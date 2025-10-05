Naši Portali
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Ourense Film Festival

Hrvatski film o zabranjenoj ljubavi dvojice dječaka nagrađen u Španjolskoj

Film "Zečji nasip"
HAVC
Autori: vecernji.hr, Hina
05.10.2025.
u 15:14

Dugometražna romantična drama "Zečji nasip" redateljice Čejen Černić Čanak osvojila je nagradu na 30. izdanju Ourense Film Festivala u pokrajini Galiciji na sjeveru Španjolske. Glavne uloge u filmu tumače Lav Novosel i Andrija Žunac

Hrvatski film "Zečji nasip" osvojio je nagradu na 30. izdanju Ourense Film Festivala u pokrajini Galiciji na sjeveru Španjolske. Festival je u subotu, 4. listopada, završio ceremonijom dodjele nagrada, a "Zečji nasip" dobitnik je u kategoriji međunarodnog filma te će u nedjelju, 5 listopada, ondje biti prikazan zajedno s ostalim dobitnicima.

"Zečji nasip"  redateljice Čejen Černić Čanak dugometražna je romantična drama iz 2025. godine, snimljena prema scenariju Tomislava Zajeca, te nastala u koprodukciji hrvatskog produkcijskog studija Kinorama, litavskog studija Tremora i slovenskog studija Perfo Production

Radnja filma odvija se u selu kojem prijete nabujale rijeke pa ljudi užurbano grade zečje nasipe kako bi zaštitili svoje domove. Dok selo pokušava obraniti tlo od nadolazeće vode, dvojica muškaraca bore se s nečim što je još teže zadržati - vlastitim emocijama. Slaven se vraća kući zbog očeva pogreba ni ne sluteći da će njegov dolazak uzburkati mnogo više od sjećanja, a susret s Markom, prijateljem iz djetinjstva i ljubavi zbog koje ga je otac izbacio iz kuće, otvara stare rane i potisnute osjećaje. Marko, sada uspješni sportaš, pokušava zadržati red u svom životu, gradeći barijere u sebi kao što selo podiže nasipe oko rijeke, ali voda uvijek nađe put, baš kao i ljubav, napomenuli su tvorci filma.

Glavne uloge u filmu "Zečji nasip" igraju Lav Novosel i Andrija Žunac, dok su se u ostalim ulogama našli: Leon Grgić, Tanja Smoje, Alma Prica, Filip Šovagović, Franka Mikolaci, Luka Baškarad, Rada Mrkšić, Marica Vidušić Vrdoljak, Pan Jelić, Margarita Belan, Lana Hranjec, Gregor Birkić, Dino Nikolić, Ana Ugrina, Katja Galunić, Andrej Švaco, Ivan Grgić, Alan Katić, Mario Knezović, Darko Plovanić, Matej Čatarić, Kristian Bonačić, Goran Gorički, Krešimir Brezovec, Dubravka Kos, Marijan Mioković, Marijan Pušić, Roman Kodba, Željko Tomac i Tea Rapaić.

