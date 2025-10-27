Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 136
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#VOJNI ROK
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
Robertu Međurečanu uručen Gjalski

Hrabro je prepričao priču o Isusu kakvu svi znamo i napisao novu, drukčiju

Zagreb: Intervju s književnikom Robertom Međurečanom
Sandra Simunovic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
27.10.2025.
u 14:31

Ovogodišnja nagrada Ksaver Šandor Gjalski Međurečanu je tijekom prošlog vikenda uručena u Zaboku, a nagrađen je za svoj peti roman "Tako neka bude" čiju je radnju smjestio na na Bliski istok, u Judeju početkom 1. stoljeća n.e. kad Krist već hoda zemljom, ali nitko još nije siguran koji je mesija pravi, a koji lažni

Ovogodišnja književna nagrada Ksaver Šandor Gjalski sinoć je svečano u Zaboku uručena Robertu Međurečanu

Nagrađen je za roman „Tako neka bude” koji je prosudbeno povjerenstvo ocijenilo najboljim u konkurenciji 74 djela pristiglih na natječaj. O pobjedniku je odlučio žiri u sastavu Strahimira Primorca, Dunje Detoni Dujmić, Sofije Keča, Ingrid Lončar i Kristiana Novaka kao predsjednika žirija.

Međurečanu je ovo peti roman za koji sam kaže da mu je dosad najbolji tekst, a riječ je o svojevrsnom trileru smještenom u Judeju u Kristovo doba s jakom duhovnom dimenzijom koja se ogleda i prepoznaje u sadašnjosti.

- Posebno pred ovolikom publikom koja je došla, stvarno nisam očekivao toliko ljudi i hvala Zagorcima, stvarno su fantastična publika. To je najstarija nagrada književna koja se već 40 godina i više održala, ima tu težinu, ima tu tradiciju, izjavio je Međurečan, prenosi HRT.

Robert Međurečan rođen je 1969. godine u Zagrebu. Prvi roman "Prodajem odličja, prvi vlasnik" objavljen je 2008. i odmah postao vrlo zapažen – prikazao je Domovinski rat i branitelje na drukčiji način od plošnih medijskih napisa. Te je godine roman bio nominiran u svim natječajima za roman godine. I njegovi sljedeći romani – "Kad jaganjci utihnu u Zdihovu" (2011.), "Krletka za glinenog goluba" (2019.) i "Domovina to go" (2022.) redovito su uvrštavani među romane godine, a redovito sa svojim kratkim pričama sudjeluje i u Večernjakovu natječaju Ranko Marinković na kojem je bio i nagrađivan.

U pobjedničkom romanu "Tako neka bude" Međurečan zadire u neka sveta mjesta kršćanstva. Radnja je smještena na Bliski istok, u Judeju početkom 1. stoljeća n.e. kad Krist već hoda zemljom, ali nitko još nije siguran koji je mesija pravi, a koji lažni. U romanu se pojavljuju dobro poznati biblijski likovi: Ivan Krstitelj, Mirjam kao možebitna Marija Magdalena, Baltazar kao utamničeni starac i Bosonogi kao mogući Krist. Svi su u očekivanju proroka, mesije, onog pravog i jedinog koji dolazi spasiti svijet, dok izdajnik svog naroda, mladi Židov Eleazar i jedan Delmat love i odvode na križ lažne židovske proroke. Međurečan je učinio uistinu originalnu i hrabru stvar: prepričao je priču o Isusu kakvu svi znamo i kakva je u temeljima zapadne civilizacije i napisao novu, drukčiju. 

Ključne riječi
nagrada ksaver šandor gjalski Robert Međurečan

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Pula: Najavljen program 31. Sajma knjige u Istri
Video sadržaj
objavljen program

Evo što nas očekuje na 31. izdanju književnog festivala Sa(n)jam knjige u Istri

Glavna pozornica Sajma, koji će se održati od 28. studenoga do 7. prosinca, ponovno će biti pulski Dom hrvatskih branitelja, koji će, "kao hram knjige i palača autora", u gotovo 100 programa ugostiti više od 100 eminentnih autora iz cijelog svijeta. Dolaze ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za književnost László Krasznahorkai, japanska spisateljica Hiroko Oyamada, gruzijska spisateljica Tamta Melashvili, talijanska autorica Dacia Maraini i mnogi drugi

Uručenje knjige Yuvalu Noah Harariju
Video sadržaj
3
jedan od najutjecajnijih intelektualaca današnjice

Harari iz Hrvatske nosi Večernjakovu knjigu Hrvati koji su mijenjali svijet

Na druženju koje se održalo u srijedu, 22. listopada, Ankica Mamić izraelskom povjeničaru Yuvalu Noah Harariju uručila je poklon, knjigu "Hrvati koji su mijenjali svijet" na engleskom jeziku. Harari će tako imati priliku čitati o 12 hrvatskih velikana koji su zadužili ne samo Hrvatsku već i cijeli svijet, a autor knjige, koja je dio je velikog multimedijalnog projekta Večernjeg lista iz 2020. godine, je glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić

"Nemoguće bogatstvo"
Nove avanture omiljenih penzića

U petom nastavku knjige pred Klubom istražitelja težak je zadatak - mogu li na vrijeme spriječiti ubojstvo?

Ako još niste stigli pročitati prva četiri nastavka urnebesnog serijala Richarda Osmana, premisa, ukratko, glasi ovako – četvero penzića svoje zlatne godine života provodi u luksuznoj zajednici umirovljenika Cooper's Chase u pitoresknom engleskom kraju nedaleko od Kenta. Međutim, umjesto da krate vrijeme igranjem kartaških igara ili možda pletenjem, ovi se junaci sastaju svakog četvrtka u jednoj od soba za rekreaciju i rješavaju stare i zaboravljene kriminalističke slučajeve

Učitaj još

Kupnja