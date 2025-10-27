Hrabro je prepričao priču o Isusu kakvu svi znamo i napisao novu, drukčiju

Ovogodišnja književna nagrada Ksaver Šandor Gjalski sinoć je svečano u Zaboku uručena Robertu Međurečanu.

Nagrađen je za roman „Tako neka bude” koji je prosudbeno povjerenstvo ocijenilo najboljim u konkurenciji 74 djela pristiglih na natječaj. O pobjedniku je odlučio žiri u sastavu Strahimira Primorca, Dunje Detoni Dujmić, Sofije Keča, Ingrid Lončar i Kristiana Novaka kao predsjednika žirija.

Međurečanu je ovo peti roman za koji sam kaže da mu je dosad najbolji tekst, a riječ je o svojevrsnom trileru smještenom u Judeju u Kristovo doba s jakom duhovnom dimenzijom koja se ogleda i prepoznaje u sadašnjosti.

- Posebno pred ovolikom publikom koja je došla, stvarno nisam očekivao toliko ljudi i hvala Zagorcima, stvarno su fantastična publika. To je najstarija nagrada književna koja se već 40 godina i više održala, ima tu težinu, ima tu tradiciju, izjavio je Međurečan, prenosi HRT.

Robert Međurečan rođen je 1969. godine u Zagrebu. Prvi roman "Prodajem odličja, prvi vlasnik" objavljen je 2008. i odmah postao vrlo zapažen – prikazao je Domovinski rat i branitelje na drukčiji način od plošnih medijskih napisa. Te je godine roman bio nominiran u svim natječajima za roman godine. I njegovi sljedeći romani – "Kad jaganjci utihnu u Zdihovu" (2011.), "Krletka za glinenog goluba" (2019.) i "Domovina to go" (2022.) redovito su uvrštavani među romane godine, a redovito sa svojim kratkim pričama sudjeluje i u Večernjakovu natječaju Ranko Marinković na kojem je bio i nagrađivan.

U pobjedničkom romanu "Tako neka bude" Međurečan zadire u neka sveta mjesta kršćanstva. Radnja je smještena na Bliski istok, u Judeju početkom 1. stoljeća n.e. kad Krist već hoda zemljom, ali nitko još nije siguran koji je mesija pravi, a koji lažni. U romanu se pojavljuju dobro poznati biblijski likovi: Ivan Krstitelj, Mirjam kao možebitna Marija Magdalena, Baltazar kao utamničeni starac i Bosonogi kao mogući Krist. Svi su u očekivanju proroka, mesije, onog pravog i jedinog koji dolazi spasiti svijet, dok izdajnik svog naroda, mladi Židov Eleazar i jedan Delmat love i odvode na križ lažne židovske proroke. Međurečan je učinio uistinu originalnu i hrabru stvar: prepričao je priču o Isusu kakvu svi znamo i kakva je u temeljima zapadne civilizacije i napisao novu, drukčiju.