Svi ansambli kazališta izašli su na ulice, a zvuci umjetnosti stopili su se sa zvucima grada

Svi ansambli Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca – glumci hrvatske i talijanske drame, operni orkestar, zbor i solisti te balet - izašli su sinoć, u petak navečer, na ulicu. Kazališna zgrada pretvorila se u lijepu kulisu, njen reprezentativni balkon u drugu pozornicu, a Kazališni park u gledalište otvoreno svim građanima i gostima Rijeke.

Zapravo, da budemo precizni: umjetnički program Otvorenja Riječkih ljetnih noći ugnijezdio se između prometnog huka jedne i žamora s ugostiteljskih terasa druge ulice – simbolično i prikladno Zajčeve i Verdijeve. Nimalo slučajno, djela obojice skladatelja najvažnijih za glazbenu tradiciju, baštinu i važnost Rijeke, našla su se na programu otvaranja Riječkih ljetnih noći: duet "Što da radim sada" iz Zajčeve opere "Momci na brod" u izvedbi Anamarije Knego i Roberta Kolara te svevremenski "Va pensiero" iz Verdijeva "Nabucca" u izvedbi Zbora i Orkestra Opere riječkog HNK.

Pod temperamentnim, a u vrevi vrele večeri vrlo koncentriranim vodstvom maestra Valentina Egela, orkestar je osobito moćno zvučao u finalu Dvořakove Devete simfonije "Novi svijet", kojom su zatvorili prošlu koncertnu sezonu, a lirski nježno u Airu iz Bachove Orkestralne suite u D-duru, kao podloga jednako dojmljive koreografije Leonarda Jakovine koju su otplesali Federico Rubisse i Marta Voinea Čavrak.

Baletani i balerine sudjelovali su i u vrckavim točkama francuske, odnosno latinoameričke kabaretske tradicije ("Mon truck en plumes" u izvedbi Denija Sinkovića i "Se dice de mi" u izvedbi Annamarije Ghirardelli). Nacionalna operna prvakinja Anamarija Knego briljirala je i u popularnoj i zahtjevnoj ariji "Je veux vivre" iz Gounodove opere "Romeo i Julija", dok je također vrlo snažan dojam ostavila mlada solistica riječke Opere mezzosopranistica Stefany Findrik kao Bizetova Carmen u "Habaneri".

U proslavu još uvijek prisutne bilingvalnosti grada Rijeke lijepo se uklopila glumica Talijanske drame Ivna Bruck koja je izgovorila pjesmu "Che gioia vagare" (kako je lijepo putovati, lutati) iz vlastite nedavno objavljene pjesničke zbirke.

Još pet točaka upletenih u program, u obliku izvrsnih minijatura riječkih glumica i glumaca, bile su, pak, predstavljanje vrlo živog suvremenog riječkog dramskog stvaralaštva. Riječ je o ulomcima iz pet kratkih komada riječkih autora, naručenih od kazališta, koji će u sljedećoj sezoni biti praizvedeni u jednoj večeri kao "Riječki pentagram" u režiji Ivice Buljana, koji je potpisao i otvaranje Riječkih ljetnih noći. Svaki od tih ulomaka pobuđuje znatiželju i iščekivanje publike, dajući naslutiti kako se komadi na različite načine, od tragičnog do komičnog, bave vrlo aktualnim neurozama, problemima i temama samoga grada Rijeke i društva općenito. To su sljedeći naslovi: "Nemirne" Dore Šustić, "Veliki događaj" Eve Simčić, "Reinhardt" Tee Tulić, "Licitarsko srce" Davora Mandića i "Proboj" Zorana Žmirića.

A kratki dijalog glumice Sabine Salamon i nacionalne dramske prvakinje Olivere Baljak najavio je jednu od atraktivnih premijera ovogodišnjih Riječkih ljetnih noći. Bit će to predstava "Kazalište" koju je upravo za riječki HNK i po mjeri njegovih glumica i glumaca napisao glasoviti francuski dramatičar i redatelj Pascal Rambert, koji svoj komad i režira. Premijera je 21. srpnja.

Operni orkestar, koji djeluje i kao Riječki simfonijski orkestar, pod ravnanjem ravnatelja Opere riječkog HNK maestra Egela zatvorit će festival 23. srpnja na Trgu Riječke rezolucije gala-koncertom "Opera u plamenu". U međuvremenu će biti održane 43 izvedbe raznolikog programa na čak 25 gradskih lokacija, od kojih će njih pet prvi put poslužiti kao umjetničke pozornice.

Izdvajamo premijerni projekt "TO=TO" nastao u suradnji Petog ansambla i kolektiva CO2 u režiji Sergeja Pristaša, koji će prvi put kao umjetničku pozornicu iskoristiti prostor obnovljenog paviljona riječke tržnice Brajda. Predstava je dio prakse i nastojanja da se uključivanje osoba s invaliditetom u umjetnički rad i institucionalno stavi pod okrilje HNK.

Premijeru će na Riječkim ljetnim noćima, u prostoru Delte 5, imati i predstava "Čvor" glasovitog Kolektiva Igralke i redatelja Žige Divjaka. "Grad u pokretu" naziv je baletne premijere u kojoj će, u Arheološkom parku Principij, svoje autorske radove s kolegama iz baletnog ansambla predstaviti riječki plesači Federico Rubisse i Isabelle Zabot. A nakon sjajne prošlogodišnje predstave Karla Hubaka i Nataše Rajković "Gdje je Zrinjski? U Parku heroja", koja će imati reprizu 24. lipnja u trsatskom Parku narodnog heroja, Hubak ovog ljeta u vrtu Astronomskog centra predstavlja svoj novi dramsko-glazbeni komad "Serenada ljetne noći" koji opisuje kao "kompoziciju za pet prijatelja i orkestar".

Ovo su samo neki naslovi bogatog programa festivala u kojem se grad i njegovo kazalište susreću i prepliću na mnogo načina, kako su u svojim pozdravnim govorima istaknule i intendantica riječkog HNK Dubravka Vrgoč i gradonačelnica Iva Rinčić na početku sinoćnjeg otvaranja, nakon čijeg je službenog završetka s kazališnog balkona zatutnjao poznati riječki dvočlani bend svjetskoga zvuka The Siids.

Kako smo rekli na početku, zvuci umjetnosti stopili su se na otvaranju sa zvucima grada. Međutim, ponajprije Gradu predlažemo da sljedeće godine iskuša jedan eksperiment: da barem na tih sat i nešto malo vremena, koliko traje otvaranje festivala, zatvori za promet Zajčevu ulicu, a ugostitelji i gosti u Verdijevoj rado će se i sami utišati, pa da umjetnost kroz malo tišine dobije još veću pažnju.