Umjetnica Arijana Lekić-Fridrih obratila se pratiteljima na Facebooku: 'Neka 2026. bude godina ustrajnosti i promjena'

Nakon pune tri godine stajanja nasuprot takozvanim klečavcima na hrvatskim trgovima, Arijana Lekić-Fridrih 6. prosinca 2025. u Zagrebu je održala posljednju "Tihu misu". To se dogodilo ne samo na dan 18. femicida ove godine u Hrvatskoj, nego i drugog femicida u samo dva dana, pokazujući koliko je bolno aktualan ovaj društveni problem, pisala je za Večernji list Milena Zajović.

Kao što je vjerojatno već svima poznato, 38 ruža - koje simboliziraju 38 ubijenih žena u zadnje tri godine, a koje je umjetnica postavila na Trgu bana Josipa Jelačića - pregazio je muškarac koji je izašao iz grupe molitelja, a nešto kasnije otkriven je i njegov identitet. Bio je to Toni Kumerle, glazbenik koji je već poznat u desničarskim krugovima, a koji glazbu stvara sa svojim bratom Petrom.

Umjetnica Arijana Lekić-Fridrih posljednjeg se dana ove godine publici obratila i na Facebooku, gdje je komentirala Kumerleovu radnju gaženja ruža, kao i cjelokupnu 2025. koja je, prema njezinim riječima, bila "teška, nasilna, često obeshrabrujuća, ali i godina u kojoj se ponovno pokazalo koliko su ljudskost, solidarnost, hrabrost i upornost neuništivi".

Njezinu objavu u nastavku prenosimo u cjelosti.



"2025. godina bila je godina u kojoj se nije moglo stajati po strani. Bila je teška, nasilna, često obeshrabrujuća, ali i godina u kojoj se ponovno pokazalo koliko su ljudskost, solidarnost, hrabrost i upornost neuništivi.



Za mene je 2025. bila godina u kojoj su se umjetnost i aktivizam ponovno susreli tamo gdje im je i mjesto — na ulici, u tijelu, u gesti otpora. Ruže koje su gažene nisu nestale; one su postale simbol svega što pokušavaju uništiti, a ne uspijevaju. Jer svaka takva gesta razotkrije strah onih koji znaju da gube moralno tlo pod nogama.

Ova godina me nije učinila mirnijom — učinila me odlučnijom. Nije me slomila — naučila me koliko je važno ustrajati, čak i kada cijena postaje osobna. Naučila me i koliko je važno ne zaboraviti toplinu: smijeh među ženama na prosvjedima, zagrljaje nakon teških dana, tihe poruke podrške koje dolaze od onih koji možda ne mogu biti glasni, ali jesu prisutni.



U 2026. ulazim bez iluzija, ali s jasnom vjerom da je borba za ljudska prava dugotrajni odnos odgovornosti prema drugima. I prema sebi. Ne tražimo previše — tražimo život bez nasilja, jednakost bez uvjeta i društvo koje neće klečati pred fundamentalizmom, nego će stajati uspravno u obrani slobode.



Hvala svim mojim suborkinjama i suborcima koje ne mogu pobrojati jer ih je previše i bojim se da nekoga ne zaboravim, ali znate tko ste.



Ako je 2025. bila godina suočavanja, neka 2026. bude godina ustrajnosti i promjena. Ja sam spremna. I znam da nisam sama."