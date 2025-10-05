Prebijenih lica sjedile su na podu, a iznad njih pisalo je: 'Za ženu je dom najnesigurnije mjesto'

Članovi glumačkog i autorskog tima predstave "Sigurna kuća", koja će svoju premijeru imati u Gavelli 24. listopada, u subotu su na Cvjetnom trgu održali javni umjetnički performans kojim žele senzibilizirati javnost za problem obiteljskog i rodno uvjetovanog nasilja.

Performans se referira na skulpturu “Irresistible” američke umjetnice Sue Williams koja je i sama preživjela nasilje, te izradila silikonski odljev ženskog tijela prekriven ranama, posjekotinama i otiscima cipela. Na kraju je po površini odljeva ispisala pogrdne rečenice koje nasilnici upućuju žrtvama, među kojima i onu: "Gle na što si me natjerala!". Rečenice poput ove klasična su retorika prebacivanja krivnje i upućene su mnogim žrtvama obiteljskog i rodno uvjetovanog nasilja, naglasili su iz Gavelle. Dodali su kako nasilje nije eksces koji se događa iznimno ili u nekim prilikama, već je sastavni dio društvenog ugovora koji svi živimo.

Na Cvjetnom trgu devet djevojaka prebijenih lica točno u podne sjelo je na crne podmetače te na zvuk sirene leglo na pod. Iznad njih dva su muškarca držala natpis “Za ženu je dom najnesigurnije mjesto". Nakon 10 minuta, na ponovni zvuk sirene, djevojke su ustale i otišle.

Drugi performans povodom "Sigurne kuće" Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ovim, drugim performansom Gavella najavljuje autorski projekt Anice Tomić i Jelene Kovačić, "Sigurna kuća" koji je nastao prema istoimenom romanu Marine Vujčić. Intimna priča protagonista prati višegodišnji odnos manipulacije, kontrole, izolacije, psihičkog i fizičkog nasilja pokušavajući odgovoriti na pitanje jesmo li kao društvo konačno spremni razumjeti one koji trpe nasilje, a osuditi one koji ga čine ili još uvijek tražimo opravdanja jer je teško povjerovati kako se nasilje može dogoditi svakome, pa i nama.

U predstavi glume Ksenija Pajić, Filip Šovagović, Barbara Nola, Ivan Simon, Lana Meniga, Đorđe Kukuljica, Dijana Vidušin, Enes Vejzović, Ivana Bolanča, Siniša Ružić i Helena Buljan.