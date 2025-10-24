Evo što nas očekuje na 31. izdanju književnog festivala Sa(n)jam knjige u Istri

Ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za književnost László Krasznahorkai i amblematski autor pulskog Sa(n)jam knjige u Istri Boris Dežulović počasni su gosti 31. Sa(n)jam knjige u Istri, koji će se održati od 28. studenoga do 7. prosinca, sa središnjom temom "Nemiri". Krasznahorkai će predstaviti knjigu "Herscht 07769" i biti gost prvog ovogodišnjeg Doručka s autorom, a Dežulović dolazi s novim romanom "Tko je taj čovjek", koji duboko zadire u središnju sajamsku temu.

Glavna pozornica Sajma i ove je godine pulski Dom hrvatskih branitelja, koji će, "kao hram knjige i palača autora", u gotovo 100 programa ugostiti više od 100 eminentnih autora iz cijelog svijeta.

"Neizmjerno nas raduje dolazak ovogodišnjeg dobitnika Nobelove nagrade za književnost Lászla Krasznahorkaia na 31. Sa(n)jam knjige u Istri", rekla je direktorica Sajma Magdalena Vodopija ocijenivši ga iznimno važnim događajem koji "samo naizgled baca sjenu na moćan i bogat program ovogodišnjega Sajma". U Pulu dolazi deset značajnih inozemnih autorica i autora te sjajna ekipa od gotovo sto domaćih, istaknula je Vodopija te dodala da je riječ o velikim autorima. Posebno je izdvojila i dvije premijere nastale u sajamskoj produkciji - izložbu "Sajam na oko" Mauricija Ferlina i film "Snovi od papira" Borisa Miljkovića, koji govore o kreativnim nemirima koji su oblikovali uzbudljiva tri desetljeća pulskog Sajma.

"Kroz knjige autora 31. Sajma razgovarat ćemo o intimnim nemirima, nemirima svijeta i nemirima gradova, promišljati umjetničke nemire sve do nemira koji nas okružuju i onih koji su pred nama", rekla je direktorica Sajma najavivši središnji okrugli stol na kojemu će sudjelovati književnica i filozofkinja Ljiljana Filipović, astronom Korado Korlević i teoretičarka i povjesničarka umjetnosti Leonida Kovač.

Vodopija je dodala da će kroz književne premijere o umjetničkim nemirima svjedočiti i inozemni gosti 31. Sajma. Među njima je Hiroko Oyamada, jedna od najzanimljivijih suvremenih japanskih spisateljica, rođena u Hirošimi, a na Sajmu će kao prva autorica koja iz Japana dolazi u Hrvatsku, predstaviti roman "Tvornica".

U Pulu dolazi i Burhan Sönmez, višestruko nagrađivani pisac čiji su romani prevedeni na više od 40 jezika, a predsjednik je međunarodnog PEN-a. Ovaj "turski Marquez" u sajamskom programu Bijelo i crno more predstavit će knjigu "Kamen i sjena". Gošća programa Moć žene, gruzijska spisateljica Tamta Melashvili, predstavit će svijet gruzijskih žena kroz roman "Kos, kos, kupina", čija je ekranizacija svjetski poznata.

"S nama će ponovno biti i velika Dacia Maraini, koja je na Sajmu bila 2002. godine i očarala pulsku publiku. Intelektualka, legenda talijanske literarne scene, supruga Alberta Moravie i prijateljica Pier Paola Pasolinija, Dacia Maraini dolazi s knjigom 'Dragi Pier Paolo'", istaknula je Vodopija. Program Storie italiane, najavila je, ugostit će i mladu, već afirmiranu talijansku spisateljicu, prevoditeljicu i novinarku Claudiu Durastanti, koja dolazi s romanom zanimljive autorske poetike "Missitalia".

Ovogodišnji Sajam okreće s autorima koji dolaze, a ove je godine to Gabrijela Rukelj Kraškovič ,s kojom će biti inauguriran program "Debitanti/ce trče prvi krug" gdje se predstavljaju debitant/ica godine po izboru pulskog Sajma. Ova će autorica u Puli predstaviti svoj prvijenac "U kući i u vrtu bilo je mnogo cvijeća", knjigu koja nosi epitete "književne svečanosti".