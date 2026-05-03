FOTO Bivša pornodiva i njena partnerica održale vatreni svadbeni ritual u KIC-u

U subotu je u KIC-u počeo 24. Queer Zagreb festival, multimedijalna manifestacija ove godine posvećena sve progonjenijim transrodnim osobama. Program otvorenja započelo je predavanje jednog od najutjecajnijih suvremenih queer teoretičara Paula B. Preciada, a vrhunac je dosegnuo ritualnim činom kolektivnog vjenčanja za vatru, kao element života i smrti kojem su se u svojemu novom istraživačkom ciklusu posvetile Beth Stevens i Annie Sprinkle.

Ove izrazito vitalne, razigrane umjetnice i aktivistice, koje u svojem radu spajaju ekologiju i erotiku, zagrebačkoj su publici poznate i kao gošće Queer Zagreba 2008. godine, a Annie Sprinkle, inače jedna od kultnih pornodiva s kraja 20. stoljeća, koja je u Zagrebu bila i sredinom devedesetih, u sklopu “skandaloznog” izdanja festivala Eurokaz, kada se publika, među ostalim, mogla fotografirati ispod njenih gigantskih grudi.

Svjesna da ovo zvuči pomalo sumanuto, naglasit ću da Stevens i Sprinkle u svojem radu miješaju teoriju i praksu, različite medije od filma do performansa, te jako puno humora kojim je bio obilježen i njihov novi zagrebački nastup. U punom kinu Surogat prikazale su nam i svoj novi “ekoseksualni” film u kojem na provokativan i humoran način skreću pozornost na problem nekontroliranih šumskih požara koji su posljedica naše otuđenosti od prirode, kao i neodgovorne eksploatacije njenih resursa.

Koncept vjenčanja za prirodne elemente, koji njeguju već godinama, tako je dio performativne prakse povezivanja i, još važnije, obvezivanja na ljubav prema prirodi – u ovom slučaju vatri, koja u kontroliranom obliku pomaže u održavanju ekološkog balansa. Slične su izvedbe prije imale na najutjecajnijim festivalima svijeta, od Venecijanskog bijenala do Documente, kao i u teatru &TD već spomenute 2008. godine.

Na zagrebačkom vatrenom vjenčanju, uz publiku koja je u zboru čitala svadbene zavjete, program su upotpunile glazbenica Lea Jevtić, koreograf Bruno Isaković te glumica Milica Manojlović, koja je čitala svoju autorsku poeziju, dok je kratki razgovor s umjetnicama vodio Srđan Sandić.

Sljedeće na programu je predavanje Darka Lukića “Umjetnost u neprijateljskom okruženju – između hegemonije, performativnosti i mikropolitike otpora”, koje će se održati 9. svibnja u Knjižnici Bogdana Ogrizovića, a organizatori ističu suradnju s KNAP-om i tri dana pod egidom Queer Pešča, u sklopu čega će biti predstavljene tri recentne Dominove koprodukcije: “Babin kuk gori” Gonzala Quintane, “Ministranti” Zlatka Pakovića te “Only Under” Brune Isakovića i Ane Mrak.

U programu 24. Queer Zagreba, koji traje do 30. svibnjam, sudjelovat će gosti iz desetak zemalja. To su Gabrijel Lazić, Rajna Racz, Køteren og Terrieren, Maiamar Abrodos, Natalia Villamil, Hazem Header, Fernando Troya i RAM Botero, a najavljene su i izložbe “Trans Balkan” Aleksandra Crnogorca te “Archivo de la Memoria Trans” u Muzeju grada Zagreba•