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jubilarni 30. blok Antisezone

Koreograf s cerebralnom paralizom koji redefinira odnos plesa prema invaliditetu dolazi u Zagreb

Nina Djurdjević
VL
Autor
vecernji.hr
18.06.2026.
u 11:22

Jubilarni 30. blok Antisezone koji se održava od 26. lipnja do 13. srpnja okuplja domaće i međunarodne umjetnike koji propituju kako živimo, krećemo se i susrećemo u svijetu stalne nestabilnosti

Od 26. lipnja do 13. srpnja održava se jubilarni 30. programski blok Antisezone pod naslovom Ovom tlu je svejedno padamo li ili ustajemo. Kroz izvedbe, razgovore i participativne programe na više zagrebačkih lokacija Antisezona okuplja domaće i međunarodne umjetnike suvremenog plesa i srodnih izvedbenih umjetnosti koji istražuju kako živimo s nesigurnošću i ranjivošću.

Središnji međunarodni gost ovogodišnjeg bloka austrijski je koreograf, izvođač i teoretičar Michael Turinsky, jedan od najutjecajnijih autora suvremene europske izvedbene scene. Umjetnik s cerebralnom paralizom razvio je pojam „crip koreografije“, a svojim radovima posljednjih godina mijenja način na koji suvremeni ples promišlja tijelo, invaliditet, autonomiju, sporost i društvena očekivanja vezana uz produktivnost i kretanje.

U Zagrebačkom kazalištu mladih 30. lipnja izvest će nagrađivanu solo predstavu Precarious Moves (Neizvjesni pokreti), dobitnicu austrijske nagrade Nestroy za najbolju nezavisnu produkciju. Predstava polazi od pitanja kako se tijelo kreće u svijetu koji od njega neprestano traži učinkovitost, brzinu i prilagodbu.

Međunarodni program uključuje i gostovanje portugalske umjetnice Sanche Meca Castro s predstavom The Ruin is a Tale (Ruševina je priča), koju izvodi i hrvatska plesačica Dora Brkarić, a istražuje odnos između sjećanja, pokreta i transformacije te načine na koje prošlost nastavlja živjeti u tijelu.

Od domaćih autorica publika će imati priliku pogledati radove Sonje Pregrad, Silvije Marchig, Ivane Bojanić i Viktorije Bubalo. Sonja Pregrad u nagrađivanom Objektu plesa propituje sam čin gledanja plesa i izvedbe, Ivana Bojanić i Viktoria Bubalo u predstavi Nismo bile ovdje istražuju promijenjena stanja pažnje i percepcije, dok Silvia Marchig u multimedijalnom radu Euridika izlazi reinterpretira poznati antički mit kroz pitanja sumnje, prolaznosti i ustrajnosti.

Uz izvedbe, program uključuje i grupnu improvizaciju, moderirane razgovore s umjetnicima i publikom nakon predstava te Društvo 11 lisica, čitalačko-gledateljski klub koji nastavlja istraživati teme otvorene tijekom programskog bloka.

Antisezona je nezavisna platforma za suvremeni ples i izvedbene umjetnosti koju vode Silvia Marchig, Sonja Pregrad, Iva Nerina Sibila, Tea Kantoci i Sindri Uču. Pokrenuta 2019. godine kao feministički suradnički projekt, tijekom osam godina djelovanja razvila se u jednu od ključnih platformi suvremenog plesa u Hrvatskoj.

Ključne riječi
Michael Turinsky kazalište suvremeni ples ples Antisezona

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