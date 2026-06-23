Genijalni festival knjige za sve generacije čeka nas ovog vikenda u Zaboku

Od 26. do 28. lipnja Centar urbane kulture Regenerator u Zaboku ugostiti će Bookaj – festival knjige koji donosi bogat program za sve generacije. Tijekom tri dana posjetitelje očekuju promocije knjiga i stripova, književni susreti, putopisna i popularnoznanstvena predavanja, filmske projekcije, radionice za djecu i mlade, VR kino, koncertni program te sajam knjiga i ploča.

Među gostima ovogodišnjeg festivala su književnici Dorta Jagić i Marko Gregur, putopisac i novinar Hrvoje Ivančić, znanstvenik i popularizator znanosti Saša Ceci, putopisac Juraj Bubalo, ilustratorica i autorica Hana Tintor te brojni autori i strip-crtači okupljeni oko partnera festivala – udruge Crtani romani šou.

Festival započinje u petak, 26. lipnja, projekcijom filma „Stisni: Stop – Ri Lit Film“ redatelja Anđela Jurkasa. Film na jedinstven način portretira riječku književnu scenu i autore okupljene oko književne skupine Ri Lit, spajajući dokumentarni i igrani pristup u priči o književnosti, identitetu i svakodnevici.

Subotnji program otvara Hana Tintor predstavljanjem nagrađivane slikovnice „Gdje se skriva Vedran“ te radionicom ilustracije za djecu i mlade. U nastavku dana predstavit će i svoj strip roman „Cure“, dok će Franjo Paraga publici približiti stripove „Amazing Spider-Man“ i „Družina od vješala“.

Putopisac i novinar Hrvoje Ivančić održat će predavanje „Život u pokretu“, u kojem će govoriti o nastanku putopisnih reportaža i knjiga te o iskustvima s brojnih putovanja. Popularnoznanstveni dio programa donosi predavanje Saše Cecija „Skrivena harmonija kvantnog svemira“, posvećeno stotoj obljetnici nastanka kvantne fizike. Večer je rezervirana za predstavljanje novog romana „Kafić Dan“ jedne od najvažnijih suvremenih hrvatskih književnica, Dorte Jagić, a festivalski dan završava koncertom bendova Roses Decay, Rtificial Red i Prosti Prst.

Posebna atrakcija festivala bit će VR kino KEK koje će tijekom subote posjetiteljima omogućiti besplatno iskustvo virtualne stvarnosti kroz filmove „Lovci sakupljači“ i „Korak u svemir“.

Nedjeljni program otvara Hrvoje Ivančić predstavljanjem nove putopisne slikovnice „Djeca Afganistana“, namijenjene osnovnoškolskom uzrastu. Slijedi radionica „Projekt Crvenkapica“ koju vodi međunarodno priznati strip-autor i konceptualni umjetnik Goran Delić. Ljubitelji stripa moći će pratiti predstavljanja izdanja Bone, Sudac Dredd, Asterix i Štrumpfovi te predavanje „Od stripa do igranog filma“.

U poslijepodnevnim satima publiku očekuje jedinstveni pjesničko-glazbeni performans Matka Abramića (Stihomašina) i Jure Gecija, predavanje Jurja Bubala o zaboravljenom zagorskom svjetskom putniku Josipu Mikulcu – Joži Putniku te predstavljanje romana „Dolinar“ Marka Gregura, inspiriranog životom Žarka Dolinara, jednog od najfascinantnijih hrvatskih sportaša, znanstvenika i humanista 20. stoljeća.

Tijekom cijelog vikenda održavat će se sajam knjiga i ploča na kojem sudjeluju brojni domaći nakladnici, strip izdavači i kolekcionari, među kojima su Fraktura, Sandorf, Mala zvona, MeandarMedia, Neolit, Oz Comics, CRŠ, Kreativna mreža, Librikon,Šareni dućan, Mitopeja te Knjižara Zabook. Posjetitelji će moći razgledati i dvije izložbe: „Na zapadu ništa novo“, posvećenu istoimenom grafičkom romanu Petera Eickmeyera i Gaby von Borstel, te izložbu „Hrvatski strip za djecu“ posvećenu Robertu Bobu Solanoviću.

Bookaj – festival knjige u Zaboku organiziraju CUK Regenerator, Dani Gjalskog Zabok, Gokul Zabok i DND Zabok, uz potporu Ministarstva kulture i medija RH, Krapinsko-zagorske županije, Grada Zaboka i Zaklade Kultura nova.



Ulaz na sve programe je slobodan.