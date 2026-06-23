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Melem za klasičare

Spektakl Riječkog simfonijskog orkestra i Martine Filjak na Ljetnoj u Opatiji

Foto: Dražen Šokčević, Romano Grozić/HNK Rijeka
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VL
Autor
Vecernji.hr
23.06.2026.
u 15:09

"Simfonijska rapsodija“ pod otvorenim nebom Ljetne pozornice održat će se u srijedu, 8. srpnja. Sjajnim instrumentalistima riječkog HNK Ivana pl. Zajca kao solistica pridružit će se jedna od najdarovitijih hrvatskih glazbenica svjetske karijere, proslavljena pijanistica Martina Filjak, a pod ravnanjem mlade dirigentske zvijezde u strelovitom usponu Vitalija Alekseenoka

Osim atraktivnih koncerata u okviru Riječkih ljetnih noći, Riječki simfonijski orkestar priprema koncertni spektakl u Opatiji, „Simfonijsku rapsodiju“ pod otvorenim nebom Ljetne pozornice u srijedu 8. srpnja 2026. u 21 sat.

Pravo slavlje glazbe donosi neke od najljepših i najpopularnijih stranica orkestralne literature uz vrhunsko muziciranje. Sjajnim instrumentalistima riječkog HNK Ivana pl. Zajca kao solistica pridružit će se jedna od najdarovitijih hrvatskih glazbenica svjetske karijere, proslavljena pijanistica Martina Filjak, a pod ravnanjem mlade dirigentske zvijezde u strelovitom usponu Vitalija Alekseenoka.

Prvo djelo na programu je „Hymne au Saint-Sacrement“ Oliviera Messiaena koje donosi mističnu atmosferu i slušatelje vodi u svijet svjetla i duhovne uzvišenosti stvaraju osjećaj meditativnosti i bezvremenosti. Već u ovom ranom djelu prepoznaje se Messiaenov jedinstveni stil, spoj vjere, snažne emocije i glazbene ljepote.

Potom slijedi „Rapsodija u plavom“, svima dobro znana skladba za klavir i orkestar Georga Gershwina koja mu je još u ranoj mladosti donijela svjetsku slavu. Najpoznatiji je to primjer simfonijskog jazza, jedno od djela zahvaljujući kojima je američka klasična glazba dobila vlastiti stil. Za klavirom će biti pijanistička zvijezda Martina Filjak, koja je svoj talent dokazala na najpoznatijim svjetskim koncertnim pozornicama.

I u sljedećem djelu na programu publika ostaje u Americi jer slijedi Dvořákova Deveta, simfonija „Iz Novoga svijeta“. Najpopularnije je to i najizvođenije njegovo djelo što ga je slavni češki skladatelj komponirao za boravka u Americi. Upivši originalne, narodne napjeve američkih starosjedilaca te dodajući i mnogo svoje slavenske duše, stvorio je prvu američku nacionalnu simfoniju čiji je uspjeh bio senzacionalan.

Ulaznice na blagajni HNK Ivana pl. Zajca i online putem mrežnih stranica riječkog HNK-a.

Ključne riječi
Opatija HNK Rijeka Martina Filjak

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