Riječke ljetne noći svečano su otvorene ispred zgrade HNK-a Ivana pl. Zajca jedinstvenim programom koji je okupio sve umjetničke ansamble nacionalnog kazališta u Rijeci. Glumci Hrvatske i Talijanske drame, solisti Opere, članovi Baleta, Riječkog opernog zbora i Riječkog simfonijskog orkestra, ukupno više od 200 riječkih kazališnih umjetnika zajedno su otvorili novo festivalsko ljeto u središtu grada, pretvorivši kazališni trg u veliku pozornicu.

Festival koji će potrajati sve do 23. srpnja službeno je otvorila gradonačelnica Iva Rinčić pozvavši sve Riječane na zajedničko druženje i doživljaj kazališta i njegove poruke „Otvoreni i kad nismo“ na riječkim lokacijama pod otvorenim nebom.

Intendantica Dubravka Vrgoč također je pozvala sve građanke i građane Rijeke na ljetnu avanturu u kojoj će svi biti dio kazališne igre, a cijeli grad postati pozornica.

Otvorenje zamišljeno kao slavlje kazališta i Grada te susret različitih umjetničkih izraza, od kratkih prizora iz predstava koje će se na sceni HNK Ivana pl. Zajca premijerno igrati tijekom iduće sezone, kabaretskih i plesnih brojeva, popularnih opernih arija i dueta te poznatih simfonijskih dijelova pratio je uistinu veliki broj Riječana koji se okupili na trgu, u Kazališnom parku i okolnim ulicama.

Glumci Hrvatske i Talijanske drame izveli su ulomke prema tekstovima riječkih autora, Dore Šustić, Tee Tulić, Zorana Žmirića, Davora Mandića i Eve Simčić najavivši time novu sezonu kao prostor u kojem riječko kazalište nastavlja graditi dijalog s pisanom riječi vlastitog grada.

Otvorenjem Riječkih ljetnih noći na prostoru ispred kazališta, na mjestu gdje se susreću gradski život i umjetnost, riječki HNK još je jednom potvrdio svoju misiju izlaska izvan zidova kazališta i stvaranja zajedničkog prostora kulture dostupnog svim građanima i posjetiteljima Rijeke.

Otvorene Riječke ljetne noći: Više od 200 umjetnika kazališni trg pretvorilo u pozornicu

Nakon službenog programa otvorenja koncert je održao riječki electro-rock dvojac The Siids.



Program Riječkih ljetnih noći nastavlja se već u subotu, 20. lipnja premijerom predstave „Čvor“ Kolektiva Igralke i Žige Divjaka, njenim reprizama 21. i 22. te potom u utorak, 23. lipnja udaraljkaškim koncertom „Drumming Zajc“ u Nugentovom parku na Trsatu.