. Jedna odlična teorija o Vecni tvrdi i da on uopće nije glavni negativac, već samo marioneta u rukama većeg zlikovca, poput Mind Flayera.

Nijedan fandom nije potpun bez onih teorija koje graniče s ludilom, ali imaju dovoljno argumenata da vas natjeraju na razmišljanje, a jedna od najkontroverznijih je ona da se događaji u seriji zapravo nikada nisu dogodili u stvarnosti. Prema toj teoriji, sve što smo gledali proteklih godina zapravo je jedna duga, elaborirana i intenzivna partija igre Dungeons & Dragons koju igraju Mike, Will, Lucas i Dustin. Iako bi ovakav rasplet vjerojatno razbjesnio većinu publike, zagovornici ove ideje ističu kako bi to bio ultimativni povratak na nevinost djetinjstva i bijeg od stvarnosti, što je i jedna od temeljnih tema serije.

Međutim, nisu sve teorije vezane uz apstraktne koncepte i mnoge se bave konkretnim sudbinama likova, pri čemu se posebno ističe svima omiljeni metalac Eddie Munson. Iako je Eddie junački poginuo u četvrtoj sezoni, obožavatelji odbijaju prihvatiti njegov kraj i razvili su teoriju temeljenu na D&D mitologiji prema kojoj bi se on mogao vratiti kao Kas, vampir koji u igri služi Vecni, ali ga na kraju izdaje. Međutim, braća Duffer kazala su da je Eddie sigurno dva metra pod zemljom pa se ta teorija čini malo vjerojatnom.

S druge strane, sudbina Max Mayfield, koja je i dalje u komi, slijepa i slomljenih kostiju, također je predmet brojnih rasprava. Prve epizode pete sezone pokazale su nam da je jedna od vodećih teorija bila točna - njezina svijest nije nestala, već je zarobljena unutar Vecninog uma.

Jedna od najzabavnijih, ali iznenađujuće uvjerljivih teorija tiče se Karen Wheeler, majke Mikea i Nancy, koja je do sada bila sasvim sporedan lik, ali u petoj sezoni dobiva veću ulogu u borbi protiv zla. Spekulacije glase da je Karen zapravo Vecnina sestra - ne Alice koja je navodno umrla, već možda treće dijete ili preživjela Alice koja je promijenila identitet. Ova bi teorija objasnila i zašto se čini da je obitelj Wheeler često u središtu zbivanja i zašto je Vecna poštedio Nancy u četvrtoj sezoni.

Glasan je, i pomalo nerazuman, onaj dio obožavatelja koji vjeruje u "Byler" teoriju, odnosno ideju da će Will i Mike završiti zajedno. Will u novoj sezoni istražuje svoj identitet pa tako i homoseksualnost te osjećaje prema Willu, ali s obzirom na romantičnu povezanost Eleven i Willa, u ovu teoriju vjeruju samo najluđi.