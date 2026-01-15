Naši Portali
HAVC priopćio rezultate

Hrvatske filmove u 2025. pogledalo je preko 320 tisuća ljudi, a najgledanija je priča o simpatičnoj djevojčici Paulini P.

Drugi dnevnik Pauline P.
HAVC
Autori: Hina, Tea Radović
15.01.2026.
u 16:53

Dokumentarni filmovi su u 2025. imali 81.910 gledatelja, a "Fiume o morte!" preuzeo je titulu najgledanijeg dokumentarca od osamostaljenja Hrvatske, koju je, s više od 34 tisuće gledatelja, do ove godine nosio film "Fahrenheit 9/11" Michaela Moora

Hrvatske filmove u prošloj godini u kinima je pogledalo 328.526 gledatelja, što je drugi najbolji rezultat od osnutka Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC). U kinima je prikazano sveukupno 48 naslova, od kojih 36 premijerno - 22 dugometražna igrana filma, koja uključuju i devet manjinskih koprodukcija, te 14 dokumentarnih, uključujući dvije manjinske koprodukcije. 

Kako su priopćili iz HAVC-a, najgledaniji film bio je "Drugi dnevnik Pauline P.", dok je dokumentarce pogledalo gotovo 82 tisuće ljudi. Ravnatelj HAVC-a Chris Marcich rekao je kako su iznimno zadovoljni rezultatima u 2025., a broj gledatelja vidi kao važan pokazatelj povjerenja publike i potvrda da domaći film ima svoje mjesto i relevantnost u kinima. "Ovi rezultati plod su kontinuiranog rada autora, producenata, distributera i povjerenja kinoprikazivača u domaći film", rekao je. Po njegovim riječima, uspjeh dokumentarnog filma pokazuje da publika prepoznaje kvalitetu, relevantnost i autentičnost domaće dokumentaristike koja već godinama zauzima važno mjesto u hrvatskoj kinematografiji. "HAVC snažno podupire razvijanje navike gledanja domaćeg filma, razumijevanja filmskog jezika i stvaranja emocionalne veze s nacionalnom kinematografijom koji su ključni temelji ovakvih uspjeha, ali i poticaj da u tom smjeru nastavimo još predanije", dodao je.

Nastavak dječjeg hita inspiriranog knjigama Sanje Polak, "Drugi dnevnik Pauline P." redatelja Nevena Hitreca i scenarista Ivana Turkovića-Krnjaka, pogledalo je preko 74 tisuće ljudi, što ga čini šestim najgledanijim filmom hrvatskim kinima uopće.

Drugi najgledaniji hrvatski naslov, dugometražni igrani film "260 dana" Jakova Sedlara i scenarista Dominika Sedlara, snimljen po istoimenom autobiografskom romanu Marijana Gubine, pogledalo je gotovo 64 tisuće ljudi, dok se na trećem mjestu najgledanijih filmova našao dokumentarno-igrani film "Fiume o morte!" redatelja i scenarista Igora Bezinovića. Ovaj film hrvatski je kandidat za nominaciju za nagradu Oscar te je u utrci za Europske filmske nagrade, a u kinima ga je pogledalo gotovo 39 tisuća ljudi. 

Fiume o morte!
"Fiume o morte!"
Foto: Pula Film Festival

S više od 37 tisuća gledatelja, četvrto mjesto na listi najgledanijih filmova zauzima dječji film "Bumbarovo ljeto" redatelja Daniela Kušana i scenarista Marka Hrenovića, Ivana Turkovića Krnjaka i Daniela Kušana, a dokumentarni film "Sokol - Nezaustavljiv kao sudbina" Eduarda i Dominika Galića, o vukovarskom heroju Velimiru Đereku Sokolu, pogledalo je nešto više od 22 tisuće ljudi, što ga svrstava na peto mjesto ove ljestice.

Sokol - Nezaustavljiv kao sudbina
"Sokol - Nezaustavljiv kao sudbina"
Foto: VL

Dokumentarni filmovi su u 2025. imali 81.910 gledatelja, a "Fiume o morte!" preuzeo je titulu najgledanijeg dokumentarca od osamostaljenja Hrvatske, koju je, s više od 34 tisuće gledatelja, do ove godine nosio film "Fahrenheit 9/11" Michaela Moora. "Sokol - Nezaustavljiv kao sudbina" drugi je najgledaniji dokumentarac u 2025., a zapažene rezultate postigli su i "Mirotvorac" Ivana Ramljaka, "Treći svijet" Arsena Oremovića te "Izgubljeni Dream Team" Jure Pavlovića.

Ovogodišnji rezultati drugi su najbolji rezultati od osnutka HAVC-a, odmah nakon 2013. godine, kada je bilo gotovo 440 tisuća gledatelja, a za dlaku su bolji od rezultata iz 2012. godine, kada je hrvatske filmove vidjelo 328.158 gledatelja - samo 368 manje nego u 2025. godini. HAVC je priopćio i da je tržišni udio hrvatskog filma u segmentu broja gledatelja iznosio 9,26 posto, što ga svrstava na treće mjesto najboljih rezultata u ovom stoljeću, iza 2013. (11,18 posto) te 2006. (10,01 posto).

Ključne riječi
kultura Sokol Igor Bezinović Fiume o morte! Sanja Polak Paulina P. HAVC kino film

