Zagrebački kvartovi kulture ovog vikenda u Volovčici: Stižu Bolesna braća, a najmlađe će razveseliti simpatična vještica Hillary

Drugi ciklus Zagrebačkih kvartova kulture počinje u Volovčici od 26. do 28. lipnja. Trodnevni kulturno-umjetnički program uključuje koncerte, kazališne predstave za djecu i odrasle, plesne izvedbe, filmske projekcije, izvedbe suvremenog cirkusa i razne radionice.

Program u petak u Volovčici započinje već tradicionalnim maršem kroz kvart u izvedbi Zagrebačkog orkestra ZET-a koji signalizira početak još jednog izdanja Zagrebačkih kvartova kulture! Nakon glazbe, a uslijedit će zabavna komedija Kazališta KNAP "Mater Noster" u režiji Borisa Kovačevića, koja razotkriva sve ono što nikada niste imali hrabrosti reći svojoj majci – ali se sada tome možete smijati do suza.

Subotnje poslijepodne počinje u edukativnom tonu – uz radionicu izrade fanzina pod vodstvom vizualne umjetnice Agate Lučić, na kojoj će polaznici imati priliku izraditi knjižicu s duhovitim i zabavnim osvrtom na vlastito tijelo. Radionica će se održati u Mjesnom odboru Volovčica (Kriška ulica 20). Program se nastavlja cirkuskom izvedbom "Čarolija šešira" u produkciji Cirkorame u čijem su središtu dva prijatelja koja nalaze i rješavaju problem; nakon predstave izvođači će održati radionicu žongliranja i slack linea za penjanje.

"Čarolija šešira" Foto: Samir Cerić Kovačević

U isto vrijeme, svi zainteresirani stanovnici Volovčice imat će priliku učiniti nešto dobro za svoj kvart i u okviru okolišne akcije očistiti ga od smeća. Uslijedit će program za mlađe generacije: "Koncert u kuhinji" u izvedbi Teatra Puna kuća tijekom kojeg će nastajati različiti glazbeni recepti uz pomoć kuhinjskih pomagala, čarobnih instrumenata i zvukova koji se stvaraju vlastitim tijelom. Vrhunac večeri svakako će biti koncertna svirka pionira hrvatskog hip-hopa, dvojca Bolesna Braća, jednih od predvodnika početaka hrvatske hip-hop scene i članova zlatne generacije repera i producenata čiji su rad i albumi neupitno utjecali na razvoj hrvatske i šire regionalne scene.

Subotnji program završava uz audiovizualnu instalaciju "Super žene i njihove priče" autora Ane Hušman i Ivana Marušića Klifa, u sklopu koje ćete na zidovima zgrada imati priliku upoznati važne i inspirativne žene koje su pisale žensku povijest u Hrvatskoj kroz njihove rasvijetljene osobne priče: od Ivane Brlić Mažuranić, Mije Čorak Slavenske i Marije Jurić Zagorke, do Marije Braut i Vesne Parun. Rad je nastao u okviru Festivala svjetla Zagreb 2025. godine, a u programu Zagrebačkih kvartova kulture prikazuje se u suradnji s Turističkom zajednicom grada Zagreba.

Nedjelja, završni dan, donosi raznovrstan program: već ujutro u goste stižu članovi ansambla Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu koji će izvesti predstavu "Vještica Hillary i uvrijeđeni kontrabas" u režiji Krešimira Dolenčića, kroz koju će mlađe generacije moći na jednostavan način uživati u čudesnom svijetu opere. Program se nastavlja poslijepodne radionicom kolaža pod vodstvom umjetnice Apolonije Lučić u kojoj će sudionici istraživati prirodu kao polazište za eksperimentalno vizualno izražavanje.

"Vještica Hillary i uvrijeđeni kontrabas" Foto: Zagrebački kvartovi kulture

Kroz razgovor "Umjetnost u našem kvartu" u organizaciji inicijative Novi javni naručitelji, svi stanovnici kvarta koji žele potaknuti pozitivnu promjenu u kvartu moći će se uključiti u projekt koji građanima pruža mogućnost naručivanja umjetničkog djela u javnom prostoru. Potom će uslijediti nova izvedba suvremenog cirkusa – predstava "Stative", zabavan zajednički projekt dvaju cirkuskih umjetnika vrlo različitih pozadina. Na Volovčicu u u večernjim satima stiže i suvremeni ples, točnije predstava "Bazen u dvorištu", prema koreografiji plesne umjetnice Eme Crnić, inspirirana događajem rušenja zagrebačkog skate poola u dvorištu SC-a, pri čemu koreografkinja s autorskim timom stvara predstavu/posvetu izgubljenim urbanim okupljalištima. Program završava uz dansko-švedsku crnu komediju "Posljednji Viking" – o sitnom kriminalcu i njegovom bratu koji traže davno zakopani ukradeni novac – koja je glumcu Madsu Mikkelsenu osigurala nominaciju na europskim Oscarima.

"Posljednji viking" Foto: Zagrebački kvartovi kulture

Ulaz na sve programe je slobodan, dok je za sudjelovanje u radionicama bila potrebna prethodna prijava. Program će se održati u Parku Vesne Krmpotić u Kolarovoj ulici 8. "Zadržavamo pravo izmjene i dopune programa. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta sav program na otvorenom se odgađa", priopćili su organizatori.

U ovogodišnjem projektu, koji će uključiti 9 kvartova, kroz stotinjak će događanja sudjelovati više od 200 umjetnika, a kao i dosad, po kvartovima će se izvoditi koncerti, kazališne predstave za djecu i odrasle, predstave suvremenog plesa, filmske projekcije, izvedbe suvremenog cirkusa, poezija i radionice, okolišne akcije te će se, po prvi puta, oslikati murali na zidovima kvartovskih zgrada. Prvi ciklus manifestacije održao se tijekom travnja i svibnja u Dugavama, Podsusedu, Krugama i Lučkom, a drugi ciklus održat će se tijekom lipnja u srpnja u Volovčici, Trnjanskoj Savici i Kajzerici.

Zagrebački kvartovi kulture projekt je u organizaciji Centra za kulturno-društveni razvoj Novi prostori kulture, a održava se uz podršku Grada Zagreba. Sve informacije dostupne su na www.kvartovikulture.hr.