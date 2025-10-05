Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 48
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
na cvjetnom trgu

Prebijenih lica sjedile su na podu, a iznad njih pisalo je: 'Za ženu je dom najnesigurnije mjesto'

Zagreb: Umjetnički performans “Za ženu je dom najnesigurnije mjesto”
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/13
Autori: vecernji.hr, Hina
05.10.2025.
u 10:54

Anica Tomić i Jelena Kovačić u Gradskom dramskom kazalištu Gavella pripremaju autorski projekt "Sigurna kuća", koji se temelji na istoimenom romanu Marine Vujčić. Povodom premijere, koja će se održati 24. listopada, pripremile su četiri javna performansa, a 4. listopada održan je drugi po redu, kojim su ukazale na problem obiteljskog i rodno uvjetovanog nasilja

Članovi glumačkog i autorskog tima predstave "Sigurna kuća", koja će svoju premijeru imati u Gavelli 24. listopada, u subotu su na Cvjetnom trgu održali javni umjetnički performans kojim žele senzibilizirati javnost za problem obiteljskog i rodno uvjetovanog nasilja.

Performans se referira na skulpturu “Irresistible” američke umjetnice Sue Williams koja je i sama preživjela nasilje, te izradila silikonski odljev ženskog tijela prekriven ranama, posjekotinama i otiscima cipela. Na kraju je po površini odljeva ispisala pogrdne rečenice koje nasilnici upućuju žrtvama, među kojima i onu: "Gle na što si me natjerala!". Rečenice poput ove klasična su retorika prebacivanja krivnje i upućene su mnogim žrtvama obiteljskog i rodno uvjetovanog nasilja, naglasili su iz Gavelle. Dodali su kako nasilje nije eksces koji se događa iznimno ili u nekim prilikama, već je sastavni dio društvenog ugovora koji svi živimo.

Na Cvjetnom trgu devet djevojaka prebijenih lica točno u podne sjelo je na crne podmetače te na zvuk sirene leglo na pod. Iznad njih dva su muškarca držala natpis “Za ženu je dom najnesigurnije mjesto". Nakon 10 minuta, na ponovni zvuk sirene, djevojke su ustale i otišle.

Drugi performans povodom "Sigurne kuće"

Ovim, drugim performansom Gavella najavljuje autorski projekt Anice Tomić i Jelene Kovačić, "Sigurna kuća" koji je nastao prema istoimenom romanu Marine Vujčić. Intimna priča protagonista prati višegodišnji odnos manipulacije, kontrole, izolacije, psihičkog i fizičkog nasilja pokušavajući odgovoriti na pitanje jesmo li kao društvo konačno spremni razumjeti one koji trpe nasilje, a osuditi one koji ga čine ili još uvijek tražimo opravdanja jer je teško povjerovati kako se nasilje može dogoditi svakome, pa i nama. 

U predstavi glume Ksenija Pajić, Filip Šovagović, Barbara Nola, Ivan Simon, Lana Meniga, Đorđe Kukuljica, Dijana Vidušin, Enes Vejzović, Ivana Bolanča, Siniša Ružić i Helena Buljan.

Ključne riječi
kultura performans predstava Gavella Jelena Kovačić Ankica Tomić Marina Vujčić Sigurna kuća

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Otvaranje zgrade HNK
Premium sadržaj
130. godina zagrebačkog HNK

Da nije bilo potresa pitanje je kada bi na red došla izgradnja druge scene HNK

Bilo je to sunčano popodne 14. listopada 1895. godine. Car, kojeg su pratili mnogobrojna svita i uzvanici te dočekali razdragani Zagrepčani, u 14 sati otvorio je kazalište te nazočio predstavi "Slava umjetnosti". I baš kao što je to bilo prije 130 godina, HNK2 ćemo 3. studenoga otvoriti opet Slavom umjetnosti, ali ovog puta verzijom 2.0. prilagođenom našem vremenu, koju će režirati Krešo Dolenčić na poziv intendantice Hraste Sočo

"Varijacije" Anamarije Budimir
u scenoteci

Jedinstveni kazališni festival za slijepe i slabovidne ponovno u Zagrebu

Kazalište slijepih i slabovidnih “Novi život” u zagrebačku Scenoteku donosi 13. izdanje međunarodnog festivala kazališta slijepih i slabovidnih BIT/blind in theatre. Na svečanom otvorenju nastupit će glazbenici Ivana Starčević Rushaidat i Matija Antolić, u programu će sudjelovati kazališne grupe iz Slovenije, Rumunjske, Srbije i Hrvatske, dok će prezentaciju audio deskripcije održati profesor Joel Snyder, predsjednik Udruge za audio deskripciju iz Sjedinjenih Američkih Država

"Labuđe jezero"
revolucionarno "Labuđe jezero"

Plešu samo muškarci, a kraljević je homoseksualac koji se zaljubljuje u labuda

U Londonu smo gledali "Labuđe jezero" Matthewa Bournea, remek-djelo iz 1995. godine koje je doslovno označilo baletnu revoluciju jer sve uloge povjerene su muškim plesačima. Ove godine, na tridesetu godišnjicu te baletne izvedbe, produkcija je postala još raskošnija i, uz sjajne kostime te impresivno korištenje svjetlosnih efekata i videa, za gledatelje još uzbudljivija, a koreografija je toliko impresivna da već nakon prvog čina iz sjećanja vam nestaju labudice

Anica Tomić i Jelena Kovačić
Premium sadržaj
Anica Tomić i Jelena Kovačić

Kad žena ubije muža, njeno ime je javna stvar, a ubojice žena ostaju anonimni

Redateljica Anica Tomić i dramaturginja Jelena Kovačić, kao autorski duo, vraćaju se u Gavellu sa "Sigurnom kućom" Marine Vujčić, koja će premijerno biti izvedena 24. listopada. Uoči premijere pripremile su četiri performansa u zagrebačkom javnom prostoru, prvi je izveden prošle subote, a nešto više o performansima, kao i o prošlim projektima te "Sigurnoj kući", otkrile su u našem razgovoru

140. godišnjica zgrade HNK Zajc

Slavlje je započelo na riječkoj ribarnici, a očekuju nas još četiri dana programa

Središnje događanje zakazno je na sam rođendan zgrade, 3. listopada, kada je na programu svečana koncertna izvedba opere "Nabucco" Giuseppea Verdija. U programu obilježavanja 140. godišnjice zgrade HNK su i posjeti kazališnim radionicama sa stručnim vodstvom te predavanja povjesničarki umjetnosti Nane Palinić i Irene Kraševac o povijesti izgradnje kazališta te motivima i simbolizmu Klimtovih slika u HNK

Učitaj još