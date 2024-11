Interliber 2024 – knjižni raj na Zagrebačkom velesajmu

Bogat i kvalitetan program

Dođite na 46. međunarodni sajam knjiga Interliber

Sajam se održava od 12. do 17. studenog u paviljonima 5, 6, 7 i 7a na Zagrebačkom velesajmu. Radno vrijeme je od 10 do 20 sati, osim u petak i subotu kada je sajam otvoren do 21 sat. Ulaz za posjetitelje je slobodan.