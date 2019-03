Frank Zappa na turneju će 26 godina nakon smrti, a vraća se i virtualna Amy Winehouse

Kad su koncem sedamdesetih najbogatiji rock-izvođači poput Led Zeppelin, The Who ili Genesis započeli među spektakularna scenska pomagala uvoditi lasere, vidoviti britanski rock-kritičari na stranicama New Musical Expressa i Melody Makera zapitali su se “znači li to da uskoro nećemo gledati Jimmyja Pagea i Roberta Planta uživo, nego će oni sjediti uz kamin u svojim vilama, a svijetom će putovati njihova hologramska verzija?”.

Četrdeset godina kasnije, takva se predviđanja pokazuju istinitima, događa se upravo to, pogotovo u slučajevima preminulih glazbenika. Skorašnja hologramska turneja Franka Zappe, Amy Winehouse i ABBA-e, ili prošla “ukazanja” Marije Callas, Billie Hollyday i Michaela Jacksona, govore nam da smo ušli u doba u kojem ništa nije nemoguće, pa ni kreiranje nastupa umrlih glazbenika za vjernu publiku.

Dojam da su doista živi

Koje očito ima više nego dovoljno i vrlo je zainteresirana za gledanje svojih omiljenih izvođača makar i u hologramskoj inačici. Sve je počelo “nastupom” repera Tupaca Shakura na američkom festivalu Coachella 2012. kad se virtualno pridružio Dr. Dreu i Snoop Doggu, a trenutak “uskrsnuća”, ili barem “drugog dolaska”, ostavio je dojam na desetke tisuće posjetitelja. Otad su slična virtualna ukazanja u SAD-u imali Michael Jackson na dodjeli nagrada Billboarda 2014., Ronnie James Dio, pa čak i Whitney Houston čiji je program, kao i onaj 40-minutni Billie Hollyday, prikazivan dnevno u Los Angelesu, dok 2017. nije prekinut jer su nasljednici odlučili da tehnologija (još) nije na dovoljno visokoj razini.

No, predviđanja glazbene industrije iz 2012. napokon bi se mogla ostvariti ove godine kad nekoliko “poboljšanih” projekata kreće na turneje na kojima bi hologramske predstave mogle postati atrakcija za najširu publiku i, dakako, najveću zaradu. ABBA-u možda uskoro nećete moći slušati samo u mjuziklu “Mamma Mia” kazališta Komedija jer Benny Andersson od 2016. radi na projektu “ABBAtars” koji će ove godine ABBA-u odvesti na hologramsku turneju. Slično razmišljaju i braća Michaela Jacksona, kojima je ponuđen projekt reanimacije sastava Jacksons 5 s, dakako, hologramskim doprinosom zlatne koke Michaela.

Hologramski projekt “The Bizarre World of Frank Zappa” možda je najozbiljniji već i radi vizionarstva samog Zappe. Trenutačno se reklamira sloganom “Live on Tour 2019.”, a nakon devet gradova SAD-a u travnju, pa potom pet datuma u Velikoj Britaniji u svibnju, Zappa će se pojaviti i na španjolskom festivalu Doctor Music od 12. do 14. srpnja. Projekt koji autorski vodi njegov sin Ahmet osim obilnog korištenja materijala iz arhiva uključivat će i svirku nekadašnjih Zappinih glazbenika koji će pratiti njegovu hologramsku verziju.

Pohlepna obitelj ili potreba?

Slično kao i kod Amy Winehouse, čiji otac najavljuje “turneju” ove godine u kojoj će hologramske vokalne izvedbe Amy Winehouse poduprti bend svirkom uživo i prateće pjevačice. Više je nego ironično da projekt vodi Mitch Winehouse, poznat po volji da besramno zaradi novac na kćeri još dok je bila živa. Primjerice, gledao sam njezin zadnji nastup u Beogradu 2011., gdje joj upravo otac nije dopustio da ode s pozornice i prekine koncert dok nije prošlo 75 minuta, kako organizatoru ne bi morali vratiti novac, iako je od početka bilo jasno da već tada gledamo “hologram” pjevačice na rubu psihičkog sloma.

Projekt oživljavanja Amy Winehouse vodi kompanija Base Hologram, koja se već pozabavila sličnim reanimacijama Marije Callas i Roya Orbisona. Iako su tada mnogi u publici govorili o dojmu “kao da su ih vidjeli uživo”, zasigurno je da Mitch i šef Base Holograma Brian Becker imaju i druge, a ne samo virtualne motive. U Base Hologramu planiraju na takvim projektima ove godine zaraditi između 25 i 35 milijuna dolara.