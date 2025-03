Dva hrvatska romana u užem izboru nagrade Europske banke za obnovu i razvoj

Romani "Sinovi, kćeri" književnice Ivane Bodrožić i "Proslava" Damira Karakaša, oba u prijevodu na engleski Ellen Elias-Bursać, u užem su izboru prestižne međunarodne nagrade za književnost Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD Literature Prize 2025).



EBRD-ova nagrada za književnost dodjeljuje se na tri kontinenta na kojima Banka djeluje te ističe ulogu prevoditelja kao "mostova" između kultura.

Neovisno povjerenstvo odabralo je deset romana koji snažno progovaraju o današnjem stanju svijeta i čiji autori svojim originalnim glasovima pomiču granice. Na čelu povjerenstva su književnica, kritičarka i novinarka Maya Jaggi, književnica i urednica Selma Dabbagh, prevoditelj i profesor ukrajinske i istočnoeuropske kulture na University College London Uilleam Blacker te pisac i strani dopisnik za BBC Fergal Keane.

Roman književnice i prevoditeljice Ivane Bodrožić (Vukovar, 1982.) govori o društvenoj sputanosti kroz tri perspektive: kćeri Lucije koja nakon nesreće ostaje nepokretna i bez mogućnosti govora, njezina partnera zarobljena u tijelu koje ne osjeća svojim, te majke, koja nosi teret generacija, izobličene patrijarhatom koji ju je naučio da nikad nije dovoljno dobra. Ukazuje na važnost empatije u konzervativnom sistemu u kojemu su oni drukčiji izloženi nasilnoj kontroli isključivanja.

Na engleskom ga je objavio Seven Stories Press USA (2024.) pod naslovom "Sons, Daughters", a hrvatsko izdanje, objavljeno u Hermes nakladi, do sada je doživjelo četiri izdanja i dobitnik je Nagrade Meša Selimović za najbolji roman.

"Proslava" Damira Karakaša (1967., Plašćica u Lici), roman u kojemu nas autor vraća u ozračje svoga zavičaja u kojemu surovost svakodnevice ne ostavlja prostora za promjenu, čak ni u dugom vremenskom periodu, dosad je objavljen u Italiji, Sloveniji, Makedoniji i Srbiji, a po njemu je snimljen i film u režiji Brune Ankovića, koji je ove godine imao premijeru u glavnom programu filmskog festivala u Karlovym Varyma, nakon čega je prikazan u Puli gdje je ovjenčan Velikom Zlatnom Arenom.

Roman je na engleskom objavio Selkies House Limited (2024.) pod naslovom "Celebration", a njegov hrvatski izdavač je naklada OceanMore.

Ellen Elias-Bursać već trideset godina prevodi djela hrvatskih, bosanskih i srpskih autora. Potpredsjednica je American Literary Translators Associationa. Predavala je na Odsjeku za slavistiku na Harvardu, na Tufts Universityju, ASU te na New England Friends of Bosnia and Herzegovina, kao i na prevoditeljskome smjeru Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Više od šest godina provela je na Haškom Tribunalu kao prevoditelj i lektor.

Za knjigu "Translating Evidence and Interpreting Testimony in a War Crimes Tribunal: Working in a Tug-of-War" dobila je Nagradu Mary Zirin 2015. Za prijevod kratkih priča Davida Albaharija "Words Are Something Else" osvojila je nagradu AATSEEL 1998. Nacionalnu nagradu za prijevod ALTA dobila je za prijevod također Albaharijeva romana "Götz and Meyer" 2006. Za prijevod romana Daše Drndić "Trieste" bila je nominirana za Independent Foreign Fiction Prize 2013.

Među ostalim kandidatima za nagradu čak su tri ukrajinska romana, od čega dva u prijevodu Zenije Tompkins: "The Ukraine" Artema Čapaja, i "Forgottenness" Tanje Maljarčuk. Treći je roman na ukrajinskome "My Women" Julije Iljuhe koji je prevela Hanna Leliv.

Za nagradu se natječu i "Too Great a Sky" Liliane Corobca, u prijevodu s rumunjskog Monice Cure, zatim "Engagement" Ҫilera İlhana, koji je s turskoga preveo Kenneth Dakan, "Herscht 07769" čiji je autor László Krasznahorkai, a koji je s mađarskoga prevela Ottilie Mulzet.



Tu su i "Life After Kafka" Magdaléne Platzove koji je s češkoga preveo Alex Zucker, te "The Empusium" poljske autorice Olge Tokarczuk u prijevodu Antonije Lloyd-Jones.

Tri finalista bit će objavljena krajem travnja. Dobitnik nagrade otkrit će se na svečanoj dodjeli nagrada u sjedištu EBRD-a u Londonu 24. lipnja, a novčana nagrada od 20.000 eura bit će jednako podijeljena između autora i prevoditelja. Ostala dva finalista dobit će po dvije tisuće eura.