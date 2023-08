Indijanci, nafta, De Niro i DiCaprio u vesternu od 200 milijuna $

Kada bismo radili anketu o najboljim redateljima današnjice, vjerojatno bismo dobili ovaj rezultat: Martin Scorsese. Za čovjeka koji je režirao klasike poput "Taksista", "Razjarenog bika", "Dobrih momaka", "Otoka Shutter", "Casina", "Bandi New Yorka", "Vuka s Wall Streeta“, gotovo je nevjerojatan podatak da je prvi i zasad jedini Oscar za režiju dobio tek 2007. godine za "Pokojne". Nominiran je bio i prije tri godine za "Irca", još jedan epski mafijaški triler kakvih se nasnimao u bogatoj karijeri. Stoga je mnoge iznenadilo da redatelj, koji je uvijek zagovarao kino kao umjetničku formu, tek u 81. godini snimi svoj prvi vestern, i to impresivnog budžeta od 200 milijuna dolara.

"Killers of the Flower Moon", temeljen na istinitoj kriminalističkoj knjizi Davida Granna, opisuje potresnu priču o misterioznom nizu ubojstava članova plemena Osage u Oklahomi 1920-ih, nakon što je u tom području otkrivena nafta. Bogatstvo je učinilo saveznu vladu dovoljno nervoznom da imenuje bijele skrbnike da "pomažu" u financijskom upravljanju i izazvalo je ubojitu zavist među drugim zajednicama koje se nisu tako obogatile. To je ubrzo dovelo do nasilja, kada je u šumi pronađeno tijelo bogate žene iz plemena, a do 1925. umrlo je najmanje šezdeset bogatih pripadnika plemena Osage. FBI se uključio u istragu, a vodio ju je agent Tom White, koji je otkrio složenu zavjeru lokalnog stočara Williama Halea da preuzme kontrolu nad naftom plemena. Hale je čak uvjerio svog nećaka Ernesta Burkharta da se oženi Mollie Kile, rođenom pripadnicom plemena Osage, kako bi poboljšao svoje pravo na zemlju.

"Killers Of The Flower Moon" premijerno je prikazan na filmskom festivalu u Cannesu u svibnju i, nimalo iznenađujuće, dobio je ogromnu pohvalu kritike te ovacije koje su trajale deset minuta. S obzirom na kontekst priče oko kapitalizma, kriminalne nepravde, osvit FBI-a i duboko problematičan odnos Amerike s Indijancima i drugim autohtonim stanovništvom, film je još jedan majstorski Scoreseseov portret mračnih korijena Amerike i čovječanstva. U kina dolazi u listopadu, a glumačku ekipu predvode redateljevi omiljeni glumci Robert De Niro i Leonardo DiCaprio. Pripremite se i na cjelovečernje druženje s filmom jer traje tri sata i 26 minuta.

Filmografija Martina Scorsesea pod jakim je utjecajem klasičnih vesterna. U dokumentarcu iz 1995. u produkciji Britanskog filmskog instituta, "Osobno putovanje s Martinom Scorseseom kroz američke filmove", redatelj posvećuje dio filma tom žanru, lijepo artikulirajući njihovo mjesto u temeljima američke povijesti i mitova, kao i duboku osobnu povezanost koja proizlazi iz ovih priča. Njegovo poštovanje prema legendarnom filmskom redatelju Johnu Fordu nema premca, osobito prema "Tragačima", njegovom cijenjenom remek-djelu . Pažljivom analizom i tumačenjem mogli bi se identificirati zapadnjački elementi u Scorseseovoj filmografiji, poput gangstera sa Srednjeg zapada koji jašu na stari zapad u Las Vegasu i sukobljavaju se s lokalnim moćnicima u "Casinu", ali čini se prikladnim da će "Killers of Flower Moon" konačno dopustiti redatelju da proširi svoju ljubav prema žanru.

Film opisuje stvarne događaje u Oklahomi 1920-ih i potresnu priču o misterioznom nizu ubojstava članova plemena Osage nakon što je na njihovu teritoriju otkrivena nafta Foto: PIXSELL/IPA

U intervjuu za Empire, zvijezda "Flower Moona" Lily Gladstone opisala je Scorseseov film kao manje vestern, a više kao "veliku američku tragediju". Kazala je kako nema riječi kojima bi se opisalo kako je to dijeliti ekran s teškašima DiCaprijem i De Nirom. Usporedila je iskustvo s gledanjem u planine Annapurna i spoznajom da se morate popeti na vrh.

"Ali pri tome se radi o malim koracima", rekla je Gladstone. “Brzo se prilagodiš na visinsku bolest. Rekla sam Leu našeg prvog tjedna: ‘Jednostavno ne mogu razmišljati o tome.’ Kad radite s takvim titanima, najveće osvježenje je to što su oni ljudi. Oni su nevjerojatni umjetnici i osjetljivi pripovjedači kojima je stalo do istine o onome što se događa u sceni i autentičnosti odnosa koji se razvija.”

