Nova hit predstava

Emir Hadžihafizbegović: Mi smo suvereni vladari svojih života

VL
Autor
Večernji list
24.09.2025.
u 16:52

Autorski projekt nagrađivanog dramskog umjetnika Emira Hadžihafizbegovića „Sve je do nas“ uskoro stiže pred publiku u tri grada

Autorska monodrama „Sve je do nas“ Emira Hadžihafizbegovića, jednog od najistaknutijih glumaca regije, uskoro stiže pred publiku u Osijek, Zagreb i Split. Predstava otvara pitanja apatije i urušenih vrijednosti današnjice, ali i donosi poruku o snazi pojedinca da mijenja vlastiti život.

Autorski projekt nagrađivanog dramskog umjetnika Emira Hadžihafizbegovića „Sve je do nas“ uskoro stiže pred publiku u tri grada. Predstava će biti izvedena 25. studenoga 2025. u osječkom kinu Urania, 26. studenoga u zagrebačkom kinu SC te 27. studenoga u splitskoj Lori.

„Mi smo suvereni vladari svojih života i mi odlučujemo kako će nam izgledati dan“, kaže Hadžihafizbegović, naglašavajući da mogućnost izbora uvijek postoji i da način na koji pristupamo vlastitim životima može biti drugačiji od nametnutog klišea u koji smo kao zajednica potonuli. Upravo ta misao stoji u središtu predstave čiji naslov – Sve je do nas – nosi i ključnu poruku.

Kroz sudbinu profesora matematike koji ostaje bez posla, Hadžihafizbegović otvara teme društvene apatije, urušenog sustava vrijednosti, nepotizma, licemjerja i dehumanizacije suvremenog društva. Predstava progovara o položaju pojedinca u surovom neoliberalnom kapitalizmu, smještenog između borbe za egzistenciju i težnje za slobodom. No, autor se ne zaustavlja samo na kritici: podsjeća da je optimizam zdravlje duše, a promjena uvijek moguća. „Život je onakav kakva ti je misao“, citira Marka Aurelija, pozivajući na stvaranje vlastitih mikrosvjetova u kojima se čovjek može osjećati bolje i slobodnije.

„Sve je do nas“ snažna je i uznemirujuća predstava koja provocira, ali i otvara prostor za nadu i promjenu. „Teatar je mjesto gdje se problemi otvaraju i traže rješenja. Ja otvoram problem, ali nudim i rješenje“, ističe Hadžihafizbegović.

Emir Hadžihafizbegović jedan je od najistaknutijih glumaca regije, dobitnik brojnih međunarodnih priznanja, uključujući „Zlatnog lava“ na Venecijanskom filmskom festivalu i „Srce Sarajeva“ na Sarajevo Film Festivalu. Osim bogate filmske i kazališne karijere, poznat je i po autorskim projektima u kojima spaja umjetnost i društvenu angažiranost. Ulaznice za sve izvedbe dostupne su putem Eventima.

Emir Hadžihafisbegović

VA
VanjaPlank
17:16 24.09.2025.

Čudno kako je u Hrvatskoj Bošnjački nacionalista lijepo primljen. Jednino ne valja biti Hrvatski nacionalista u Hrvatskoj. Kako to kako to

