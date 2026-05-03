Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 126
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Queer Zagreb

FOTO Bivša pornodiva i njena partnerica održale vatreni svadbeni ritual u KIC-u

Zagreb: Svečano otvorenje 24. Queer Zagreb Sezone
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/6
Autor
Milena Zajović
03.05.2026.
u 19:50

Beth Stevens i Annie Sprinkle u svojem radu miješaju umjetnost, aktivizam i erotiku, a sve uz mnogo razigranog humora

U subotu je u KIC-u počeo 24. Queer Zagreb festival, multimedijalna manifestacija ove godine posvećena sve progonjenijim transrodnim osobama. Program otvorenja započelo je predavanje jednog od najutjecajnijih suvremenih queer teoretičara Paula B. Preciada, a vrhunac je dosegnuo ritualnim činom kolektivnog vjenčanja za vatru, kao element života i smrti kojem su se u svojemu novom istraživačkom ciklusu posvetile Beth Stevens i Annie Sprinkle.

Ove izrazito vitalne, razigrane umjetnice i aktivistice, koje u svojem radu spajaju ekologiju i erotiku, zagrebačkoj su publici poznate i kao gošće Queer Zagreba 2008. godine, a Annie Sprinkle, inače jedna od kultnih pornodiva s kraja 20. stoljeća, koja je u Zagrebu bila i sredinom devedesetih, u sklopu “skandaloznog” izdanja festivala Eurokaz, kada se publika, među ostalim, mogla fotografirati ispod njenih gigantskih grudi.

Svjesna da ovo zvuči pomalo sumanuto, naglasit ću da Stevens i Sprinkle u svojem radu miješaju teoriju i praksu, različite medije od filma do performansa, te jako puno humora kojim je bio obilježen i njihov novi zagrebački nastup. U punom kinu Surogat prikazale su nam i svoj novi “ekoseksualni” film u kojem na provokativan i humoran način skreću pozornost na problem nekontroliranih šumskih požara koji su posljedica naše otuđenosti od prirode, kao i neodgovorne eksploatacije njenih resursa.

Koncept vjenčanja za prirodne elemente, koji njeguju već godinama, tako je dio performativne prakse povezivanja i, još važnije, obvezivanja na ljubav prema prirodi – u ovom slučaju vatri, koja u kontroliranom obliku pomaže u održavanju ekološkog balansa. Slične su izvedbe prije imale na najutjecajnijim festivalima svijeta, od Venecijanskog bijenala do Documente, kao i u teatru &TD već spomenute 2008. godine.

Na zagrebačkom vatrenom vjenčanju, uz publiku koja je u zboru čitala svadbene zavjete, program su upotpunile glazbenica Lea Jevtić, koreograf Bruno Isaković te glumica Milica Manojlović, koja je čitala svoju autorsku poeziju, dok je kratki razgovor s umjetnicama vodio Srđan Sandić.

Sljedeće na programu je predavanje Darka Lukića “Umjetnost u neprijateljskom okruženju – između hegemonije, performativnosti i mikropolitike otpora”, koje će se održati 9. svibnja u Knjižnici Bogdana Ogrizovića, a organizatori ističu suradnju s KNAP-om i tri dana pod egidom Queer Pešča, u sklopu čega će biti predstavljene tri recentne Dominove koprodukcije: “Babin kuk gori” Gonzala Quintane, “Ministranti” Zlatka Pakovića te “Only Under” Brune Isakovića i Ane Mrak.

U programu 24. Queer Zagreba, koji traje do 30. svibnjam, sudjelovat će gosti iz desetak zemalja. To su Gabrijel Lazić, Rajna Racz, Køteren og Terrieren, Maiamar Abrodos, Natalia Villamil, Hazem Header, Fernando Troya i RAM Botero, a najavljene su i izložbe “Trans Balkan” Aleksandra Crnogorca te “Archivo de la Memoria Trans” u Muzeju grada Zagreba•

Ključne riječi
brak performans ekologija pornografija seks transrodnost Queer Zagreb Beth Stevens Annie Sprinkle

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

50. izvedba 'Važnije polovice'

Lavovski posao je sedam godina u kontinuitetu igrati nezavisnu predstavu. I to žensku!

Svečana izvedba će se održati 13. svibnja s početkom u prostoru Teatra EXIT, a kao i svih ovih godina igraju odlične Judita Franković Brdar i Paola Slavica. Predstava se nametnule kao autentičan, britak i emotivan glas generacije milenijalaca, secirajući probleme s kojima se suočavaju mlade žene – od nesigurnih radnih mjesta do intimnih pitanja prijateljstva, majčinstva i osobne ostvarenosti

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!