Gladstone je priznala da je bila napeta na snimanju, ali njezine je osjećaje prigušila spoznaja da se DiCaprio i De Niro osjećaju slično. "Svi su bili nervozni jer smo željeli biti sigurni da ovu priču činimo pravednom", rekla je. “Previše je važno da to ne shvatimo ozbiljno", dodala je.

Inače, sama Gladstone je odrasla u rezervatu Blackfeet u sjeverozapadnoj Montani i indijanskog je podrijetla. Njezini komentari sugeriraju da film prestaje biti prazna žanrovska vježba za Scorsesea. Umjesto toga, on baca svjetlo na marginaliziranu skupinu ljudi kojoj su se povijesno nametali stereotipi.

Gladstone glumi Mollie Burkhart, ženu iz Osagea čija veza s njezinim mužem, Ernestom (Leonardo DiCaprio), služi kao srce dramatičnog zapleta. Ova središnja romansa bit će sredstvo kroz koje će se ispričati istinita priča o Osageu. Kao što otkriće nafte inače donosi veliko bogatstvo naciji koja je praktički preko noći postala jedna od najbogatijih na svijetu, tako donosi i one koji bi manipulirali, iznuđivali i krali sve što mogu. Tijekom press-konferencije u Cannesu, DiCaprio je govorio o tome kako film nastoji osvijetliti domorodačko stanovništvo, a govorio je i o načinima na koje su on i ekipa pristupili pričanju priče. Otkrio je da je Scorsese bio tamo svaki dan, razgovarao je sa zajednicom, pokušavao čuti prave priče i pokušavao ugraditi istinu najbolje što je mogao.

„Bez obzira na to što ljudi misle o filmu, znamo svi da je to uspjelo. Dali smo sve od sebe da odamo poštovanje stvarnim pričama i uključimo ih“, rekao je DiCaprio.

Rolling Stone u recenziji piše da je vrijedilo čekati ovaj film te ga je nazvao remek-djelom. Strukturiran je kao veliki filmski ep kakvi su se snimali 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća Foto: PIXSELL/IPA

U "Killers of the Flower Moon" De Niro glumi Williama Halea, zlog rančera osumnjičenog za organiziranje napada na bogate članove plemena Osage. Ovaj je film deseta filmska suradnja između Scorsesea i De Nira i vjerojatno će nastaviti njihov impresivan uspjeh.

"Zašto, dovraga, svijet ne zna za te stvari?“ upitao se De Niro.

U filmu glumi i Jesse Plemons kao FBI agent Tom White. Plemonsova karijera je u usponu posljednjih nekoliko godina, a prethodno je sa Scorseseom radio na filmu "Irac", u kojem je glumio Chuckieja O'Briena. DiCaprio je isprva odabran za ulogu Toma Whitea, ali na kraju je dobio ulogu Burkharta, zbog čega je Plemons izabran za ulogu Whitea. Scorsese je u realizaciju filma uključio i pripadnike Osagea, a njihov poglavica Jim Gray bio je glavni konzultant na filmu.

"Svi glumci, a pogotovo oni koji nisu iz Osagea, divno su prenijeli naš jezik", kazao je Gray u najavi filma.

Zajedno sa svojim koscenaristom Ericom Rothom Scorsese je bio inspiriran da ponovno napiše scenarij tako da film više bude ljudska priča nego proceduralna. Govoreći o filmu koji je isprva ispričan iz perspektive agenta FBI-a Toma Whitea redatelj je izjavio: "Mislim da je publika ispred nas. Oni znaju da nije riječ o tome tko je to napravio, već o tome tko to nije učinio."

Prve recenzije filma nahvalile su Scorsesea, a pogotovo Lily Gladstone koja je tako postala glavna favoritkinja za Oscar za najbolju žensku ulogu.

"Scorsese predstavlja nevjerojatnu priču, s odvažnim načinom kadriranja živahno bezosjećajne 'true crime' emisije koja prikazuje likove iz Osagea koje su glumili bijeli glumci. Ovo je krajnje upečatljiv film, priča koju Scorsese vidi kao tajnu povijest američke moći, skrivenu epidemiju nasilja koja zagađuje podzemne vode čovječanstva“, piše u recenziji Guardiana.

Rolling Stone u recenziji piše da je vrijedilo čekati ovaj film te ga je nazvao remek-djelom. Strukturiran je kao veliki filmski ep kakvi su se snimali 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća.

"Iznad svega, to je film Martina Scorsesea, prepun poštovanja prema kulturi koja je preživjela užasnu traumu, dok je ispunjen uzbudljivim procvatom, referencama iz filmske povijesti i istraživanjima crte rascjepa između svetog i profanog“, napisali su u Rolling Stoneu.

Tko će sad dočekati listopad da ovo remek-djelo stigne i kod nas?