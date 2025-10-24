Naši Portali
objavljen program

Evo što nas očekuje na 31. izdanju književnog festivala Sa(n)jam knjige u Istri

Pula: Najavljen program 31. Sajma knjige u Istri
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
24.10.2025.
u 12:06

Glavna pozornica Sajma, koji će se održati od 28. studenoga do 7. prosinca, ponovno će biti pulski Dom hrvatskih branitelja, koji će, "kao hram knjige i palača autora", u gotovo 100 programa ugostiti više od 100 eminentnih autora iz cijelog svijeta. Dolaze ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za književnost László Krasznahorkai, japanska spisateljica Hiroko Oyamada, gruzijska spisateljica Tamta Melashvili, talijanska autorica Dacia Maraini i mnogi drugi

Ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za književnost László Krasznahorkai i amblematski autor pulskog Sa(n)jam knjige u Istri Boris Dežulović počasni su gosti 31. Sa(n)jam knjige u Istri, koji će se održati od 28. studenoga do 7. prosinca, sa središnjom temom "Nemiri". Krasznahorkai će predstaviti knjigu "Herscht 07769" i biti gost prvog ovogodišnjeg Doručka s autorom, a Dežulović dolazi s novim romanom "Tko je taj čovjek", koji duboko zadire u središnju sajamsku temu. 

Glavna pozornica Sajma i ove je godine pulski Dom hrvatskih branitelja, koji će, "kao hram knjige i palača autora", u gotovo 100 programa ugostiti više od 100 eminentnih autora iz cijelog svijeta.

"Neizmjerno nas raduje dolazak ovogodišnjeg dobitnika Nobelove nagrade za književnost Lászla Krasznahorkaia na 31. Sa(n)jam knjige u Istri", rekla je direktorica Sajma Magdalena Vodopija ocijenivši ga iznimno važnim događajem koji "samo naizgled baca sjenu na moćan i bogat program ovogodišnjega Sajma". U Pulu dolazi deset značajnih inozemnih autorica i autora te sjajna ekipa od gotovo sto domaćih, istaknula je Vodopija te dodala da je riječ o velikim autorima. Posebno je izdvojila i dvije premijere nastale u sajamskoj produkciji - izložbu "Sajam na oko" Mauricija Ferlina i film "Snovi od papira" Borisa Miljkovića, koji govore o kreativnim nemirima koji su oblikovali uzbudljiva tri desetljeća pulskog Sajma.

"Kroz knjige autora 31. Sajma razgovarat ćemo o intimnim nemirima, nemirima svijeta i nemirima gradova, promišljati umjetničke nemire sve do nemira koji nas okružuju i onih koji su pred nama", rekla je direktorica Sajma najavivši središnji okrugli stol na kojemu će sudjelovati književnica i filozofkinja Ljiljana Filipović, astronom Korado Korlević i teoretičarka i povjesničarka umjetnosti Leonida Kovač.

Vodopija je dodala da će kroz književne premijere o umjetničkim nemirima svjedočiti i inozemni gosti 31. Sajma. Među njima je Hiroko Oyamada, jedna od najzanimljivijih suvremenih japanskih spisateljica, rođena u Hirošimi, a na Sajmu će kao prva autorica koja iz Japana dolazi u Hrvatsku, predstaviti roman "Tvornica".

U Pulu dolazi i Burhan Sönmez, višestruko nagrađivani pisac čiji su romani prevedeni na više od 40 jezika, a predsjednik je međunarodnog PEN-a. Ovaj "turski Marquez" u sajamskom programu Bijelo i crno more predstavit će knjigu "Kamen i sjena". Gošća programa Moć žene, gruzijska spisateljica Tamta Melashvili, predstavit će svijet gruzijskih žena kroz roman "Kos, kos, kupina", čija je ekranizacija svjetski poznata.

"S nama će ponovno biti i velika Dacia Maraini, koja je na Sajmu bila 2002. godine i očarala pulsku publiku. Intelektualka, legenda talijanske literarne scene, supruga Alberta Moravie i prijateljica Pier Paola Pasolinija, Dacia Maraini dolazi s knjigom 'Dragi Pier Paolo'", istaknula je Vodopija. Program Storie italiane, najavila je, ugostit će i mladu, već afirmiranu  talijansku spisateljicu, prevoditeljicu i novinarku Claudiu Durastanti, koja dolazi s romanom zanimljive autorske poetike "Missitalia".

Ovogodišnji Sajam okreće s autorima koji dolaze, a ove je godine to Gabrijela Rukelj Kraškovič ,s kojom će biti inauguriran program "Debitanti/ce trče prvi krug" gdje se predstavljaju debitant/ica godine po izboru pulskog Sajma. Ova će autorica u Puli predstaviti svoj prvijenac "U kući i u vrtu bilo je mnogo cvijeća", knjigu koja nosi epitete "književne svečanosti".

