Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 131
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
uoči premijere baleta "othello"

Takuya Sumitomo: 'Ova predstava je kao stvaran život, manipulacije i lažne istine ono su što se događa i u našem svijetu'

Takuya Sumitomo
Tomislav Marić
VL
Autor
vecernji.hr
19.06.2026.
u 13:55

Predstavljajući svoju novu interpretaciju Shakespeareove tragedije, Valentina Turcu opisala je "Othella" kao "svijet po Jagu", prostor obilježen manipulacijom, nasiljem, nesigurnošću i zlouporabom moći

U dvorištu Kuće Mile Dimitrijević u Zagrebu danas je održan Kazališni doručak posvećen nadolazećoj praizvedbi baleta Othello, posljednjoj premijeri Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu u sezoni 2025./2026., koja će biti održana u petak 26. lipnja.

U ugodnu ambijentu povijesne zagrebačke kuće okupljenima se na početku susreta obratio ravnatelj Baleta HNK-a u Zagrebu Massimiliano Volpini, a o novoj produkciji govorili su koreografkinja, redateljica, dramaturginja i autorica glazbenoga koncepta Valentina Turcu te protagonisti predstave, nacionalni prvaci Iva Vitić Gameiro, Guilherme Gameiro Alves i Takuya Sumitomo. Razgovor je moderirala teatrologinja i plesna kritičarka Maja Đurinović.

Predstavljajući svoju novu interpretaciju Shakespeareove tragedije, Valentina Turcu opisala je Othella kao „svijet po Jagu“, prostor obilježen manipulacijom, nasiljem, nesigurnošću i zlouporabom moći.

„Već na samom početku rada na predstavi bilo mi je jasno da Othello mora biti vrlo strukturiran balet. Riječ je o političkoj drami. Prisutna je vojska. Ti ljudi imaju strukturu u pokretu. Taj materijal nije ni blizu Romeu i Juliji ili Snu ivanjske noći. Othello je mnogo teži i ozbiljniji dramski materijal. Rad sa zagrebačkim baletnim ansamblom bio je izvanredan, to je poklon, a rad u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu bio je fantastičan, mogu slobodno reći da se rijetko u svijetu može naći takva energija unutar jedne kuće. U Europi postoji tek nekoliko ansambala poput ovog zagrebačkog koji može iznijeti tako zahtjevan, a istodobno raznolik sjajan repertoar”, istaknula je Turcu, zahvalivši pritom ravnatelju Baleta Massimilianu Volpiniju na pozivu, dok je intendantici Ivi Hraste Sočo čestitala na jasnoj razvojnoj viziji kazališta koje je u posljednje četiri sezone doživjelo strelovit rast.

Kazališni doručak uoči premijere baleta Othello
Guilherme Gameiro Alves, Iva Hraste Sočo, Valentina Turcu, Massimiliano Volpini, Takuya Sumitomo i Iva Vitić Gameiro
Foto: HNK u Zagrebu

Govoreći o nastanku predstave, osvrnula se na aktualnost Shakespeareove priče u suvremenom društvu, izazove prevođenja složene dramske strukture u plesni jezik te na povratak Gustavu Mahleru, skladatelju čija je glazba obilježila i njezin prvi autorski rad u Zagrebu – balet Smrt u Veneciji.

Posebna pozornost tijekom razgovora posvećena je kreativnom procesu rada s ansamblom Baleta HNK-a u Zagrebu. Umjetnici su istaknuli važnost duboke emocionalne uronjenosti u likove i dramske situacije, kao i specifičnu autorsku metodu Valentine Turcu koja naglasak stavlja na istinitost i intenzitet izvedbe.

„Jago nije samo zao čovjek, on ima nevjerojatnu sposobnost utjecanja na ljude i manipuliranja njima. Vrlo mi je zanimljivo što se, dok sam na pozornici u ovoj predstavi, osjećam kao da živim stvaran život, jer su manipulacije i lažne istine zapravo ono što se danas događa u našem svijetu. Otkako sam počeo raditi na ovom baletu, puno više promatram što se događa u stvarnom životu. Guilherme i ja imamo apsolutnu kemiju, ansambl je sjajan i vjerujem da je pred publikom izvrsna predstava“, rekao je Takuya Sumitomo.

U dvorištu Kuće Mile Dimitrijević održan je Kazališni doručak posvećen nadolazećoj praizvedbi baleta "Othello"
Takuya Sumitomo
1/18

U novoj produkciji naslovnu ulogu Othella alterniraju Guilherme Gameiro Alves i Pavel Savin, a lik Jaga tumače Takuya Sumitomo i Yuho Yoshioka. Desdemonu plešu Iva Vitić Gameiro i Natalia Kosovac, a u ulozi Emilije nastupaju Rieka Suzuki Sumitomo i Asuka Maruo.

Veliko zanimanje publike za novu baletnu praizvedbu potvrđuje i činjenica da su sve izvedbe Othella u lipnju rasprodane tjednima unaprijed.

Nove izvedbe najavljene su za listopad 2026. godine.

Ključne riječi
kultura valentina turcu kuća Mile dimitrijević Othello balet premijera kazališni doručak HNK u Zagrebu

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Dolazi li s njom bolje vrijeme?

Dok oporba kritizira otkaze u HNK u Osijeku, gradonačelnik je imenovao novu intendanticu

Antoaneta Radočaj-Jerković imenovana je na mandat od četiri godine, a koji će početi 3. travnja 2027., nakon što istekne mandat sadašnjem intendantu kazališta Vladimiru Hamu. Radočaj-Jerković profesorica je na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku te doktorica umjetnosti i doktorica znanosti. Na mjesto intendantice imenovana je nakon nedavnih prosvjeda djelatnika kazališta zbog otkaza dijelu zaposlenika poslije reorganizacije i nove sistematizacije radnih mjesta

Zagreb: HNK predstavio novu kazališnu sezonu
HNK Zagreb najavio novu sezonu

Gledat ćemo Shakespearea, Krležu i 'Opasne veze', a hrvatska baletna baština vraća se na scenu s 'Licitarskim srcem'

Nova sezona naslovljena '100 % kazalište' donosi ambiciozan repertoar Drame, Opere i Baleta, snažna međunarodna partnerstva, puni potencijal dviju scena i nastavak razvoja publike. Operna sezona započinje četvrtim izdanjem međunarodnoga Zagrebačkog opernog festivala, koji će uz izvedbu HNK-ove produkcije Verdijeve Aide okupiti i operne kuće iz Slovenije, Poljske, Španjolske i Francuske, potvrđujući međunarodni karakter festivala

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!