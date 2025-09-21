Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 51
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
Festival svjetskog kazališta

Francuzi poručili: I kada se svijet raspadne na ruševinama se može graditi

Festival svjetskog kazališta
Autor
Bojana Radović
21.09.2025.
u 11:13

Gavella je ugostila drugu predstavu na rasporedu ovogodišnjeg Festivala svjetskog kazališta, drugo francusko gostovanje. Bila je to „Sans tambour“ pariškog kazališta Théâtre des Bouffes du Nord, predstava koja se opire svim žanrovskim odrednicama, ali je istovremeno vrh izvedbenih umjetnosti našeg vremena.

Naslov predstave namjerno nije preveden, jer dolazi iz ratničke terminologije. Izraz „sans tambour ni trompette“ znači bez truba i bubnjeva i označava način na koji se poražena vojska povlači nakon bitke. Ovdje poraženih nema!

Vidjeli smo predstavu u raspadu identiteta u našem suvremenom svijetu, mirno možemo reći i raspad tog svijeta i svakog pojedinca u njemu. Redatelj Samuel Achache poručuje kako sve počinje raspadom. I zato se na sceni raspada jedna kuća, zajedno s njom jedna ljubav i jedan dom. Ali mjesto raspada, te ruševine koje sa scene prijete i publici u prvom redu mjesto su novog početka. Novi se svijet, nova ljubav i dom grade na tim ruševinama. No, daleko je ovo od neke linearne priče.

Na sceni je šestoro glazbenika i troje glumcima, koji su, usput budi rečeno i odlično pjevači, a uz sve njih glazba je ravnopravni lik ove začudne i zabavne predstave, na trenutak i dominantan. Glazbena partitura predstave djelo je Florenta Huberta, a temelj su mu poznate Schumanove pjesme (Liederkreis op. 39, Frauenliebe und Leben op. 42, Myrthen op. 25, Dichterliebe op. 48, Liederkreis op. 24), a važan dio predstave je i priča Wagnerove opere „Tristan i Izolda“ kroz koju se autor u drugom dijeli predstave obračunava s klišeom (ovdje krajnje ironiziran i sveden na apsurd) krajnje romantične ljubavi zbog koje se pobjeđuju zmajevi i pucaju srca. To je ljubav o kojoj govore velika djela, ona o kojoj i dnas mnogi sanjaju, a miljama je daleka od one kakvu vidimo na početku priče, jer u trenutku kada se kuća počinje rušiti, ona zdvaja jer ljubavi više nema, dok on govori o sifonu kojeg je nemoguće popraviti. 


Ukratko sve je ovdje na granici (pa i preko te granice) groteske, zabavno na način koji gledatelja tjera da misli.

Na to su nas natjerali glumci i glazbenici: Samuel Achache (redatelj je sebi dodijelio ulogu čovjeka sa sifonom) Gulrim Choï, Jean Dousteyssier, Lionel Dray, Florent Hubert, Sébastien Innocenti, Sarah Le Picard, Léo-Antonin Lutinier, Agathe Peyrat.  

Ključne riječi
Sans tambour 2025. Festival svjetskog kazališta

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

"Otello" Slovenkog narodnog gledališča Maribor
HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE

Slovenski umjetnici zatvorili su Zagrebački operni festival maestralnom izvedbom 'Otella'

Zagrebački operni festival završio je u petak, 20. rujna, Verdijevim "Otellom" u izvedbi Slovenskog narodnog gledališča Maribor. U sjajnoj izvedbi posebno su se istaknuli Carlo Ventre kao Otello, Bože Jurić Pešić kao Cassio te Luka Brajnik kao zloćudni Jago, no ponajviše treba pohvaliti Sabinu Cvilak u ulozi lijepe Desdemone, koja je izvedbom “Ave Marie” publiku ostavila bez daha

Zagreb: Završilo je 58. izdanje Međunarodnog festivala kazališta lutaka PIF
završio je Međunarodni festival kazališta lutaka

Glavnu nagradu 'Milan Čečuk' osvojilo je španjolsko kazalište Trukitrek za predstavu "Klik"

Stručni žiri, u sastavu Mario Drmać, Nina Maliková i Olga Vujović, nagradu za najbolju režiju dodijelio je Santiagu Tobaru za predstavu "Antuco", a nagrada "Tibor Sekelj", koja se tradicionalno dodjeljuje predstavi s najhumanijom porukom, jednoglasnom je odlukom ove godine dodjeljena se doktorici Liviji Kroflin, urednici službenog programa festivala

Nezaboravno iskustvo

Scenografija se pred publikom doslovno urušila – kuća se raspala ciglu po ciglu

Francusku predstavu "Sans Tambour" redatelja Samuela Achachea koja je oduševila europsku publiku, Zagrepčani mogu pogledati 20. rujna u kazalištu Gavella gdje gostuje u sklopu Festivala svjetskog kazališta. Predstava spaja glazbu, arhitekturu i raspad identiteta u jedinstvenu kazališnu strukturu, to je priča o iznenadnom urušavanju kuće i ljudi koji u njoj žive, a scenografija je neponovljiva

Učitaj još