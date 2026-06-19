Takuya Sumitomo: 'Ova predstava je kao stvaran život, manipulacije i lažne istine ono su što se događa i u našem svijetu'

U dvorištu Kuće Mile Dimitrijević u Zagrebu danas je održan Kazališni doručak posvećen nadolazećoj praizvedbi baleta Othello, posljednjoj premijeri Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu u sezoni 2025./2026., koja će biti održana u petak 26. lipnja.

U ugodnu ambijentu povijesne zagrebačke kuće okupljenima se na početku susreta obratio ravnatelj Baleta HNK-a u Zagrebu Massimiliano Volpini, a o novoj produkciji govorili su koreografkinja, redateljica, dramaturginja i autorica glazbenoga koncepta Valentina Turcu te protagonisti predstave, nacionalni prvaci Iva Vitić Gameiro, Guilherme Gameiro Alves i Takuya Sumitomo. Razgovor je moderirala teatrologinja i plesna kritičarka Maja Đurinović.

Predstavljajući svoju novu interpretaciju Shakespeareove tragedije, Valentina Turcu opisala je Othella kao „svijet po Jagu“, prostor obilježen manipulacijom, nasiljem, nesigurnošću i zlouporabom moći.

„Već na samom početku rada na predstavi bilo mi je jasno da Othello mora biti vrlo strukturiran balet. Riječ je o političkoj drami. Prisutna je vojska. Ti ljudi imaju strukturu u pokretu. Taj materijal nije ni blizu Romeu i Juliji ili Snu ivanjske noći. Othello je mnogo teži i ozbiljniji dramski materijal. Rad sa zagrebačkim baletnim ansamblom bio je izvanredan, to je poklon, a rad u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu bio je fantastičan, mogu slobodno reći da se rijetko u svijetu može naći takva energija unutar jedne kuće. U Europi postoji tek nekoliko ansambala poput ovog zagrebačkog koji može iznijeti tako zahtjevan, a istodobno raznolik sjajan repertoar”, istaknula je Turcu, zahvalivši pritom ravnatelju Baleta Massimilianu Volpiniju na pozivu, dok je intendantici Ivi Hraste Sočo čestitala na jasnoj razvojnoj viziji kazališta koje je u posljednje četiri sezone doživjelo strelovit rast.

Guilherme Gameiro Alves, Iva Hraste Sočo, Valentina Turcu, Massimiliano Volpini, Takuya Sumitomo i Iva Vitić Gameiro Foto: HNK u Zagrebu

Govoreći o nastanku predstave, osvrnula se na aktualnost Shakespeareove priče u suvremenom društvu, izazove prevođenja složene dramske strukture u plesni jezik te na povratak Gustavu Mahleru, skladatelju čija je glazba obilježila i njezin prvi autorski rad u Zagrebu – balet Smrt u Veneciji.

Posebna pozornost tijekom razgovora posvećena je kreativnom procesu rada s ansamblom Baleta HNK-a u Zagrebu. Umjetnici su istaknuli važnost duboke emocionalne uronjenosti u likove i dramske situacije, kao i specifičnu autorsku metodu Valentine Turcu koja naglasak stavlja na istinitost i intenzitet izvedbe.

„Jago nije samo zao čovjek, on ima nevjerojatnu sposobnost utjecanja na ljude i manipuliranja njima. Vrlo mi je zanimljivo što se, dok sam na pozornici u ovoj predstavi, osjećam kao da živim stvaran život, jer su manipulacije i lažne istine zapravo ono što se danas događa u našem svijetu. Otkako sam počeo raditi na ovom baletu, puno više promatram što se događa u stvarnom životu. Guilherme i ja imamo apsolutnu kemiju, ansambl je sjajan i vjerujem da je pred publikom izvrsna predstava“, rekao je Takuya Sumitomo.

U dvorištu Kuće Mile Dimitrijević održan je Kazališni doručak posvećen nadolazećoj praizvedbi baleta "Othello"

U novoj produkciji naslovnu ulogu Othella alterniraju Guilherme Gameiro Alves i Pavel Savin, a lik Jaga tumače Takuya Sumitomo i Yuho Yoshioka. Desdemonu plešu Iva Vitić Gameiro i Natalia Kosovac, a u ulozi Emilije nastupaju Rieka Suzuki Sumitomo i Asuka Maruo.

Veliko zanimanje publike za novu baletnu praizvedbu potvrđuje i činjenica da su sve izvedbe Othella u lipnju rasprodane tjednima unaprijed.



Nove izvedbe najavljene su za listopad 2026. godine.