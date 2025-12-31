Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 134
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DOČEK NOVE GODINE
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
postavila 38 ruža

Umjetnica Arijana Lekić-Fridrih obratila se pratiteljima na Facebooku: 'Neka 2026. bude godina ustrajnosti i promjena'

Zagreb: Arijana Lekić-Fridrih održala je posljednju Tihu misu
Mia Slafhauzer/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
31.12.2025.
u 16:32

Umjetnica Arijana Lekić-Fridrih posljednjeg se dana ove godine publici obratila na Facebooku, gdje je komentirala Kumerleovu radnju gaženja ruža, kao i cjelokupnu 2025. godinu

Nakon pune tri godine stajanja nasuprot takozvanim klečavcima na hrvatskim trgovima, Arijana Lekić-Fridrih 6. prosinca 2025. u Zagrebu je održala posljednju "Tihu misu". To se dogodilo ne samo na dan 18. femicida ove godine u Hrvatskoj, nego i drugog femicida u samo dva dana, pokazujući koliko je bolno aktualan ovaj društveni problem, pisala je za Večernji list Milena Zajović.

Kao što je vjerojatno već svima poznato, 38 ruža - koje simboliziraju 38 ubijenih žena u zadnje tri godine, a koje je umjetnica postavila na Trgu bana Josipa Jelačića - pregazio je muškarac koji je izašao iz grupe molitelja, a nešto kasnije otkriven je i njegov identitet. Bio je to Toni Kumerle, glazbenik koji je već poznat u desničarskim krugovima, a koji glazbu stvara sa svojim bratom Petrom.

Umjetnica Arijana Lekić-Fridrih posljednjeg se dana ove godine publici obratila i na Facebooku, gdje je komentirala Kumerleovu radnju gaženja ruža, kao i cjelokupnu 2025. koja je, prema njezinim riječima, bila "teška, nasilna, često obeshrabrujuća, ali i godina u kojoj se ponovno pokazalo koliko su ljudskost, solidarnost, hrabrost i upornost neuništivi"

Njezinu objavu u nastavku prenosimo u cjelosti.

"2025. godina bila je godina u kojoj se nije moglo stajati po strani. Bila je teška, nasilna, često obeshrabrujuća, ali i godina u kojoj se ponovno pokazalo koliko su ljudskost, solidarnost, hrabrost i upornost neuništivi.

Za mene je 2025. bila godina u kojoj su se umjetnost i aktivizam ponovno susreli tamo gdje im je i mjesto — na ulici, u tijelu, u gesti otpora. Ruže koje su gažene nisu nestale; one su postale simbol svega što pokušavaju uništiti, a ne uspijevaju. Jer svaka takva gesta razotkrije strah onih koji znaju da gube moralno tlo pod nogama.

Ova godina me nije učinila mirnijom — učinila me odlučnijom. Nije me slomila — naučila me koliko je važno ustrajati, čak i kada cijena postaje osobna. Naučila me i koliko je važno ne zaboraviti toplinu: smijeh među ženama na prosvjedima, zagrljaje nakon teških dana, tihe poruke podrške koje dolaze od onih koji možda ne mogu biti glasni, ali jesu prisutni.

U 2026. ulazim bez iluzija, ali s jasnom vjerom da je borba za ljudska prava dugotrajni odnos odgovornosti prema drugima. I prema sebi. Ne tražimo previše — tražimo život bez nasilja, jednakost bez uvjeta i društvo koje neće klečati pred fundamentalizmom, nego će stajati uspravno u obrani slobode.

Hvala svim mojim suborkinjama i suborcima koje ne mogu pobrojati jer ih je previše i bojim se da nekoga ne zaboravim, ali znate tko ste.

Ako je 2025. bila godina suočavanja, neka 2026. bude godina ustrajnosti i promjena. Ja sam spremna. I znam da nisam sama."

Ključne riječi
kultura Facebook molitelji femicid Toni Kumerle Arijana Lekić-Fridrih

Komentara 1

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
17:19 31.12.2025.

Ova odoba po ničemu nije poznata osim po provociranju i izvlačenju novaca iz državnog proračuna

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Filharmonijski bal 2025.
zagrebačka filharmonija

FOTO U rasprodanom Lisinskom održan je Filharmonijski bal, jedan od najiščekivanijih događaja zagrebačke kulturne sezone

O posebnosti Filharmonijskog bala i snažnoj povezanosti orkestra i publike govorio je maestro Dawid Runtz: "Ne mogu zamisliti Novu godinu bez Straussove glazbe, bečkih valcera i polki. Ta je glazba predivna i iznimno svečana, a Filharmonijski bal naš je način da tu tradiciju podijelimo sa zagrebačkom publikom i zajedno, u duhu glazbe i zajedništva, ispratimo godinu"

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!