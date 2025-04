Festival knjiga i planina za dušu i tijelo: 'Naši pothvati ne moraju biti ekstremni da bismo u prirodi ekstremno uživali'

Kada se počne primicati svibanj ljubitelji knjiga i planina nestrpljivo krenu iščekivati informacije o jednom ne tako starom i dugovjekom festivalu. Ali ma koliko god on godinama svoga postojanja bio mlađahan, njima se već uvukao pod kožu pa svako novo festivalsko okupljanje znači samo jedno – veselje, jer tradicija se nastavlja. Da za to veselje ima razloga i sad svjedoči vijest da nas četvrto izdanje Festivala Brdo knjiga očekuje i ove godine. Naravno, idućeg mjeseca. To znači da nas njegovi idejni začetnici i organizatori – Željko Žarak, književni urednik, vlasnik i direktor izdavačke kuće Libricon te Milan Majerović-Stilinović, novinar, stručnjak za odnose s javnošću i autor zbirke priča "Što sam naučio na planini" i romana "Srce mog medvjeda" – pozivaju na novo druženje s knjigama i planinama.

Ipak, za razliku od prijašnje tri godine, Brdo knjiga ovaj će put imati malo drugačiju festivalsku formu. Umjesto četiri, trajat će dva dana, a bit će to tijekom vikenda 17. i 18. svibnja, kada će samoborski kraj, koji je već tri godine domaćin festivala, zamijeniti bajkovit ambijent zagorske planine Ivanščice, odnosno Planinarska kuća Belecgrad kraj mjesta Belec, samo sat i pol vožnje od Zagreba. A iako je lokacija nova, ovaj jedinstveni festival i dalje nudi ono zbog čega ga publika od početka voli – autore, razgovore, prirodu, glazbu, izlete, radionice i druženja, sve nadahnuto knjigama i planinama, ističe Milan Majerović-Stilinović.

– Ove smo godine festival odlučili napraviti intimnijim, manjim i jednostavnijim, ponajviše zbog toga što i Željko i ja imamo mnogo obaveza, no svakako smo htjeli zadržati festival zbog svih onih ljudi kojima se to svidjelo, a i zbog nas, jer koliko god truda iziskuje proces organizacije, ta četiri, odnosno, ove godine dva festivalska dana nose pregršt zanimljivih i lijepih događanja i uspomena. U idiličnom okružju, podno srednjovjekovnih ruševina utvrde Belecgrad, posjetitelje očekuje vikend bogat sadržajem za dušu i tijelo, a i sviđala nam se ideja da malo preselimo festival jer se ni planinari ne penju svaki dan na istu planinu – kaže Milan Majerović-Stilinović.

Što se tiče same ideje festivala, ona je, kako to obično biva, spontano nastala na kavi. Željko Žarak tada je, kao osnivač izdavačke kuće Libricon, već bio priznati izdavač planinarske literature, dok je Milan Majerović-Stilinović bio perspektivan pisac s prvom knjigom, "Što sam naučio na planini", u povojima, a smatrali su kako bi bilo zanimljivo spojiti knjige i planine, točnije napraviti festival planinarske literature, koja je sama po sebi uži književni žanr. Festival Brdo knjiga tako je postao malo jednogodišnje događanje koje, kaže Majerović-Stilinović, ne pretendira biti nikakav masovni festival.

Program Brda knjiga je, kao i obično, raznolik, a posebni gost ovogodišnjeg događanja bit će istaknuti norveški pisac Torbjørn Ekelund, koji će predstaviti svoju nagrađivanu knjigu "Godina u šumi" koja je, u izdanju Libricona, prije nekoliko mjeseci prevedena na hrvatski jezik, a do sada je prevedena i na mnoge druge svjetske jezike te je Ekelundu donijela uglednu nagradu Banff Mountain Book Award.

– Ekelundovo djelo, naime, proučava granice avanturizma prosječnog Norvežanina kojega priroda zanima, no nema puno vremena za ekstremne pothvate, pa cijele godine jednom mjesečno odlazi u šumu, gdje i prenoći. No, velik dio programa, naravno, čine i domaći autori, jake planinarsko-književne snage poput Ede Popovića, poznatog po knjigama nadahnutim Velebitom i planinom uopće te sada već simbolom 'nature writinga' u nas, zatim alpinist i himalajac Mario Rodeš koji će predstaviti autobiografsku knjigu "Planine boje lila", kao i HGSS-ovac te autor knjige "Zidine u šumi" Petar Babić – kaže Milan Majerović-Stilinović koji će s Anitom Tripalo, voditeljicom "ABC – audiobook cluba" publici predstaviti zvučno izdanje zbirke priča "Što sam naučio na planini", u izdanju platforme Book&Zvook.

– Poanta je mog pisanja podsjetiti ljude na blagodati prirode. Ne treba se ustručavati i bojati planine. Već je neka prva, mala i najbliža dovoljna da je upoznate i da vam priroda jednostavno oplemeni dan jer naši pothvati ne moraju biti ekstremni da bismo u prirodi ekstremno uživali – kaže autor.

U protekle tri godine pokazalo se kako zainteresiranih za ovakvu vrstu programa svakako ima jer ondje ne dolaze oni koji samo čitaju, samo planinare ili pak spajaju ove dvije aktivnosti, već i brojni gorski spašavatelji, kao i svi oni koji su na bilo koji način povezani s prirodom. Upravo zbog raznolikosti publike i program nudi pregršt mogućnosti u obliku šetnji, planinarskih izleta i brojnih radionica, a naravno, dio programa rezerviran je i za one najmlađe. Za djecu će biti organizirana "Zelena radionica dobrih djela", koju će voditi Leo Petrov iz samoborske udruge Djeca za bolji svijet, a koja fizičkim i zabavnim aktivnostima poput čišćenja potoka ili sadnje stabala najmlađima pruža lijep dan u prirodi, daleko od mobitela i ekrana. S druge strane, štovatelje plemenitih djela zanimat će razgovor zagorskih pripadnika službe HGSS (stanice Zlatar Bistrica) o njihovim volonterskim životima, što znači – biti na raspolaganju od 0 do 24 sata.

– Jedan je od omiljenih sadržaja festivala i jutarnje nedjeljno "kulturno uzdizanje", kružni izlet s pauzama za čitanje knjiga domaće i svjetske planinarske literature, a iako nam je početku bilo neobično da ljudi žele slušati čitanje originalnih dijelova nekoliko stoljeća starog romana Petra Zoranića, "Planine", u ovakvom ambijentu takve stvari dobro funkcioniraju. Lokalni ton festivalu dat će ženska vokalna grupa "Kajda" iz Mača kraj Zlatara, a večernja glazbena poslastica bit će nastup J. R. Augusta. Višestruki dobitnik Porina i jedan od naših najcjenjenijih mladih glazbenika, inače iz obližnjeg Zaboka, održat će koncert pod zvijezdama u jedinstvenom ambijentu podno Belecgrada. Brdo knjiga i ove je godine više od književnog festivala ili prijateljskog planinarskog druženja u prirodi. Da biste ga u potpunosti iskusili, preporučujemo da u noći sa subote na nedjelju tamo i prespavate.

Planinarska kuća Belecgrad svim posjetiteljima festivala nudi smještaj po popularnim, planinarskim cijenama, a onima pustolovnijima moguće je i kampiranje u šatoru odmah uz planinarsku kuću uz korištenje svih pogodnosti koje ona nudi, uključujući i hranu i piće – zaključuje Milan Majerović-Stilinović, suorganizator festivala koji u lijepom ambijentu i ugodnoj atmosferi slavi knjige, planine i dobro društvo.